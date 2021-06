Descubre Lanzarote, la tierra de César Manrique

«Crear con absoluta libertad, sin miedos y sin recetas, conforta el alma y abre un camino a la alegría de vivir» César Manrique

Lanzarote es una tierra que se apoya en el Atlántico y que ha sido tallada a fuego y lava, resultando en una maravillosa explosión visual que enaltece los sentidos. Por algo es la tierra elegida por el añorado César Manrique para dejarnos su maravilloso legado artístico.

Sus paisajes únicos, parques naturales, gastronomía local y naturaleza privilegiada, bañada por el Atlántico que da lugar a playas espectaculares, convierten a Lanzarote en un destino ideal para aquellos que quieran disfrutar de este regalo que tenemos a la vuelta de la esquina.

Y como dice el dicho "Lanzarote sin viento, no es Lanzarote", por lo que también es un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos como el surf, el kite o el windsurf, o para los que quieran iniciarse en cualquiera de estas maravillosas actividades.

Qué hacer y qué ver en Lanzarote

Las construcciones de César Manrique, el Parque Nacional de Timanfaya, las espectaculares playas y los singulares pueblos costeros, seguro que tenemos una idea de lo que queremos visitar cuando lleguemos a Lanzarote, pero hay actividades realmente especiales que debéis realizar, y que hoy os vamos a contar para que os pongáis en marcha en cuanto aterricéis en la isla de fuego.

Actividades en Lanzarote

1. Tour de Lanzarote al completo con entradas

Jameos del agua

Tour de 9 horas de duración que es imprescindible para conocer los tres sitios básicos de Lanzarote: el Parque Nacional de Timanfaya, la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua.

En esta actividad podremos disfrutar en primer lugar del Parque Nacional de Timanfaya en el que conoceremos la Ruta de los Volcanes también conocida como las Montañas de Fuego, donde además veremos una demostración geotérmica. Después visitaremos dos de los lugares más icónicos de la isla: la Cueva de los Verdes (que alberga un gran secreto en su interior) y los Jameos de Agua, un espacio moldeado por las erupciones volcánicas y donde César Manrique dejó su impronta en forma de un conjunto de maravillosos jardines, una piscina y un auditorio.

2. Tour de César Manrique por Lanzarote

Monumento al océano de César Manrique

Arte y naturaleza se mezclan en la obra de César Manrique, símbolo de la isla y que nos ha dejado un impresionante legado que debemos pararnos a admirar con tranquilidad.

Y como no podía ser de otra forma, no puedes decir que has estado en Lanzarote si no has conocido la obra del genio de Arrecife. Por eso os proponemos este fantástico tour de un día completo de duración, en el que descubriremos las principales obras del artista, así como aprovecharemos para admirar los increíbles paisajes naturales donde se ubican:

Monumento al Campesino

Valle de las Mil Palmeras

Mirador del Río

Punta Mujeres

Malpaís de la Corona

Jameos del Agua

Jardín de Cactus

Casa del Volcán

Fundación César Manrique

3. Excursión a Timanfaya y los Jameos del Agua

Timanfaya

Espectacular tour de 10 horas de duración en el que conoceremos dos de las maravillas más impresionantes de la isla: el Parque Nacional de Timanfaya y los Jameos del Agua.

La primera parada del tour será en la zona volcánica de El Golfo, donde disfrutaremos de la belleza del Charco de los Chiclos o Lago Verde. Después nos trasladaremos al Parque Nacional de Timanfaya, donde alucinaremos con su paisaje lunar y asistiremos a una demostración de los géiseres de la zona. Desde aquí iremos al pintoresco pueblo de Yaiza a comer.

Y después del almuerzo nos dirigiremos al norte de la isla a conocer una de las obras más icónicas del gran César Manrique: los Jameos del Agua, ubicados además al lado de Haría y su famoso Valle de las Mil Palmeras.

4. Tour en velero por las playas de Papagayo

Lanzarote

Una de las playas más paradisiacas de Lanzarote son las Playas de Papagayo, que destacan por su costa virgen de aguas turquesas y arena dorada.

Y qué mejor que descubrir este paraíso que hacerlo en una excursión como la que os proponemos, en la que nos subiremos a bordo de un catamarán con comida y bebida a bordo, y nos pondremos rumbo a las Playas Papagayo. Una vez lleguemos al paraíso virgen, disfrutaremos de 2 horas de tiempo libre para nadar, hacer snorkel, kayak o pasear en este escenario idílico.

Transcurridas esas 2 horas subiremos al catamarán para almorzar buffet de paella, pasta y fruta fresca, y emprenderemos el rumbo de vuelta disfrutando del catamarán y de su barra libre de cerveza, sangría, agua y refrescos.

5. Fuerteventura por libre en ferry desde Playa Blanca

Playa de Sotavento, Fuerteventura

Una de las opciones que tenemos para hacer si estamos de vacaciones en Lanzarote, es aprovechar la cercanía de Fuerteventura para conocerla.

En este tour os proponemos tomar un ferry de ida y vuelta desde Playa Blanca para poner rumbo a Fuerteventura. Una vez en el destino, tendremos la oportunidad de recorrer Corralejo, el bullicioso pueblo de Fuerteventura, lleno de restaurantes y tiendas que podréis recorrer, y donde también podréis descansar, en su famosa playa de fina arena dorada y de aguas turquesas. Hay varios horarios de salida y de regreso del ferry, para que podáis organizaros con tiempo.

6. Senderismo por el Parque Natural de los Volcanes

Timanfaya

Actividad destinada para los amantes del senderismo, que durante tres horas recorrerán el impresionante Parque Natural de los Volcanes, rodeados de cráteres, calderas y restos de túneles de lava. Impresionante.

Se trata de una excursión de dificultad media en la que recorreremos 7 kilómetros. Además, al tratarse de una ruta guiada, mientras disfrutamos del alucinante paisaje, conoceremos cómo se originaron de forma natural los cráteres, túneles y conos formados por las numerosas erupciones volcánicas ocurridas en el pasado.

7. Paseo en camello por Timanfaya

Timanfaya

Vive la experiencia de pasear por el impresionante paisaje lunar del Parque Nacional de Timanfaya montado en un camello ¿te atreves?

En esta excursión de 25 minutos de duración, recorreremos una parte del Parque montados en estos simpáticos animales, disfrutando del impresionante paisaje lunar y del suave balanceo que producen los camellos al caminar.

Y no os preocupéis si no lo habéis hecho nunca, pasear en camello es muy cómodo y tranquilo, y si encima lo haces por un marco incomparable será una experiencia inolvidable que deberéis inmortalizar.

