La amplia variedad gastronómica madrileña abarca todo y de calidad, aunque es cierto que no es la ciudad española donde se coma el mejor arroz, aunque los hay y hemos dado cuenta de ellos. Pero ponerle solución es algo que se han propuesto desde Nosolopaella y encima con la comodidad de llevártelo a casa con la opción de elegir para 2 o hasta 6 personas.

"La idea inicial surgió del pique de tres amigos de toda la vida con los arroces que hacíamos los domingos y sentíamos la falta de arroces y fideuás de calidad y originales en Madrid", me cuenta Marcos Harguindey, socio de NoSoloPaella. Y el órdago fue a la grande ya que se pusieron en contacto con el chef Javier Aranda, con dos estrellas Michelín (La Cabra y Gaytan) y Soles de Repsol, además de haber pasado por las cocinas de El Bohío, Ars Vivendi, Urrechu, Sant Celoni y Piñera.

Con una carta de presentación así, el proceso para recibir en casa los arroces o fideuás creados por un dos estrellas Michelín es muy sencillo. Tan sólo tienes que meterte en su web y seleccionar 'Haz tu pedido', ir añadiendo lo que quieres al carrito, elegir el tramo horario y día, eso sí, de jueves a domingo y festivos, y pagar.

Arros Señoret

Para esta ocasión me decanto por un arroz Señoret, el más demandado, con un increíble sabor que le proporciona el fumé de marisco y con el que te aseguran que te mancharás un poco las manos y acabarás "chupándote los dedos" al dar cuenta de las cigalas que acompañan a los chipirones y las gambas. Puedes y debes añadir al pedido el ali-oli, el tradicional de ajo y aceite, o una nueva versión de albahaca y lima, mucho más fresco y suave que su hermano mayor.

A mucha gente le genera la duda siempre de si un producto tan delicado como éste llegará en su punto a las casas, contando con que no se pase durante el traslado, pero hay que reconocer que lo tienen muy conseguido en NoSoloPaella. Cuenta Harguindey que en "los primeros envíos nos ayudaron los family&friends, fueron conejillo de Indias pero su crítica constructiva y rigurosa nos hizo mejorar muy rápido. Y con Javi en cocina, con prueba y error hasta encontrar los puntos de cocción óptimos, para que sea factible el transporte, pero sobre todo ese último golpe de horno que hace que los clientes puedan comérselos 100% caliente".

Y así es, cuando recibes las cajas como si se tratara de una pizza compruebas que el arroz y sus ingredientes están a falta de unos minutos de horno, concretamente entre 5-7 minutos a 180º, suficiente para asegurar un punto perfecto del arroz o fideuá y una cocción perfecta del resto de productos.

Para que resultara más fácil el transporte y meterlo en el horno recurrieron a las llaunas que "hacen el reparto factible en Madrid y que se pudiera calentar en el horno". Además de darle un toque visual más moderno y atractivo que las típicas paellas de toda la vida.

Crunchy fideuá de belly pork

Con el primer arroz en el estómago es hora de meter en el horno la "niña bonita", es decir, la crunchy fideuá de belly pork a baja temperatura y rematado a la plancha, custodiado perfectamente por ajetes tiernos. En este caso el golpe de horno remata el cerdo para dejarlo crujiente y el fideo en su punto. Una prueba fiel de que lo que buscan estos cuatro amigos y socios es no sólo paella, son de momento seis arroces y tres fideuás, que "hay muy pocas en Madrid y queremos hacerla también reina", confirma Marcos Harguindey.

La tercera llauna que pasa por el horno de casa es la del arroz mar y montaña con mejillones y secreto ibérico macerado por el chef. En la descripción dicen que va de "roca a roca y explota en tu boca" y así es, una mezcla de sabores que te dejan un sensacional regusto en el paladar.

Como en todo servicio a domicilio que se preste no puede falta el postre y la bebida, con refrescos y vino tinto Rioja Martínez Lacuesta o Coto de Imaz y blanco Rioja de El Coto. Para endulzar cuentas con una tarta de queso by Javier Aranda o una bomba coulant con toffee. Me decanto por la tarta de queso, tan deliciosa y cremosa que no se hace nada pesada.

Desde el catering aseguran que han "aprendido de muchos errores" pero que comienzan "a estar en un punto de nuestra perfección al que queríamos llegar" por eso se están planteando ampliar a partir de septiembre la oferta con más arroces y fideuás, además de poder llevarlo a otras ciudades y quien sabe si en un futuro abrir un restaurante físico, algo "factible" según Harguindey.

Como curiosidades al pedido tienes que saber que se te cobrará un depósito de 5 o 10€ en función del tamaño de la llauna y que tendrás que recuperar al depositarla en los lugares habilitados para ello. Además, si haces tu pedido con 24 horas de antelación te harán un descuento del 10% en la factura, el mismo que si seleccionas el pedido para recogerlo en el local ubicado en la calle Príncipe de Vergara, 205. Sin duda una opción interesantísima para recibir gente en casa y no tener que pasarte la mañana en los fogones.