¿Qué no se puede olvidar en un día de playa?

El verano ya ha llegado y muchas familias españolas están ya de vacaciones o prácticamente llegando a la playa, o pasando tiempo en su ciudad con la familia y los amigos. La mayoría de estos planes incluyen playa o piscina por lo que es importante tener claro el rato que se va a pasar allí y una lista con las cosas que se han de llevar para no tener sorpresas después.

Damos por supuesto que los bañadores para todos y las toallas, como mínimo, no se le olvidarán a nadie pero siempre es mejor dejar anotado todo lo necesario y revisar la lista antes de salir, por si tenemos problemas. Por ello desde Libertad Digital os damos una serie de pautas, desde lo más básico a lo más superfluo, para que no se olvide nada.

Lo que no debe faltar

Las cosas más básicas: posiblemente sobre decirlo pero si la idea de las vacaciones implican playa o piscina, salvo que sea una zona nudista, lo suyo es echar el bikini y el bañador a la maleta junto con algunas toallas. Otra de las cosas que no puede faltar es la crema del sol para protegernos de los dañinos rayos y el after sun para hacer que el moreno se mantenga más tiempo y así poder presumir a la vuelta de las vacaciones. Además, entre los básicos no puede faltar ropa ligera y calzado cómodo, pero también ese modelito que tanto nos gusta para la noche así como una chaqueta por si refresca.

Siempre hay que recordar que si se baja el teléfono móvil a la playa o piscina deberá llevarse una funda impermeable para que le proteja del agua, por lo que pueda pasar. Además es recomendable que, si se va en pareja o grupo, al menos uno de los dos lleve el teléfono por si hay cualquier incidencia a lo largo del día. También sería recomendable, ya que van a ser muchas horas fuera de casa, llevar encima una batería externa cargada para poder usarla en caso de ser necesario para cargar el móvil, aunque sea un poco.

La documentación: hay que llevarlo siempre a mano, o en tu bolso o en uno de los bolsillos más accesibles del equipaje. Billetes, DNI, pasaporte en caso de viajar fuera de España, la reserva de tu alojamiento, y muy importante: tu tarjeta sanitaria.

Artículos extra muy útiles: son artículos como las cámaras de fotos para inmortalizar esos momentos con los amigos, la familia o la pareja, un libro para los ratos en la playa o incluso líquido antimosquitos por si el lugar donde vas a pasar tus vacaciones no tenga de manera preventiva.

Si viajas a un lugar nuevo o donde el fondo marino sea especialmente bonito será muy recomendable llevar una gopro o cámara que pueda mojarse, con su funda correspondiente, para disfrutar del recuerdo del fondo del mar también después del viaje.

También, este sobre todo seguro que si es un viaje con amigos mejor, pero un altavoz pequeño para escuchar la música que más os gusta mientras tomáis el sol, cocináis o simplemente estáis siempre es un acierto.

Otra cosa que puede ser de gran utilidad si vas a la playa y eres de la gente que le gusta nadar y nadar durante horas son unos auriculares sumergibles que te permiten nadar horas y horas mientras escuchas tu música favorita o algún podcast.

Vacaciones de playa con niños: y como no es lo mismo un viaje en pareja o con amigos que disfrutar de unos días en familia, queremos hacer hincapié de los imprescindibles para unas vacaciones con niños en la playa. La protección solar debe ser de un factor más alto que para adultos, llevar los accesorios para jugar en la arena, algunos juegos de mesa para las noches y sus películas favoritas para verlas en el DVD portátil o la tablet.