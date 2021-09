Origen de la palabra turismo

El turismo es el acto de visitar lugares y sitios atractivos, ya sea por placer, educación u otros intereses. De hecho, para la RAE el turismo es "actividad o hecho de viajar por placer".

Ahora vamos a conocer un poco más de dónde surge la palabra ‘turismo’. En 1994 William F. Theobald sugirió que "etimológicamente la palabra tur deriva del latín tornare y del griego tornos, que significa torno o círculo; es decir, el movimiento alrededor de un punto central o eje". Más tarde, con la aparición del inglés moderno, a la palabra tur se le dio el significado de giro o vuelta.

En las palabras turismo y turista encontramos los siguientes sufijos:

El sufijo –ismo: se define como una acción, un proceso, el comportamiento o la cualidad de una persona.

El sufijo –ista: denota a aquella persona que realiza una acción específica.

Cuando se combinan la palabra tur y los sufijos -ismo e -ista, se sugiere la acción de moverse alrededor de un círculo.

Se puede explicar a figura de un círculo como la representación de un punto de partida que finalmente regresa a donde comenzó. Por lo tanto, de la misma manera que un círculo, un tur representa una travesía en el sentido de que es un viaje de ida y vuelta, es decir, el acto de irse y luego regresar al punto de partida original.

¿Cuándo apareció por primera vez la palabra turismo?

Un artículo publicado en el un periódico británico, The International Tourism History, explica que antes de los años 1500 las palabras turista y turismo no existían. Sí se utilizaba Tour, pero en su contexto francés, ya que tour significa torre en ese idioma; de ahí su raíz griega podría ser obvia, ya que la mayoría de las torres eran tradicionalmente circulares. El mismo artículo explicaba que durante la Edad Media en la literatura de viajes no se usaban los términos turista o turismo y en su lugar se utilizaban palabras como peregrinaje.

En el mundo antiguo no existía una palabra para referirse al hecho de hacer turismo. En consecuencia, el turista era un viajero, es decir, alguien que se desplazaba a otro territorio. Esta forma de viajar tenía normalmente un sentido religioso, pues fueron los antiguos peregrinos quienes recorrían largas distancias para conocer un lugar sagrado.

Otro precedente histórico lo encontramos en los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia ya que los participantes acudían a la ciudad de Olimpia desde todos los rincones del mundo griego.

La mayoría de historiadores consideran que la palabra, en su sentido actual, empezó a utilizarse a principios del siglo XIX. Por entonces, algunos viajeros introdujeron la costumbre de desplazarse a un nuevo lugar con una intención lúdica y ociosa. Los jóvenes aristócratas británicos que finalizaban sus estudios universitarios son considerados los iniciadores del fenómeno turístico. Así, tras la etapa universitaria comenzaban un Gran Tour por ciudades italianas como Roma, Florencia o Venecia. Con el paso del tiempo España y Grecia se convirtieron en destinos atractivos para las élites británicas, pues estos países ofrecían al viajero un modo de vida exótico y singular.

Con la aparición del tren y posteriormente del automóvil y del avión de pasajeros el turismo alcanzó una nueva dimensión. A principios del siglo XX se produjo un cambio sustancial en la historia del turismo, ya que las inhóspitas costas y playas empezaron a ser lugares atractivos para pasar las temporadas de verano.