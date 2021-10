El nombre ya te emplaza a la costa española y su carta lo certifica. Bahía es un restaurante creado para ofrecer un producto de primera calidad con el mejor servicio. Ubicado en la madrileña localidad de Majadahonda recoge el guante de su antecesor D’Altea, mantiene a su jefe de cocina -un filipino formado en Valencia- y al jefe de sala; y también permanece la especialidad en arroces porque "el arroz no se come en muchos sitios y a casi todo el mundo le gusta comer un buen arroz", todo ello completado con una amplia carta de mariscos, pescados y carnes, además de un toque actual que te pondrá difícil qué plato elegir.

Setas shiitake con espuma de miel

Recomendados por Tomás Gil Bautista probamos uno de sus platos referencia: las setas shiitake con espuma de miel, una mezcla de sabores perfectamente conjugados para el deleite del comensal. Te lo presentan en la mesa y deshacen ante tus ojos esa espuma para convertirla en una exquisita salsa que acompaña a este tipo de seta que es la más vendida en el mundo. "La cocina es uno de nuestros platos fuertes y también el servicio", reconoce un exigente dueño que tiene entre ceja y ceja dar "el mejor servicio" y damos fe de que lo consigue.

Si su objetivo es que nos sintamos como en casa, lo consigue, aunque con una cocina mucho más elaborada que en la mayoría de los hogares. Un amplio local que cuenta con zona de barra, salón y terraza y que depara una sorpresa para dentro de muy poco.

Para continuar, unas deliciosas zamburiñas a la plancha que te demuestran que el cuidado por el producto es santo y seña de esta casa que abre todos los días y tiene la cocina abierta de forma ininterrumpida durante doce horas. Desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche. Esto quiere decir que si hay sitio y necesitas o quieres comer fuera de las horas habituales, Bahía es tu restaurante. Hasta puedes comer una paella que te preparan en poco más de 20 minutos.

Arroz bahía

Y eso es lo siguiente que comemos, el arroz bahía con secreto ibérico, boletus y espinacas. Su apariencia puede chocar un poco al tener un color verde intenso, pero hay que reconocer que esta riquísimo. El punto del arroz es perfecto y la mezcla del cerdo con las setas y el toque final de las espinacas lo convierten en un gran plato para degustar en compañía. El color de la paella es el secreto mejor guardado del chef, así que lo mejor es que vayas a probarlo y que intentes que te desvelen el misterio. Desde aquí no vamos a hacer spoiler.

Hay pocos restaurantes de arroz en la Comunidad de Madrid y muy pocos en los que se coma bien. Bahía es uno de ellos. También cuentan con servicio delivery, a través de Glovo y Just Eat, y take away. Aunque la experiencia de comer una paella en un restaurante no es la misma que degustarla en casa, siempre es bueno tener la posibilidad de que te la lleven a domicilio, te llega en tuppers, eso sí, o de recogerla en el local bajo fianza de 20€ por la paella, que recuperas al devolverla.

La extensa carta de Bahía está en constante evolución y aunque a Tomás Gil le cuesta quitar cosas de la misma porque "todos los platos tienen buena aceptación", sí que quiere adaptarla a las distintas estaciones del año. "Queremos incorporar platos nuevos como el rabo de toro y reducir el número de ensaladas, más propias del verano", asegura.

De postre no podía faltar la nube encantada, una especie de torrija pero mucho más suave que su hermana mayor.

También hay que destacar la carta de vinos y sus precios. Tomás reconoce que se quedan poco margen en cada botella porque "no queremos que la gente beba el vino más barato de la carta, lo que es una señal de que tenemos buenos precios".

En el mes de octubre inaugurarán un ciclo de Gastrocenas, los primeros martes de cada mes, para reunir a clientes y amigos entorno a un menú degustación que irá cambiando, ideal para ir probando sus doce tipos de arroces y compartir un buen rato de reencuentros y gastronomía.