Thai Arturo Soria, el exquisito sabor tailandés en un marco incomparable

Presentación del evento.

Thai Arturo Soria organizó el pasado jueves una cata con unos vinos extraordinarios acompañados por los deliciosos platos que preparan en uno de los restaurantes más románticos de la capital, dando de esta forma inicio a una nueva etapa en la que no faltarán más convocatorias para otros eventos también muy especiales.

En este caso disfrutamos de una selecta cata de vinos que contó con la presencia del bodeguero Javier Zaccagnini, de la bodega Sei Solo, que nos introdujo y explicó los caldos seleccionados para la ocasión.

Perlas thai

Pero antes comenzamos con un delicioso vino blanco Pazo Barrantes 2019 DO de origen Rías Baixas de la bodega Marqués de Murrieta que acompañó de manera insuperable los entrantes de las perlas thai, unas riquísimas vieiras salteadas en hierbas aromáticas y las kanom gib khung, unas deliciosas empanadillas de langostino acompañadas de salsa de pescado ligeramente picante aromatizado con lima kafir.

Al inicio del evento y entre vino y vino, con su consiguiente presentación, nos deleitaron con música de Bach a cargo de una violinista de la empresa Luxury Events Plus. Como no podía ser de otra forma, nos sirvieron un vino tinto Preludio de Sei Solo 2018, DO Ribera del Duero, de la bodega Sei Solo. Una elección perfecta para acompañar el karee pab, una increíble empanada de pasta crujiente rellena de verduras al curry amarillo y solomillo de ternera picada y el kai satee, las emblemáticas brochetas de pollo marinado en leche de coco y hierbas con salsa de cacahuetes, que son un auténtico espectáculo.

Javier Zaccagnini, de las bodegas Sei Solo

En un ambiente de lo más sofisticado, con iluminación tenue, adornos florales, música de fondo y camareros ataviados con los trajes típicos tailandeses, llegó el broche final a la velada con un extraordinario Sei Solo 2018. Perfecto para acompañar los distintos matices que produce en tu boca el massaman thai, una espectacular carne de vacuno al curry rojo suave y untuoso, acompañada de patatas y anacardos. También disfrutamos del kaeng khung, unos excepcionales mejillones, langostinos y puntillas al curry verde, que acompañamos de khao suai, es decir, el tradicional arroz blanco perfumado que siempre resulta perfecto como guarnición.

El broche final vino de la mano del dessert explosion. Un exquisito postre compuesto por fruta de temporada, cheese tirak y brownie. La mejor forma de concluir una velada inolvidable que seguro que se volverá a repetir muy pronto en este tailandés ubicado en el número 205 de la calle Arturo Soria. Sólo tendremos que descubrir con qué nuevo concepto.