Un hecho más que constatado es que Madrid se ha convertido en la referencia española del buen comer, pero que también se está posicionando como lugar destacado en el mejor beber, algo que queda de manifiesto cuando cruzas la puerta de Berria, un wine bar ubicado en la Plaza de la Independencia, a los pies de la Puerta de Alcalá y el Parque de El Retiro.

Terraza de Berria

En este privilegiado emplazamiento, Berria se presenta como un wine bar cosmopolita que invita a vivir una experiencia enológica única a través de los mejores vinos del mundo gracias a las casi 2.000 referencias que tienen en su bodega y casi 100 vinos servidos por copas.

Una de las bodegas

Aunque la propuesta pueda parecer mareante, Tomás Ucha, como jefe, y el resto del equipo de siete sumilleres te aconsejarán en función de lo que quieras comer o de lo que te apetezca beber en cada momento. Porque Berria no es sólo un lugar al que beber, también se come muy bien con una extraordinaria materia prima poco elaborada para no enmascarar su sabor.

Por eso, las maravillosas anchoas de Santoña especial mariposa son para disfrutarlas sin añadidos, igual que el lomo de bellota 100% ibérico, dos productos que se acompañan con un Champange Geoffroy Rosé de Saignée.

Anchoas de Santoña especial mariposa

Berria debe su nombre a la playa de Santoña, un enclave con una gran carga emocional para sus propietarios. El proyecto está liderado por Gabriela Alcorta, profesional procedente del sector de lujo, y fundadora y responsable del interiorismo del espacio en el que el protagonista es el vino, que preside la barra principal y que ocupa otras dos grandes bodegas que se ven desde el salón comedor. Por no hablar de la magnífica terraza con vistas a la Puerta de Alcalá.

Sala de Berria

Y como buen restaurante cántabro que se precie, no podían faltar las rabas, en este caso de jibión, muy ricas, con un rebozado ligero y crujiente y con una carne perfecta, ni dura ni chiclosa. Este plato lo acompañamos por un vino blanco australiano, Grosset Polih Hill de 2017 de uva riesling.

En Berria tienes los mejores entrantes (gildas, pulpo a la gallega, bloc de foie gras, jamón 100%

Steak tartar

ibérico, tabla de quesos, chistorra de Patxi Larrañaga, espárragos de Navarra o salmorejo cordobés), pero también muy buena carne del proveedor Luismi Garayar y pescado. Puedes disfrutar de una lubina a la plancha o de un chuletón de vaca premium, pasando por el steak tartar, que te lo preparan en la mesa para que compruebes de primera mano el poco tratamiento que le dan a tan magnífico producto. El resultado es un plato delicioso que marida a la perfección con el tinto francés Elian Da Ros de Côtes du Marmandais, con mezcla de uvas cabernet franc, merlot y abouriou.

Para finalizar este extraordinario viaje gastro-enológico, la tarta de manzana, maravillosa.

Tarta de manzana

En definitiva Berria no es un lugar para cualquiera, es perfecto para los amantes del buen vino que quieran disfrutar de una magnífica propuesta gastronómica en un marco incomparable, con un trato exquisito por parte de los camareros y de sus sumilleres. Eso sí, con un ticket medio de 50-70€, pero con horario ininterrumpido de 9 a 2 de la mañana.

Comedor de Berria

Berria, además, ofrece la posibilidad de celebrar eventos, destinados a profesionales y particulares, además de organizar actividades propias, especialmente catas y degustaciones.

Casi 2.000 referencias

La propuesta casi infinita de Berria incluye espumosos, champagnes, dulces, tintos, blancos y rosados, además de los grandes formatos, tanto nacionales como internacionales, permitiendo disfrutar de un viaje alrededor de toda la geografía mundial, donde resaltan las referencias de Italia, Francia, Alemania y, por supuesto, España.

Gran experiencia enológica

Dentro de esta magnífica colección, caracterizada por la gran calidad de sus etiquetas y añadas, cabe destacar, entre los tintos, el Rumbo al Norte 2017 de Comando G, el Rioja Telmo Rodríguez Remelluri Reserva 2012, el Vega Sicilia Valbuena o el italiano Barolo 1958 de Pio Cesare. Siguiendo con los rosados, buenas opciones serían el Valdelacierva 2020, el portugués Rosé Bairrada 2005 de Luís Pato o el francés Rosé Sec de Thibaud Boudignon. Por su parte, entre los blancos más reseñables se encuentran el Rueda Garcigrande Verdejo 2020, el Gran Reserva 1986 de Marqués de Murrieta o el alemán Gutedel 2020 de Wasenhaus. Todos ellos se suman a la variedad de vinos dulces, espumosos y champagnes, con piezas exclusivas como el Dom Ruinart 1973, el Manuel Raventós 1986 de Raventós i Blanc o el Barsac Château Coutet 1988.

La joya de la corona se la lleva la división más especial de la carta: las Dunas de Berria. Se trata de su selección Premium que aporta un valor diferencial con vinos como el Château D’Yquem 1995, considerado el vino dulce mejor valorado del mundo por la excepcionalidad de su terruño, el Clos Rougeard Saummur Champigny 2015 o el Valentini Trebbiano de Abruzzo 2016.

Equipo

Tomás Ucha, como hemos señalado anteriormente, es el jefe de sumilleres. Formado en el Instituto Gallego del Vino (INGAVI) y en la Court of Master Sommeliers de Londres, Tomás cuenta con una extensa trayectoria en el sector de la restauración, desde sus comienzos en el restaurante La Finca de Elche hasta su paso por Les 110 de Taillevent de Londres y por el restaurante Mugaritz como Head Sommelier. Actualmente, como director de Berria, es él quien desarrolla toda la parte técnica y operativa del wine bar.

Equipo de Berria

Con menos de 30 años, Tomás Ucha dirige al equipo de siete jóvenes profesionales que se encargan de elevar la experiencia enológica a la máxima potencia: Mario Ayllón, Genaro Gallo y Oliva Ridruejo, los tres provenientes también de Mugaritz, Daniel Teruel de Nakeima y Roostiq, Rafael Sevilla de Clos, Ana Gelado de Kappo y Lavinia y Chabier García de Triciclo. "Nuestro modelo de negocio es muy sencillo: un vino bien servido. Cuidamos al máximo el servicio en sala para que la experiencia sea inmejorable. Un sumiller explica de manera particular al cliente las características del vino a probar", explica Tomás Ucha. "Además, todos nuestros vinos se sirven en copas muy especiales. Trabajamos con un total de doce modelos de copas enológicas de las marcas Zalto y Riedel", añade.