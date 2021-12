El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad.

Navidad es la época del año más mágica en lo que al engalanamiento y decoración de las ciudades se refiere. Las urbes de todo el mundo despliegan sus mejores galas, adornos y luces para dar la bienvenida a la temporada de paz, amor....y regalos.

El frenesí de estas semanas se traduce en comprar masivas, paseos para ver las luces, visitas a las casetas navideñas que ofrecen los dulces de temporadas y espectáculos al aire libre en forma de animaciones y decoración intensa. Y en España tenemos la suerte de poder visitar numerosas ciudades que se entregan especialmente en estas fechas, y hoy os queremos mostrar 10 ciudades y 10 alojamientos que hacen que la Navidad sea más especial.

10 ciudades que hay que visitar en Navidad

Oviedo

Oviedo es conocido por sus luces y su Belén, y este año ha preparado un alumbrado especial. Y como punto de partida para disfrutar el espectáculo navideño, es el mercadillo que se monta en la Plaza de la Catedral, donde también encontraremos su icónico Belén.

A partir de aquí, a disfrutar paseando por sus calles, que nos deslumbrarán con el despliegue de adornos y luces conque han engalanado la ciudad. Además en este 2021, a la tradicional cabalgata de los Reyes Magos han añadido el desfile de Papa Noel y sus renos.

Nuestro alojamiento favorito: Soho Boutique Oviedo

Precio y detalles

Alhambra

El pistoletazo oficial de Navidad se da en la Plaza del Carmen con el encendido de las luces. Y este año el ayuntamiento ha preparado 5 espacios para disfrutar de la Navidad como nunca. Destaca la Plaza Nueva, donde nos encontraremos con unas figuras gigantes de Reyes Magos, y la Fuente de las Batallas, donde nos encontraremos unas grandes estructuras de luces que harán las delicias de los adictos a Instagram.

Además no nos podemos perder el tradicional mercado navideño, así como el paseo por las distintas calles de la zona centros que han sido engalanadas de manera impresionante.

Nuestro alojamiento favorito: La Corrala del Realejo - Boutique Apartamentos

Precio y detalles

Sevilla

Sevilla luce preciosa en Navidad, y este año contará con el árbol de luces LED más alto de Europa, ubicado en la Plaza de San Francisco y con 40 metros de altura. Denominado "Árbol Píxel" es transitable y tendrá espectáculos diarios de luz y música.

Pero es que la ciudad ya se ha iluminado, con más de 280 calles y plazas que le dan una luz y un color especial (como dice la canción). Pero además podremos disfrutar de los tradicionales Belenes del Arquillo, el mudéjar del Palacio de los Marqueses de la Algaba y el Belén Canario. Y por su puesto de los tradicionales mercadillos navideños tan característicos de esta festividad.

Nuestro alojamiento favorito: Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, Seville

Precio y detalles

Madrid

De Madrid al cielo. Una de las ciudades más visitadas del mundo en Navidad, que cada año se esfuerza más por innovar y presentar un ambiente más festivo y colorido. Desde la mítica Puerta del Sol con las uvas, la recién estrenada Plaza de España, la iluminada Puerta de Alcalá, pasando por la Plaza de Colón y Cibeles y sus fotografiados adornos, este año se ilumina el Parque del Retiro por primera vez. Además la Villa Navideña que se ha recreado en Nuevos Ministerios es un punto de visita obligatorio para darnos un baño de Navidad.

Y sin duda es una ciudad por perderse por sus calles y disfrutar de su festivo y colorido ambiente.

Nuestro alojamiento favorito: Riu Plaza España

Precio y detalles

Vigo

El alcalde de Vigo se ha empeñado en hacer de Vigo un ejemplo mundial en Navidad, y no será que no lo está intentando. Vigo será un gran parque de ocio esta Navidad de 2021. En la Plaza de Compostela está ubicada la noria gigante, la reina de esta Navidad. En los jardines Eugenio González de Haz, entre otras atracciones, destaca un tobogán de nieve artificial de 50 metros de largo. Y en la céntrica plaza Porta do Sol está ubicado el tradicional carrusel veneciano.

Pero es que Vigo decora este año más de 350 calles de la ciudad, destacando los 4 iconos navideños de la ciudad: al árbol gigante, la caja de regalo, la bola de Navidad gigante y el muñeco de nieve.

Nuestro alojamiento favorito: Hotel Pazo Los Escudos Spa & Beach

Precio y detalles

Segovia

El centro deurálgico de las fiestas navideñas en la maravillosa ciudad de Segovia es la Plaza Mayor, donde está ubicado el mercadillo navideño. 16 casetas donde encontraremos todo tipo de productos festivos y gastronómicos. Además este año como novedad en la Plaza Mayor estará ubicada una Caja Mágica de 6 metros de altura llena de luces LED y por la que se puede pasar por su interior.

En la Plaza de la Artillería está instalado un árbol de 24 metros de altura, un reclamo para fotos. Y por su puesto el icónico Acueducto como testigo de tan especial festividad.

Nuestro alojamiento favorito: Áurea Convento Capuchinos by Eurostars Hotel Company

Precio y detalles

Santa Cruz de Tenerife

Si tienes la suerte de estar en Navidad en Santa Cruz de Tenerife, pues ya has acertado. Pero es que además de un clima excepcional, la ciudad también se pone bonita en Navidad. La Plaza de España es la que da la bienvenida con el encendido de 3,5 millones de bombillas, repartidas por 162 calles y plazas de la ciudad. Un espectáculo.

Además en el centro de la ciudad se puede disfrutar de una pista de hielo y de mercadillos navideños que hacen las delicias de los visitantes.

Nuestro alojamiento favorito: Iberostar Heritage Grand Mencey

Precio y detalles

Palma de Mallorca

El punto más icónico de Palma en Navidad es el icónico árbol navideño que se instala en el Parc del Mar. A partir de aquí, lo más recomendables es tomar como punto de partida la Plaza de España para pasear por las iluminadas calles de la ciudad. En la Plaza de Cort encontramos el tradicional Belén del Ayuntamiento, además desde aquí sale el tradicional trenecito navideño ideal para ir con niños.

Especialmente bonitas están las Ramblas, donde podremos disfrutar también del tradicional mercadillo navideño.

Nuestro alojamiento favorito: Hotel Almudaina

Precio y detalles

Valencia

La Navidad en Valencia parte de la Plaza del Ayuntamiento, donde se produce el tradicional alumbrado. Aquí encontraremos el tradicional Belén, la pista de hielo y el carrusel, y este año como novedad, en vez del tradicional árbol de Navidad, una bola navideña de 15 metros de altura y una segunda de 12 metros de altura. Además en esta Plaza los artesanos de Valencia instalan 27 puestos de artesanía.

Y desde la Plaza del Ayuntamiento los suyo es pasear por las calles valencianas, disfrutando del ambiente y decoración navideños, y degustando las catañas asadas y turrones que nos ofrecen los puestos que emergen por la ciudad.

Nuestro alojamiento favorito: Venecia Plaza Centro

Precio y detalles

Córdoba

Córdoba da la bienvenida a la Navidad 2021 con un espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde. Este espectáculo tiene 3 pases diarios de 10 minutos de duración que no hay que perderse. Además en el Bulevar Gran Capitán habrá numerosas atracciones infantiles, tómbolas y la gran noria mirador. Y por su puesto para no perserse su famoso Belén Monumental.

Y como cualquier ciudad navideña que se precie, Córdoba también tiene su mercadillo navideño en la Plaza de la Corredera.

Nuestro alojamiento favorito: Eurostars Maimonides

Precio y detalles