Cada 24 de diciembre se celebra alrededor del mundo la Nochebuena, una festividad cristiana que conmemora la víspera del nacimiento de Jesús. Por ello, existen una serie de símbolos y costumbres que acompañan esta noche.

Una de las tradiciones más populares es la misa del gallo o misa de los pastores, ¿en qué consiste? Es una misa de dos horas de duración que termia exactamente a media noche para celebrar el nacimiento del niño Dios.

Sin embargo, cada país tiene sus propias tradiciones de Nochebuena, ya sea hacer galletas para dejar preparadas para Santa o tener una fiesta que dure hasta las primeras horas del día de Navidad. Como se va acercando el día, en Libertad Digital queremos contaros algunas de las tradiciones más curiosas en el mundo.

¿Por qué se llama Nochebuena a la noche del 24 de diciembre?

Existen dos motivos o teorías de por qué se llama así la noche del 24 de diciembre. La primera es porque fue esa noche cuando nació Jesús y, por tanto, fue una "buena noche" y de ahí que se le llame nochebuena.

El segundo motivo, y este ya es más moderno, es porque esta noche se pasa en familia, comiendo cosas buenas y ricas y cantando villancicos y riendo, algo que son muestras de felicidad.

Sin embargo, para todo el mundo este vocablo se define a una celebración propia del cristianismo previo al nacimiento de Jesucristo, la natividad, es la noche del 24 de Diciembre en la vigilia de la navidad, las costumbres y las tradiciones varía dependiendo del país y también de la religión.

Se considera como una fiesta de carácter cultural y familiar, ya que también se reúnen las familias aunque no haya celebración religiosa. Los testigos de Jehová no celebran esta festividad por considerarla de origen pagano. No se debe confundir con la celebración de Hanukkah de la religión judía, que celebra el Milagro de la Luz (regalos, luces y velas) y coinciden en la misma época.

En España hay una gran cena en familia

En España como parte de la celebración, muchas familias tienen una gran comida que normalmente se centra en cordero o mariscos. Normalmente, todos los miembros de una misma familia se reúnen esa noche alrededor de una cena copiosa, llena de carnes, vinos y de alimentos que no se comen durante el resto del año y con una gran cantidad de dulces para el postre.

Para los más creyentes, esa noche no acaba con la cena, sino con la Misa del Gallo que se celebra tras la cena. Es el momento en el que se celebra el nacimiento del Hijo de Dios cantando los famosos y tradicionales villancicos con zambombas, panderetas y guitarras.

En muchas casas, especialmente en las que hay niños, esta noche tiene algo todavía más interesante. Es la noche en la que Papá Noel les lleva regalos a todos los que se han portado bien. En el País Vasco es el Olentzero el que deja los juguetes y en Cataluña y en Aragón es el Tió de Nadal.

En Inglaterra menos importancia

La noche del 24 de diciembre no es celebrada con grandilocuencias en Inglaterra ya que para ellos son más importantes los días de Navidad y el Boxing Day. Sin embargo, como en muchos otros países, también suelen asistir a la misma de medianoche. El menú tradicional de Nochebuena tiene pavo asado relleno, patatas asadas, salsa de arándanos y coles de Bruselas, con un budín navideño como postre que se elabora a base de ciruelas.

En la víspera de Navidad, el Festival de Nine Lessons and Carols se emite en todo el país por la radio de King's College Cambridge. La transmisión consiste en una lectura de nueve pasajes de la Biblia intercalados con himnos modernos y antiguos.

Es en esta noche cuando los más pequeños del hogar cuelgan los típicos calcetines antes de irse a dormir para que Santa Claus o Father Christmas los llene de regalos y golosinas durante la noche. Si han sido muy buenos, también dejará regalos debajo del árbol. Como señal de hospitalidad, a Santa Claus se le suele dejar leche con galletas o zanahorias para sus renos.

En Francia hay comida de Navidad el 24

La mayoría de las familias en Francia celebran una gran fiesta en Nochebuena. La cena tradicional incluye carne como el pato o el ganso, así como platos de acompañamiento como el foie gras y las ostras. La comida termina con el Buche de Noël, un bizcocho enrollado decorado para que parezca un tronco de Yule.

Además, el 24 por la noche, los niños dejan sus zapatos frente a la chimenea para que Père Noël los llene con obsequios, y se cuelgan pequeños regalos dulces del árbol navideño durante la noche como caramelos, fruta y nueces. Es uno de los rasgos de la cultura francesa que delatan su peculiar idiosincrasia cultural, a medio camino entre latinos y germánicos.

Italia, Nochebuena y la fiesta de los siete peces

Una gran cena de marisco y pasta es una tradición para los italianos en Nochebuena, con la que celebrar la vigilia antes del nacimiento del niño Jesús a medianoche. La tradición de servir siete platos de mariscos diferentes se deriva de la práctica católica romana de abstenerse de comer carne en la víspera de Navidad.

El 24 de diciembre la tradición navideña dicta que toda la familia se debe reunir ese día para el cenone. A lo largo de la velada se sirven los platos típicos más deliciosos. No hay un tipo de comida predominante, porque depende de la zona en la que se celebre la Navidad. Los postres roban el protagonismo a los platos principales. El que goza de más fama internacional es el Panettone. Es un bollo hecho con harina, huevos, pasas y fruta confitada, principalmente. Otro regalo al paladar es el Pandoro, que comprarte la textura esponjosa del Panettone, pero cuenta con vainilla y manteca de cacao.

Otro alimento que no falta a la tradición italiana son las lentejas, que las relacionan con la salud y la prosperidad, por ello antiguamente se regalaban bolsitas llenas de lentejas con la esperanza de que pudieran convertirse en monedas. Esta tradición, de origen medieval, probablemente se originó por una superproducción de esta legumbre, cuyo aprovechamiento coincidió con la Navidad . Hoy en día se comen en Italia para Fin de Año y se conocen como las "lentejas de la suerte".

Alemania: ensalada de patatas con salchichas

El tiempo que transcurre entre el día de San Martín, el 11 de noviembre, y la víspera de Navidad, del 24 de diciembre, fue tradicionalmente un tiempo de ayuno en el cristianismo, por lo que las familias alemanas comían algo sencillo. Por la noche, el Niño Jesús, o Christkindl, trae juguetes en lugar de Papá Noel.

El 24 de diciembre, Nochebuena, se divide para muchos en una mañana estresante y una tarde festiva. Si Nochebuena cae en día laborable, las tiendas están abiertas hasta el mediodía y llenas, ya que mucha gente quiere comprar a último momento regalos o alimentos para las fiestas. Luego es decorado el árbol de Navidad, con guirlandas de luces y bolas navideñas de diversos colores, son envueltos los regalos y es preparada la comida.

Las familias se reúnen ya por la tarde. En algunas se cultivan tradiciones tales como cantar o tocar música juntos. Después de la cena vienen los regalos: entonces pueden desenvolverse los paquetes que se hallan debajo del árbol de Navidad. Los niños ya habían escrito una semana antes una carta al niño Jesús y esperan excitados si sus deseos se cumplen. Jóvenes que regresan a casa de sus padres para la Navidad visitan más tarde también a viejos amigos en las inmediaciones.

Dinamarca, 24 de diciembre Navidad

En Dinamarca, la gente desconoce por completo lo que se considera la Nochebuena y celebran el día de Navidad el 24 de diciembre. El día se pasa entre preparaciones de comida y compras de regalos. Los daneses también hacen la cuenta atrás hasta la Navidad con coronas de Adviento. Las coronas presentan cuatro velas, una vela encendida cada uno de los cuatro domingos que preceden a la víspera de Navidad.

La cena de Nochebuena consiste tradicionalmente en pato, ganso o cerdo asado acompañado de patatas (cocidas y glaseadas) y lombarda cocida. De postre se toma Ris à l’amande que es como un arroz con leche con trocitos de almendra que se come con una salsa caliente de cerezas. Se esconde una almendra entera en el arroz y el que la encuentre recibe un regalo como premio.

Cuando se ha terminado la cena se encienden las velas del árbol de Navidad y la familia da vueltas alrededor de éste cogidos de la mano y cantando villancicos. Después se abren todos los regalos y se toma café y dulces. El día de Navidad es también típico celebrarlo en familia con una buena comida.

Suecia, esperando la Navidad

Desde finales de noviembre y hasta la Navidad, en casi todos los restaurantes suecos puedes disfrutar del julbord, un buffet tradicional navideño al estilo sueco. Lo mejor de la gastronomía sueca en un solo lugar, una interminable cantidad de delicias culinarias entre las que se incluyen patés, arenques en escabeche, gravlax, knäckebröd, albóndigas con ensalada de remolacha, jamón o lutfisk, que es un plato elaborado a mase de maruca, ideal para aquellos que quieren probar de todo a nivel gastronómico.

La Nochebuena se llama Julafton en sueco. La cena tradicional de Nochebuena, llamada julbord, generalmente incluye una variada selección de jamón, cerdo o pescado y una selección de postres. Entre los alimentos que se encuentran en la mesa navideña sueca, también puede encontrarse algunos lussekatters, los populares bollos de azafrán suecos.

En Noruega encienden una vela desde Nochebuena hasta Año Nuevo

Los noruegos también suelen intercambiar regalos en Nochebuena. Los regalos son traídos por Santa Claus o por pequeños gnomos llamados Nisse, personajes folclóricos históricamente responsables de la prosperidad del cultivo y la familia, quienes comenzaron a considerarse como los portadores de los regalos de Navidad a mediados del siglo XIX.

En Nochebuena la mayor parte de los noruegos se reúnen en sus casas para disfrutar de una cena típica y abrir los regalos. A veces, incluso Santa Claus les hace una visita. Todo el país se convierte en un enorme festival de luces que siguen encendidas durante varias semanas después de Nochevieja para mantener esa atmósfera de cuento de hadas.

La primera parte del día se utiliza para apresurarse a comprar los últimos regalos de Navidad o para ir a la iglesia. A las cinco comienza la Navidad y la mayoría de los noruegos cenan con sus familias. Los regalos de Navidad ya se han puesto bajo el árbol, y se abrirán por la noche. Incluso muchos noruegos de origen inmigrante celebran la Navidad de esta forma, con elementos noruegos en la forma de festejar la Navidad. Después, seguirá una noche familiar, la mayoría de los restaurantes y lugares de ocio están cerrados en Nochebuena, y las calles están tranquilas.

Polonia, observar la Estrella de Belén

Para los polacos la Nochebuena es la fiesta más importante y familiar del año. La Nochebuena es una celebración casera y familiar aunque algunos restaurantes del país abren esa noche y sirven el menú típico. En Nochebuena no se debe comer nada hasta que la primera estrella aparece en el cielo. Ésa es la señal de que nos podemos sentar a cenar con nuestra familia. Al divisar la primera estrella los niños exclaman "¡La estrella ha venido". Después de su aparición los comensales se sientan a la mesa.

Las mesas para tal ocasión están exquisitamente decoradas aunque todas llevan un mantel blanco. Para celebrar el nacimiento de Jesús es muy popular poner debajo del mantel un poco de heno que les recuerda al nacimiento de Jesús en un pesebre. Igualmente colocan dinero en cada puesto de la mesa bajo el mantel, para desear prosperidad en el nuevo año. Al comienzo de la cena se sirven obleas de navidad típicas de Polonia, las cuales han sido previamente bendecidas por el Obispo. Tienen motivos o diseños religiosos.

Rusia, ayuno hasta la noche del 24

El ayuno dura típicamente hasta después del servicio de la tarde o cuando salen las estrellas. Después del ayuno, algunos pueden comer un plato tradicional ruso llamado kutya. Este consiste en cereales, miel y semillas de amapola, compartidas desde el mismo recipiente para simbolizar la unidad. No se permite la carne.

A menudo, se realiza también una bendición de la casa como parte de la tradición de la Nochebuena: un sacerdote rociará agua bendita en cada habitación y orará para que todos tengan un seguro y bendecido año.