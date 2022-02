Tepic, la verdadera comida mexicana con el sello Bib Gourmad de buena relación calidad-precio

No esperes encontrar un local con los típicos colores de los restaurantes tex-mex que pueblan Madrid ni el sonido de mariachis, Tepic destila autenticidad pero alejado de clichés y del folclore azteca. La decoración de este restaurante que comenzó su andadura en 2008 en Chueca y que desde hace unos años está en el número 14 de la calle Ayala, destila actualidad con detalles en madera, paredes blancas y sillas de ratán en blanco y negro, colores sello de la casa y mesas sin mantel.

Con dos plantas, la superior más informal y con barra para tomar alguno de sus cócteles o improvisar una comida rápida. En la inferior mesas bajas para disfrutar de la deliciosa propuesta gastronómica y con el maravilloso servicio y recomendaciones del director y barman gaditano Javier Quiñones, especializado en destilados y bebidas mexicanas, como la michelada o el mezcal. Además cuenta con una espectacular terraza llena de vegetación que está disponible durante los meses con mejor tiempo del año.

Podemos decir que Tepic es uno de los mejores representantes de lo que es actualmente la cocina en México y único mexicano en Madrid con el sello Bib Gourmand, con el que la guía Michelin reconoce las grandes experiencias culinarias con una buena relación calidad-precio.

Y la calidad la comprobamos en una cocina elaborada y auténtica, con raíces y basada en ingredientes propios de la gastronomía mexicana de importación o de elaboración propia. Acompañados por una deliciosa margarita Tepic nos sirven de aperitivo unas riquísimas tostadas de tinga de pollo, con pollo sazonado con tomate y un toque de chipotle, sobre una crujiente tortilla de maíz, con frijoles refritos, queso, crema, aguacate y lechuga. Toda la carta se adapta al gusto del picante del comensal por lo que el camarero te avisa amablemente si el plato que pidas pica más de lo debido para que no haya sorpresas si calores inesperados.

En esta casa mexicana puedes comer y cenar sin turnos así que olvídate de las prisas y sigue disfrutando de los entrantes, llamados "antojitos", de los tacos y del resto de especialidades propias de México.

Los panuchos Yucatecos están riquísimos con unas tortas gorditas de maíz con cochinita pibil acompañadas de frijol refrito, cebolla encurtida y aguacate. Los tacos no son grandes así que son perfectos para compartir y para poder probar más 'platillos' de la carta. Como el delicioso aguachile de camarón, con unos estupendos camarones marinados en zumo de lima, con cebolla morada, cilantro, pepino y aguacate, todo acompañado por totopos. Un plato muy rico y con un punto de frescor que se agradece para aligerar la comida.

Otro de los tacos icónicos de Tepic es el taco de chicharrón de queso, con la carne de solomillo muy sabrosa, con cebolla pochada y la nota distintiva de que la torta que lo sustenta es de queso. Un bocado que sin duda te sorprenderá.

Y como no, en un mexicano que se precie no pueden faltar los espectaculares tacos Gobernador, los más famosos de Sinaloa, con unos increíbles camarones sazonados con un toque de orégano y chile, acompañados de cebolla, pimiento y queso derretido sobre tortillas de trigo. Sobran las palabras.

Si después de probar estos manjares te queda hueco para el postre, no dudes en pedir el pastel de tres leches, una tarta de un jugoso bizcocho bañado en tres leches y coronado por nata y cajeta, similar al dulce de leche y originario de Guanajuato.

Tepic es un lugar perfecto para disfrutar de la gastronomía azteca, con amigos, familia o pareja, también pare reuniones de trabajo con un trato exquisito y muy buen precio, su ticket medio es de 30-35€. Además cuenta con servicio de take away y delivery, así que no tienes excusa para ir a probarlo o para llevártelo a casa.

