The Eight Burger, la reinterpretación de las hamburguesas por un estrella Michelin

Nos adentramos de nuevo en el Food Hall de Galería Canalejas para probar otro de los restaurantes que se han establecido en este exclusivo centro gastronómico, concretamente en The Eight Burger.

The Eight Burger

Esta nueva propuesta del incombustible chef Julián Mármol, que tiene una estrella Michelin por Yugo The Bunker que tiene un córner en El Corte Inglés de Preciados con Okasan, que ya comentamos en Libertad Digital, y que cuenta con otro restaurante en el Food Hall, Monchis, del que también hemos hablado en LD, está basada en las hamburguesas de autor y en las brasas.

Mármol ha sido noticia además esta semana durante el congreso Madrid Fusión al ser nombrado nuevo Embajador Gastronómico de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso fue la encargada de entregar el premio y la chaquetilla de este reconocimiento al cocinero.

Vanguardista decoración en The Eight Burger

La decoración de The Eight, que toma su nombre al ser el número favorito del chef, es informal y desenfada, vanguardista, en la que predominan los grandes sofás y los neones, al más puro estilo dinner, pero moderno. Además, contará con una agradable terraza que da a la calle Alcalá en la que también podrás disfrutar de los desayunos saludables que ha preparado ente cocinero autodidacta.

En esta propuesta informal, divertida, atrevida y accesible, Julián Mármol reinterpreta las hamburguesas, los bocadillos, sándwiches, carnes y pollo a la brasa empleando la mejor materia prima y las técnicas más vanguardistas.

Tequeños con salsa cabrona

Con una amplia carta en la que puedes combinar a tu gusto los deliciosos entrantes con los platos principales. Así probamos su buen hacer con las brasas con unos puerros con salsa kimchi (16€). También hay que probar los tequeños con salsa cabrona (13€), que aunque el nombre de la salsa suene picante no lo es tanto. Esta comida popular venezolana está muy bien elaborada, crujiente por fuera, nada aceitosa y con el corazón cremoso de queso.

Alitas de pollo

Las alitas de pollo tempurizadas con salsa de cebolla gratinada (13€) están tan ricas que las seis unidades de la ración te sabrán a poco.

De las brasas que son su buque insignia podrás degustar el costillar de cerdo ibérico de bellota o la carrillera de vaca, la pluma ibérica de bellota, el pollo coquelet o la entraña de vaca. Tanto estos platos como las hamburguesas adquieren el inconfundible sabor de la leña que ha sido seleccionada para potenciar esos sabores originales.

En The Eight, Julián Mármol se ha propuesto revolucionar las clásicas recetas de las hamburguesas y el famoso bocadillo de calamares. Este manjar típico madrileño lo convierte en un bocadillo de chipirón con mayonesa yuzu y lima (15€). Es una delicia, con muy buena materia prima, un rebozado delicado y un pan que convierte cada bocado en un manjar.

Bocadillo de chipirón

Y como no, en The Eight Burger hay que probar las hamburguesas premium que se mantienen fieles a su filosofía de máxima calidad, con elaboraciones sencillas pero que las convierten en suculentos platos. La tienes de buey, de black cod, de cerdo ibérico de bellota, de pollo y la de wagyu, que es la que probamos. La burger de wagyu con queso ferranini y cebolla pochada con salsas teriyaki, valentina y trufa (26€) es un deleite para todos los sentidos. La espectacular carne se mezcla a la perfección con el queso fundido y las salsas.

Hamburguesa de wagyu

Este restaurante no quiere ser uno más de este tipo, de hecho prima lo saludable controlando la cantidad de grasas saturadas de cada plato, con panes artesanos, productos de primera calidad, con caldos y fondos sin aditivos. Es perfecto para una comida o cena desenfada con un ticket medio de 35€.

Más artículos y sugerencias en Instagram.