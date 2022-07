Quintoelemento, una fantástica experiencia que va más allá de su fabulosa gastronomía

Quintoelemento es más que un espectacular restaurante, es un viaje sensorial que comienza por los ojos cuando entras en su espacio con una bóveda 3D en la que se proyectan todo tipo de imágenes sugerentes acompañadas por suaves melodías. Y si la puesta en escena es inmejorable, la carta que elabora el chef cordobés Juan Suárez de Lezo no lo es menos gracias a elaboraciones de influencia asiática y latinoamericana características de su cocina viajera.

El espectacular comedor de Quintoelemento

Para este verano ha añadido diecinueve platos, cinco postres y siete cócteles. Por lo que lo mejor es no esperar para que conozcáis al menos gracias a este artículo de las elaboraciones del Suárez de Lezo. Por eso comenzamos con una ostra natural (6€ unidad), de característico sabor a yodo y con una ostra ponzu (7€ unidad), tan rica como la anterior o más gracias a la mezcla del sabor del mar con la salsa japonesa.

La bodega de la 6ª planta

El Grupo Kapital ha apostado por este espacio ubicado en la 7ª planta del emblemático edificio del número 125 de la calle de Atocha. Además, en la planta 6ª está una increíble bodega, con más de 200 referencias –entre ellas Flor, de Pingus; Valbuena 5º, Pintia y Alion, de Vega Sicilia; Macán; o Castillo Ygay, de Marqués de Murrieta– con una zona más reservada especial para celebraciones privadas y que ocupa 300 metros cuadrados.

Su espacio vanguardista sorprende al comensal en un sky restaurant de 800 metros cuadrados para una experiencia gastroaudiovisual envolvente gracias a una de las mayores pantallas cóncavas que cuando se abre deja ver el cielo de Madrid. Un diseño desarrollado por Carolina García García en colaboración con el equipo creativo del grupo.

Niguiri de gamba roja

En un lado del restaurante tienes una barra en la que se preparan los cócteles de autor y en la otra un sushi bar realizado con ónix rojo que contrasta con el llamativo mármol luminious de las barras de coctelería. Y de esa barra de sushi llega una selección de niguiris con algunos de ellos maravillosos. Probamos el niguiri de salmón marinado (7€ / 2 unidades), mejor el niguiri de atún toro (9€ / 2 unidades), buenísimo el niguiri de ventresca a la romana con hamachi (9€ / 2 unidades) y de otra dimensión el niguiri de gamba roja (18€ / 2 unidades). Merece la pena mancharse las manos para chupar la cabeza de la gamba roja mejor que escurrirla encima de la pieza de sushi.

En su propuesta gastronómica para este verano, el chef rescata sabores de su infancia, de sus raíces andaluzas, empapándose de tradiciones y recetarios que incorpora a su cosmopolita cocina que emana de su trayectoria profesional. Este cordobés de 42 y licenciado en Periodismo lo dejó todo para estudiar en Cordon Bleu de París, aunque según él "el aprendizaje real en gastronomía lo haces dentro de las cocinas, delante de un fogón y con grandes maestros".

El chef Juan Suárez de Lezo

Y de cocinar con grandes chefs sabe mucho Suárez de Lezo. Ha pasado por los fogones de Arzak –3 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol– del que dice: "Arzak me enseñó a ver la realidad de una profesión tan dura como esta. Es mi mentor y gracias a él he conseguido crecer como profesional y llegar hasta aquí". También ha trabajado bajo las órdenes de Ferran Adrià en El Bulli –3 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol–: "Con Adrià aprendí a ver el mundo desde un escalón más elevado. Todo se analiza y tiene un porqué. La cocina necesita sentido y hay que cocinar sabiendo el porqué de cada paso". De su paso por Mugaritz –2 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol– comenta: "Trabajar con Aduriz me aportó think out of the box, saber que la creatividad está en cualquier parte, pero sobre todo en un plato".

Fuera de nuestras fronteras ha trabajado en restaurantes como Per Se con Thomas Keller –3 estrellas Michelin–, Eleven Madison de Daniel Humme –3 estrellas Michelin– o Betony –3 estrellas Michelin–. De su paso por ellas destaca que "viajar y trabajar fuera de España es lo que realmente te da una visión más amplia de todo. Te da otra perspectiva".

Gunkan de calamar y de morcilla

De su largo periplo por los fogones y de la fusión con los sabores tradicionales llega a la mesa un maravilloso gunkan de guiso de calamar (10€ / 2 unidades). Destaca en sus elaboraciones el escaso o nulo empleo del alga nori tan empleado en el sushi. Buenísimo también el gunkan de morcilla y chiles (10€ / 2 unidades), con la yema del huevo y puntillitas. Aunque lleve chiles para mí no picaba nada, así que atrévete con él.

Y si todo lo anterior estaba de notable alto, lo que llega a continuación llega al sobresaliente. Un sencillo taco de berenjena (7€ / 2 unidades) en tempura con cebolla encurtida, fino jalapeño y una salsa que lo hace sublime. Como muy ricos y con mucho sabor están los chipirones rellenos de cebolla caramelizada y papaya (22€), una maravillosa combinación de sabores que te transporta a la cocina tradicional mediterránea.

Taco de berenjena

Y para rematar el viaje sensorial y gastronómico llega la joya de la corona, un plato que se mantiene aunque no esté entre las novedades de la carta de verano y que merece muchísimo la pena pedir. Es el chili crab del señorito (27€), presentado en un cuenco con forma de centollo, con una salsa de gran sabor a bogavante y con un cangrejo de concha blanda –soft shell crab– para que al mezclarlo consigas el llamado umami, el quinto sabor en Quintoelemento. De los postres de verano probamos una muy buena ostra dulce (13€).

Abierto hace sólo unos meses, Quintoelemento se ha consolidado como una de las aperturas más sorprendentes de la capital. Es una experiencia única gracias a su espectacular diseño y a su mejor cocina, perfecto para disfrutar con amigos, famila o pareja con un ticket medio de 50-60€ y con cócteles de autor a 16€ y clásicos a 15€. Además tienes la opción de un Menú Ejecutivo por 35€.

