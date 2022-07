La isla de Lanzarote tiene algo de especial y diferente que destaca entre sus hermanas las Canarias, es algo más que un destino de sol y playa, un destino en el que la naturaleza casi extraterrestre, el arte y la arquitectura tan particular van unidas. Un rincón del mundo y de España que hacen de esta isla algo único en todo el mundo y que es muy probable que deje una huella imborrable en la memoria del viajero que la visite y la exprima de norte a sur.

Su entorno volcánico muestra una paleta de colores casi monocromática. en tonos negros y grises, que choca con el verde de los viñedos de la Geria, un contraste entre lo inerte y lo orgánico, donde la vida parece abrirse camino entre la sequedad y la piedra volcánica expulsada desde el corazón mismo de la Tierra. O el blanco homogéneo de sus casas que han sido construidas a lo largo de los años a cuentagotas por toda la isla, (excepto en Arrecife con algo más de población) y son una parte mas de la personalidad y la esencia de esta isla canaria. Incluso sus playas, ‘playoenes’ podríamos decir, de arena fina de color blanco y agua cristalina que torna a turquesa dependiendo del momento del día, como las calas de Papagayo o las playas de Famara, Calentón Blanco y la más turística de Costa Teguise.

Lanzarote tiene mucho que ofrecer, descubrir y sorprender, aunque en este caso la propuesta viajera se comprime en dos días con sus dos noches, con lo esencial de la misma, sin perderse lo más importante y llevarse un buen recuerdo.

Primer día

11.00 Mirador del Río

El Mirador del Río es uno de los lugares más espectaculares de todo Lanzarote. Un emplazamiento singular situado en leo alto del Risco Famara, a 474 metros de altitud. Desde allí se pueden contemplar unas vistas panorámicas espectaculares de la isla. El viento y algo de frío están muy presentes por lo que hay que llevar algo de abrigo. Tomarse un almuerzo o un café en el interior de su cafetería y disfrutar de las vistas a través de sus grandes ventanales es la recompensa después de soportar la intensidad del viento del mirador situado en lo alto.

Mirador del Río, en Lanzarote.

13.00 La Geria y los viñedos más famosos de las Canarias

Este es el paisaje más famoso de toda la isla junto con el Parque Nacional del Timanfaya. Es un viñedo único en el mundo. ¿Por qué? Tras las erupciones volcánicas los campesinos de la isla se vieron en la necesidad de adaptar la forma de cultivo al entorno tan duro. Así surgió La Geria. Un paraje singular y diferente en el que se obtienen unos vinos de primer nivel. No debe faltar por lo tanto una visita a una de las bodegas con viñedo y cata, como la que ofrece la bodega Stratvs situada muy cerca del Parque Nacional Timanfaya y que se inauguró en el año 2008.

15.00 Comida en Arrecife

En el interior del moderno Hotel Arrecife, cuya silueta acristalada y elevada contrasta con el resto de la ciudad, está ubicado el restaurante Blue 17 Rooftop Bar. Con un ambiente de café bistro joven y desenfadado, en la que degustar ricos y saludables platos. En Blue 17, desayunar, almorzar o cenar, es vivir un agradable momento con las mejores vistas panorámicas de Lanzarote. Merece ya solo la pena por las vistas privilegiadas.

16.00 Disfrutar de alguna de sus playas

Costa Teguise, Playa del Carmen o las playas naturales de La Graciosa son sencillamente impresionantes. A la Graciosa solo es posible acceder en ferry, aunque eso no es ningún impedimento para los que quieran perderse en la conocida bajo el apodo de la octava isla de las Canarias, con una superficie de unos 29 kilómetros cuadrados. En el sur de Lanzarote también destacan las calas del Papagayo y en el norte las de Famara y Calentón Blanco.

19.00 Los Jameos del Agua, el segundo tesoro de la isla

¿Qué son? Un emplazamiento natural sin igual en el mundo, producido por las erupciones volcánicas y puesto que está muy cerca del mar, cuenta con un lago interior originado por las filtraciones. Todo ello poblado con multitud de plantas autóctonas y palmeras, haciendo de este lugar un verdadero oasis de película. Además alberga en su interior un impresionante auditorio en una cueva en el que se realizan eventos temáticos.

Es interesante saber que un día al año Lanzarote se convierte en el epicentro de encuentro para representantes de la moda a nivel mundial. El Cabildo organiza el proyecto 'Lanzarote Land On Show', que este año se celebró en Los Jameos del Agua, espectacular enclave elegido para dar a conocer una iniciativa de Lanzarote Moda, en colaboración con los Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote. La moda está ligada a la isla desde hace años y la administración viene trabajando en la promoción del sector textil y de la moda con el fin de contribuir a dinamizar su actividad económica.

Segundo día

10.00 El Timanfaya, el volcán durmiente de Lanzarote

El Parque Nacional de Timanfaya es, sin lugar a dudas, la joya de la corona de Lanzarote. Visitar la isla y no pasar algunas horas en la zona de las Montañas de Fuego y el propio Timanfaya es un delito, en términos viajeros. Las últimas erupciones se produjeron en 1824 y cuenta con más de 25 volcanes, aunque no están activos. Es muy recomendable reservar la visita con atenuación puesto que se realiza desde un autobús y no se permite bajar del mismo durante el trayecto para proteger el entorno. Esta no es una ilimitación en sí misma ya que la espectacularidad del paisaje volcánico traspasa las propias ventanas del autobús durante el viaje de algo más de 30 minutos.

Restaurante sobre el Timanfaya en Lanzarote. | David Alonso.

14.00 Comida en el restaurante El Diablo

En pleno parque nacional de Timanfaya se encuentran las Montañas de Fuego, donde se puede disfrutar de un espectacular paisaje que parece marciano o de otro planeta. También se puede comprobar que esta zona está situada sobre un volcán activo con diferentes actividades y demostraciones. Es muy recomendable pedir en el restaurante el pollo que se cocina sobre un tubo volcánico que siempre está expulsando aire caliente venido de la lava subterránea, sobre el que se coloca una enorme parrilla para deleite de comensales y curiosos.

16.30 Museo del Campesino

En el centro geográfico de Lanzarote destaca una de las obras de César Manrique, artista muy presente en toda la isla. Un lugar cargado de referencias simbólicas. Aquí se pueden conocer el lado más auténtico de la agricultura y artesanía de Lanzarote.

17.30 Museo del Cactus

Uno de los planes más sorprendentes de la isla de Lanzarote. El jardín del cactus acoge alrededor de 4500 ejemplares de estas plantas de los 5 continentes. Se trata de la última intervención realizada por César Manrique y representa un buen ejemplo de mezcla entre arquitectura y paisaje. Una visita que no defraudará.

18.00 Cueva de los Verdes

Una bonita e interesante gruta subterránea que nace desde las entrañas del volcán de La Corona y forma parte de un túnel volcánico cuyo recorrido se prolonga hasta su desembocadura en el mar. Es considerado uno de los túneles más interesantes y espectaculares del planeta.

Pueblos interesantes del interior (como plan alternativo)

Haría. Al norte de Lanzarote. Destaca por tener un microclima especial que convierte sus tierras en las más verdes de la isla. Es por eso que aquí se concentra la mayor parte de la flora autóctona. Destaca la casa museo de César Manrique.

San Bartolomé. Situado en el centro de la isla, justo al lado del aeropuerto. En esta zona se ha construido una de las áreas residenciales más extensas de la isla.

Teguise. Es el pueblo más grande de la isla. Tanto es así que fue la antigua capital de Lanzarote antes de que Arrecife se convirtiera en la capital. Fue el primer asentamiento civil y urbano más importante de Canarias.

Consejos y recomendaciones

Es aconsejable alojarse en la ciudad de Arrecife desde la que podremos viajar fácilmente a todos los puntos de la isla en coche o en taxi. Es muy recomendable alquilar un vehículo desde el momento en el que aterrizamos ya que dará una libertad extraordinaria para moverse por todo el terreno a través de unas carreteras limpias, cómodas y muy bien señalizadas.

En cuanto a la ropa y calzado para patear sin problemas la isla: zapatillas de montaña o preferiblemente algo protegidas, será lo más adecuado para caminar sobre su terreno pedregoso. Incluir algo de ropa de abrigo para los cambios de temperatura en Timanfaya y el Mirador del Río será además de agradecer.