Oceanika, el buen restaurante peruano en el que nada es lo que parece

Oceanika lleva más de cinco años ofreciendo la cocina más transmutadora de Madrid basada en un buen producto, una deliciosa comida criolla con sabores frescos y llenos de tranpantojos en el que nada es lo que parece. De hecho, puedes comenzar el menú con la típica cafetera moka encima de la mesa, continuar con unos churros con chocolate y acabar con un postre de sushi. Pero como dice el camarero más apasionado y propietario del restaurante, Carlos Pérez, "de Oceanika no sales con una hostia" en el bolsillo.

Carlos Pérez, con la cafetera desestructurada

Durante este lustro no ha dejado de sorprender a sus comensales con unas presentaciones de lo más vistosas y animadas. Pero esto no serviría de nada si no estuviera acompañado por una muy buena cocina. Y como no, de esos platos transmutadores que te llevan a un mundo fantástico, empezamos con la cafetera desestructurada (10€), que es un muy buen caldo con pescado, marisco gallego, verduras y setas shiitake. En un cuenco te sirven el caldo y después "pescas" de la cafetera los ingredientes.

También de las costas gallegas y de esa fusión con la cocina peruana llega una deliciosa vieira al ají amarillo (6,5€), con rocoto –pimiento rojo de Perú– y choclos fritos. También nos sorprende con un muy buen temaki a la andaluza (7€), con un perfecto cazón en adobo envuelto en hoja de lechuga.

Cuenta el propio Carlos que para la parte líquida, que comenzamos degustando un maravilloso pisco, está incorporando nuevas referencias con vinos nacionales e internacionales. De hecho probamos un buen vino tinto chileno Adobe Reserva Emiliana Organic Carmenere.

Comedor de Oceanika

En un local luminoso, decorado con predominio de la madera con palés ajardinados y colores cálidos, apto para 40 comensales, para esta temporada han incorporado más variedad de ceviches para seguir sorprendiendo a una clientela cada vez más fiel.

Ceviche a la llama

El ceviche carretillero, con rabas de calamar, algas marinas y salsa tártara; el de atún; el verdoso, de marisco –gambas, almejas, mejillones, pulpo, vieiras y corvina– en salsa verde hecha a base de cilantro; el de vieiras; o el ceviche a la llama (23€), que va envuelto en hoja de plátano y lo terminan de hacer en la mesa al calentar la hoja con un soplete. Al descubrir lo que hay dentro de las hojas añaden maíz tostado, el toque picante y la salsa para saborear un gran plato con corvina como ingrediente principal.

Ceviche a la llama terminado

En este sorprendente viaje gastronómico terminamos con un rico lomo salteado (25€). Es una de sus especialidades y llega a la mesa en un molcajete de piedra volcánica y lo acompañan con unos noodles que tampoco lo son, ya que Carlos corta en tiras en la máquina las tortillas mexicanas para incorporarlas al guiso.

Lomo salteado

Como hay que terminar con el postre, puedes optar por un Sweet sushi o por una tarta de zanahoria, con helado de galleta y crema de chantilly, el suspiro limeño, hecho con crujiente de jengibre, helado de pisco sour y coronado con fresas y sirope. o la rica esfera de chocolate con lúcuma (10€), que es una fruta originaria de los valles andinos del Perú.

Ubicado en el número 26 de la calle de Antonio Pérez, semiesquina Velázquez, 150, es el restaurante perfecto para disfrutar con familia o amigos de un maravilloso viaje por la gastronomía peruana con un ticket medio de de unos 40€ y un menú del día de 13€.

