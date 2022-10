Candeli, una espectacular parrilla con pescados, mariscos y carnes en Ponzano

El restaurante Candeli es uno de esos templos del producto y la parrilla que tienes que conocer si es que no lo has hecho ya, algo que me extrañaría ya que está ubicado en el número 47 de Ponzano, probablemente la calle con más restaurantes de Madrid.

El comedor de Candeli.

En sus distintos ambientes puedes disfrutar de una carta que es un homenaje al producto y en el que cobran gran protagonismo las brasas, tanto para carnes como para pescados y mariscos. En la entrada, mesas altas y bajas para una comida o cena más desenfadada. En el interior, el comedor para veladas más formales. Además cuenta con una terraza para los amantes del aire libre en cualquier época del año.

Como aperitivo llega a la mesa una buenísima chistorra con patatas y después puedes empezar con unos entrantes a base de croquetas, ensaladas, ensaladilla rusa o dejarte llevar por las sugerencias del día, como la espectacular ostra natural (4,5€) o las buenas anchoas del Cantábrico con aceite de arbequina (21€ / 6 unidades), aunque sobre la vinagreta con pimiento rojo incluido que tapa el sabor de la anchoa.

Carabineros antes de pasar por la parrilla de Candeli.

Los hermanos Alberto y Francisco Rivera son los artífices del restaurante Candeli y tienen guiños del recetario catalán porque estuvieron años en Pedralbes con el grupo Oter, además de frituras, pescado y marisco en función del mercado. Como el delicioso carabinero a la parrilla (18€/100grs), de gran tamaño y con un increíble sabor potenciado por el sarmiento de las brasas.

Candeli, además de restaurante también es vinoteca ya que los hermanos Rivera también son sumilleres. Aquí puedes comprar una botella entre sus casi 100 referencias o hacer el descorche en el restaurante para disfrutarlo por 6€ más. Nosotros disfrutamos de la cena con un muy buen godello A Coroa D.O. Valdeorras recomendado por Paco.

Calamar de potera de Candeli.

Seguimos con las recomendaciones del día que han llegado de la lonja con un estupendo calamar de potera a la parrilla (24€). De nuevo el sabor de su carne sobresale con el fuego y destaco que sea un plato que no necesite mucho más revestimientos para brillar. Y para terminar con esta degustación del muy buen producto que llega directo del mar a la calle Ponzano, unas deliciosas kokotxas al pilpil (25€).

Kokotxas al pilpil

En este restaurante la carta cambia a diario en función del mercado, de hecho nos cuenta Paco que de Tarifa les llega una parpatana de atún que la elaboran a la parrilla a modo de chuletillas de cordero, para comer con las manos y que duran muy poco en las sugerencias dada su gran aceptación.

De la amplia selección de postres nos decantamos por una muy buena tarta de queso, elaborada con tres tipos distintos de queso que le aportan un sabor mucho más potente.

Tomahawk a la parrilla

Para otra ocasión dejamos la selección de carnes con sus magníficos cortes como el lomo de vaca viaje, las chuletillas de lechal, el solomillo, pasados por las brasas y sarmientos con los que alimentan el fuego, o también el steak tartar que siempre cuenta con incondicionales adeptos. Pero seguro que están al nivel de los pescados y mariscos que hemos gozado. Así que Candeli es el restaurante perfecto para un picoteo informal, para comer o cenar con amigos, familia o pareja e incluso para una comida de trabajo con un ticket medio entre 40 y 50€.

