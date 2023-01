La segunda ruta de Brugal 1888: El Ron Gastronómico hace una primera y exquisita parada en Estimar

Hace ya un año que nació Brugal 1888: El Ron Gastronómico fruto de la asociación natural entre este líquido y la alta cocina y lo hizo de la mano del estrellado chef Quique Dacosta y del que ya hablé en LD. En esta segunda edición de la ruta se han unido cuatros grandes chefs también de renombre que suman 3 estrellas Michelin y 14 Soles Repsol como son Rafa Zafra, Fernando Canales, Dani García y María José San Román.

Los cuatro chefs embajadores de la segunda ruta del Ron Gastronómico

En esta ocasión, hasta 15 locales recogerán esta iniciativa hasta febrero de este año para degustar una propuesta gastronómica propia, inspirada y marinada con el ron para saborear sus matices junto con los de las mejores cocinas de España. Una experiencia que la podrás encontrar en Madrid en Estimar, donde ha arrancado el proyecto, y en Angelita, Floren Domezain Abascal, Inclán Brutal Bar, Le Tavernier, Lovo, Guru Lab, Lady Bongo, Casa Suecia, Viva Madrid, TATEL, Boombastic, Entre Santos, Afrodita y Papúa Colón. Pero este espectacular viaje continuará por más de 60 locales de hostelería en Alicante, Bilbao y Marbella.

Estimar by Brugal 1888

El chef Rafa Zafra, cuya cocina está galardonada con cinco Soles Repsol, lidera esta iniciativa desde Estimar Madrid y lo ha hecho diseñando dos platos que maridan a la perfección con los cócteles obra de Nacho Vázquez, Brand Ambassador de la marca. "En un menú inspirado en Brugal 1888, como en la vida, no puede faltar el equilibrio. Algo que he conseguido junto a Nacho Vázquez, cuyos cócteles son el complemento perfecto para los dos platos que he creado. Coctelería y gastronomía unidas para potenciar de manera recíproca sabores y aromas", ha explicado el chef.

Esos dos platos de los que os hablaré a continuación son el Erizo de gamba con caviar y la Raya marinada con toques del mediterráneo, de la que dice Zafra que "es el pescado menos pescado que recuerda un punto cárnico, los dos platos encajan muy bien pero en el segundo es el que hay una armonía mayor".

Gilda Estimar

Este primer viaje lo comenzamos con el maravilloso y refrescante cóctel Maestros welcome, a base de Brugal 1888, esencia de coco, lima y lícor de café, mientras disfrutamos de unos espectaculares berberechos. Tras este trago de bienvenida, llegó el Bloody 1888, con ron, jugo de tomate, la parte picante que le aporta la salsa de rábano, la salsa Worcestershire o Perrins y cilantro que le otorga aroma y le va muy bien al tomate. Para acompañarlo, la exquisita gilda Estimar con pan con tomate (18€). Como apuntó Nacho Vázquez, "es una gila que tiene todos los elementos pero tiene un percebe que cambia por completo lo que es una gilda tradicional. Lo que buscábamos era que tuviera el cuerpo de un gazpacho, más ligero, pero que sirviera como el mejor acompañamiento a una gilda que tiene de particular el percebe que potencia el sabor salino".

La cocina de Rafa Zafra está basada en la pureza, la calidad del producto y la frescura de pescados y mariscos dando un equilibrio perfecto entre la tradición y la vanguardia también en el momento de llevar a su cocina el ron Brugal 1888. "Es una cocina muy para compartir y disfrutar, para provocar la exaltación de la amistad. El Ron Gastronómico me ha dado la oportunidad de incorporar esto desde el origen del proceso, pues me ha permitido crear junto a amigos —los chefs Dani García, María José San Román y Fernando Canales—a los que respeto y admiro", afirmó.

Tradición y vanguardia

Y uno de los mejores platos del menú fue el erizo con tartar de gambas y caviar con ralladura de limón, aceite de vainilla y toque de Brugal 1888 y con el cóctel Entre dos Aguas, con ron, manzana grany, salvia y vino fino que combinaba a la perfección con los matices yodados del extraordinario plato.

Erizo con cóctel Entre dos Aguas

Para el siguiente cóctel Alma de Marinero, lo acompañamos con un maravilloso salteado de almejas finas al Jerez (14€) y con la increíble raya con su propio jugo al oloroso, avellanas y almendra (28€), es uno de los pescados que más me gusta y sorprende últimamente. Acompañada por la ensalada de tomates al natural (18€) y patatas fritas y pimientos de Padrón (12€)

Raya con su propio jugo al oloroso

La bebida está elaborada con el Ron Gastronómico, yuzu que es un vermut con un toque salino y lo que te piden es que lo termines tu con el spray para aromatizarlo con oloroso que, en palabras de Nacho Vázquez, "es la madera que nos da nuestro segundo envejecimiento para potenciar más esa parte salina en el cóctel que además tiene salicornia, si unimos todo lo que tiene que ver con el cóctel y lo adaptáis el oloroso a todo lo que tiene que ver con estos platos promete un gran viaje".

Para terminar el viaje por esta singular ruta, el flan de Estimar, difícil de definir por no encontrar palabras suficientes que describan tal sabor y cremosidad y la tarta de chocolate, con su toque salado que le da mayor sabor al cacao. Y lo marida con el cóctel Gala –nombre homenaje a la hija del Bran Ambassador de Brugal– y que está compuesto por Brugal 1888, chocolate blanco, frambuesa y cream.

Envejecimiento en barrica de Jerez

Ron Brugal 1888: El Ron Gastronómico

Brugal 1888 cuenta con un perfil de sabor exigente como resultado de su distintivo proceso de doble envejecimiento, primero en barricas de roble americano ex-bourbon, y posteriormente, para la segunda maduración, se conserva en barricas que previamente han contenido Jerez Oloroso, lo que confiere al líquido un abanico de matices que estimulan los sentidos.

Su color ámbar oscuro habla de este excelente proceso de maduración que, además, aporta olores especiados a chocolate, café, canela y frutos secos en nariz; mientras que su sabor extraordinario, ligero, pero de cuerpo completo en boca, posee notas sutiles de caramelo, madera y regaliz. Su final es largo y suave, y permanece en boca hasta el próximo trago de manera agradable.

