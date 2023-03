Gran Canaria: naturaleza a raudales en tus próximas vacaciones

Cuando estamos buscando destino de vacaciones o simplemente para hacer una escapadita para romper un poco con la rutina, buscamos un lugar que nos haga desconectar de verdad. Actualmente, ya está más que demostrado que descansar de nuestro día a día es fundamental para que podamos mantener nuestro ritmo con salud y fortaleza (mental y física). Es por ello que queremos asegurarnos que el lugar que visitamos tenga todo lo que necesitamos para que nuestra escapada merezca la pena. Bien es cierto que en España contamos con un gran abanico de opciones extraordinarias, pero sin duda Gran Canaria se convierte en una de las favoritas para los turistas de todo el mundo. Si eres un amante de los paraísos terrenales, quédate leyendo un poquito más, que te vamos a contar por qué las casas rurales en Gran Canaria son la mejor decisión para tus próximas vacaciones.

Clima espectacular donde los haya

Una de las cosas que más atrae a los turistas es el clima. Asegurarte de que va a hacer buen tiempo no es tarea fácil en según qué destinos, pero Gran Canaria te lo pone muy fácil con una extraordinaria temperatura habitual de unos 24 grados. Dicen que "en Gran Canaria el sol se esconde, pero nunca duerme", ¡y es totalmente cierto! Por este motivo la isla nos da la gran oportunidad de hacer todo tipo de planes sin que se trunquen por la climatología, así que no te preocupes que no vas a tener problema para saber qué hacer en Gran Canaria. Podrás disfrutar de la playa, la montaña, actividades deportivas o restaurantes increíbles con vistas inmejorables. Y esto es solo un aperitivo para que empieces a degustar todo lo que te espera en la isla.

La mejor opción para las familias

En una casa rural vas a tener un contacto directo con la naturaleza, con la tranquilidad que te da estar a tu aire y sin un recepcionista que te controle cuándo sales y cuando entras. Especialmente si viajas en familia, la opción de la casa rural es sin duda la más cotizada, ya que generalmente en un hotel los peques de la casa tienden a aburrirse por la falta de espacio y de opciones para divertirse en su habitación. Una casa rural cuenta con muchísimo más espacio al aire libre, así que ofrecen más posibilidades y comodidad, pudiendo correr o jugar disfrutando de las vistas que nos ofrece Gran Canaria. En una casa rural, los niños cambian el móvil por los juegos de siempre, en contacto directo con la tierra, el mar y la montaña. Gran Canaria tiene un decorado natural que hará que ni tú ni tus hijos echéis de menos una tablet. ¡Desconexión total!

Y no nos olvidemos de nuestros animales de compañía, que disfrutarán tanto como vosotros en las vacaciones, ya que prácticamente todas las casas rurales son pet friendly actualmente. Tu mejor amigo va a disfrutar de la naturaleza como nunca antes lo había hecho. Además, no olvidemos que las casas rurales siempre es más económico que un hotel, y la verdad es que se agradece mucho cuando se viaja en familia.

En definitiva, tanto si vas en familia, amigos o en pareja, Gran Canaria sin duda es un destino idílico con un sinfín de opciones que hacer en ella. Desde luego vas a tener unas vacaciones completas que te van a permitir disfrutar del buen ocio, gastronomía de calidad (¡qué bien se come en Gran Canaria, por favor!), clima privilegiado y el descanso que te mereces. Al final, la vida va de fabricar recuerdos, y desde luego Gran Canaria lo tiene absolutamente todo para hacer que tus vacaciones sean inolvidables.