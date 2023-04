Palma de Mallorca, Nueva York, Ámsterdam y otros destinos alredeor del mundo para visitar esta primavera

El invierno en el hemisferio norte ha terminado, para dar paso a días más cálidos, a campos más verdes y a árboles más floridos; por lo que las vacaciones de Semana Santa se disfrutan al aire libre y nada mejor que hacerlo en alguna de estas seis ciudades según recomienda Tiqets, la plataforma web de experiencias culturales.

Palma de Mallorca

La isla de Mallorca es conocida por sus preciosas playas, su naturaleza exuberante y su envidiable clima; aunque Palma, su capital, repleta de atractivos y planes de todo tipo, hace que una escapada urbana también esté a la orden del día. Pasear por su precioso casco antiguo, tomarle el pulso a la ciudad en sus mercados gastronómicos, descubrir su vena artística o visitar la Catedral son algunos de los planes más apetecibles. Situados a 15 km del centro de la ciudad, se encuentran los Jardines de Alfabia, escondidos entre la pintoresca belleza de la Serra de Tramuntana, un lugar de ensueño perfecto para la primavera.



Ámsterdam

Una visita a Ámsterdam es ideal en cualquier época del año; ya sea en invierno para remolonear entre sus múltiples museos o en verano para disfrutar del buen ambiente de Vondelpark, el parque más grande de la ciudad. Sin embargo, los amantes de las flores deberán elegir la primavera para descubrir su época más atractiva. Además de sus mercados de flores, hay que acercarse hasta los jardines de Keukenhof, a 30 km de Ámsterdam. El parque floral más grande de Europa, que este año estará abierto entre el 23 de marzo y el 14 de mayo, cuenta con 32 hectáreas con más de 800 variedades de tulipanes multicolor, así como rosas, gerberas y narcisos. Otra forma de disfrutar de la primavera es tomar un crucero abierto para recorrer los famosos canales de la ciudad o un tour guiado en bicicleta, el medio de transporte favorito de los locales.



Dubái

Famosa por las cosas a lo grande, en Dubái hay que dejarse impresionar por el Burj Khalifa, la estructura más alta del planeta y ubicada en pleno centro de la ciudad, pasar un día entero en el divertidísimo Dubái Mall o disfrutar desde un barco de la fuente con el mayor sistema coreografiado de chorros de agua del mundo, situada en un enorme lago artificial de 12 hectáreas, con 6.600 luces y las proyecciones de 25 colores distintos. No hay que perderse tampoco el Dubai Miracle Garden, que ostenta un récord mundial Guinness para la pared más larga de flores jamás hecha, un destino al aire libre con exhibiciones únicas perfecto para la primavera.

Sevilla

Al ser una de las ciudades más soleadas y cálidas de Europa, quizás demasiado cálida en verano, Sevilla es ideal para una escapada primaveral. Con tres sitios Patrimonio Mundial, una gastronomía para no olvidar y un delicioso aroma a azahar, marzo, abril y mayo son perfectos para recorrer sus calles a pie, perderse por la judería o hacer algún tour guiado para no descubrir sus encantos y secretos. Además de divisar la ciudad desde La Giralda o Las Setas, no hay que perderse el Real Alcázar de Sevilla y pasear sin prisas por sus espectaculares jardines.

Nueva York

Cuando se piensa en una reluciente y dinámica metrópoli, Nueva York suele ocupar los primeros lugares. Desde los grandes éxitos de Broadway hasta los bares de copas en azoteas desde las que divisar toda la ciudad, la gran manzana es perfecta para cualquier época del año. Recorrer Central Park y hacer un picnic en alguna de sus explanadas, visitar la isla Ellis y la estatua de la Libertad desde un crucero, atreverse a ver la ciudad a vista de pájaro desde The Edge o visitar el precioso Jardín Botánico de Nueva York, el más grande del país. Todo ello es perfecto para llevarse un buen recuerdo de la primavera neoyorquina.