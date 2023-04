Cinco hoteles en Londres (de todos los gustos y bolsillos) para no perderse la coronación de Carlos III

Londres se prepara para la coronación de Carlos III del 6 al 8 de mayo. Durante el primer fin de semana del mes, la ciudad se vestirá de gala para festejarlo. De la mano de Preferred Hotels & Resorts, la cadena de hoteles independientes, proponemos una selección de hoteles para vivir este momento histórico.

The Londoner

Apodado el primer súper hotel boutique del mundo, se encuentra en Leincester Square, en el corazón de los teatros del West End, dispuesto a devolver a la zona todo el esplendor de antaño. Se trata de un hotel irónico y con sentido del humor, un poco canalla, cosmopolita y muy puesto en las últimas tendencias de diseño y decoración. En sus 16 plantas, alberga 350 habitaciones y suites, seis restaurantes, bar en la azotea, spa y piscina subterráneo, dos salas de proyección y una sofisticada colección de obras de arte.

Del 20 de abril al 18 de mayo, el hotel ofrece una experiencia especial que permitirá a los huéspedes sumergirse en la atmósfera de la coronación. Podrán seguir los pasos de la realeza en un tour por el recorrido que harán los Reyes desde la Abadía de Westmister hasta el Palacio de Buckingham, disfrutar de un desayuno cada mañana y de una velada en la que no faltará el cóctel favorito del Rey, el Martini, y que se complementará con dos ostras Fine de Claire para cada comensal.

The Stafford London

En el corazón del histórico St. James, en una de las calles más prestigiosas de la ciudad con el Palacio de Buckingham al otro lado del parque, se encuentra The Stafford London, con edificios que alguna vez pertenecieron a los lores, ofrece un alojamiento digno de la aristocracia británica. Las 107 habitaciones y suites diseñadas individualmente se distribuyen en tres áreas: Mews, Carriage House, recreando el ambiente campestre, y Main House, combinando el gran estilo victoriano y el confort moderno. Además, The Game Bird es el lugar perfecto para probar los clásicos británicos con un toque contemporáneo y en el patio adoquinado de The American Bar se pueden degustar los mejores cócteles preparados por expertos.

Para celebrar la coronación The American Bar organizará el sábado 6 de mayo un gran evento al más puro estilo fiesta callejera en el patio. Los asistentes disfrutarán de un cóctel de bienvenida además de música, juegos al aire libre y una selección de comida tradicional en la que no faltarán el fish and chips, el asado de cerdo, ostras o donuts caseros con caramelo o chocolate. La entrada tiene un precio aproximado de 150€ y puede adquirirse en la página web del hotel.

The Beaumont Hotel

Inspirado en los grandes hoteles de la década de 1920, The Beaumont Hotel, es uno de los hoteles Art déco más icónicos de Londres. Ubicado en Mayfair, rodeado de prestigiosas boutiques, restaurantes con estrella Michelin y galerías de arte, en 2021 reabrió sus puertas para escribir un nuevo capítulo en su historia, tras trabajar con el reconocido diseñador Thierry Despont para llevar a cabo algunas renovaciones. Se trata de un oasis urbano donde las 50 habitaciones y 22 suites emanan el glamuroso estilo británico tradicional.

Su oferta gastronómica incluye Gatsby’s Room, el centro del hotel, abierto todo el día para disfrutar de un café, un cóctel o el tradicional té de la tarde; Le Magritte Bar, con un estilo similar a los bares estadounidenses de los locos años veinte y con una terraza con vistas a Brown Hart Gardens, para tomar whisky americano, bourbon y cócteles clásicos; o The Colonu Grill Room que ofrece un menú de platos translatlánticos elaborados con ingredientes locales y de temporada.

Para celebrar la coronación del rey Carlos III, estará disponible durante todo el mes de mayo ‘El Cetro’, un cóctel especial a base de ginebra.

The Guardsman

En el emblemático barrio de St. James, a cinco minutos andando del Palacio de Buckingham, The Guardsman es un hotel boutique con el ambiente, la discreción y el servicio personal de un club privado inglés. Diseñado para ofrecer estancias opulentas, las 53 habitaciones únicas y seis residencias exclusivas cuentan con todo lo que el cliente pueda desear y más, desde artículos de tocador a medida, a un bar personalizado, o incluso café seleccionado específicamente.

En la planta baja, el salón guarda un aspecto de club con cómodos sillones y una colección de arte cuidadosamente seleccionada; la biblioteca está escondida para poder disfrutar de un libro en tranquilidad; y el Comedor, en el semisótano, ofrece una carta que varia periódicamente para servir los platos más frescos y de temporada. Además, el hotel utiliza energía 100% renovable e implementa otros rigurosos estándares de sostenibilidad.

Una experiencia digna de un rey o reina, que los huéspedes podrán completar con un té real por la tarde o un festín palaciego a la hora de la cena.

The Pelham London

El estilo de diseñador Kit Kemp y la hospitalidad más clásica se encuentran en The Pelham London – Starhotels Collezione, un retiro glamuroso e íntimo en una casa adosada en el corazón de Kensington. Los suntuosos salones se unen a las 52 habitaciones únicas decoradas con grandes cabeceros exclusivos, paredes empapeladas y lujosas telas, otorgándole al hotel un estilo atrevido e inolvidable. Una experiencia a la que se suma La Trattoria de Alfredo Russo, un espacio ligero y fresco para empezar el día con una copa de champán y huevos o donde degustar un auténtico plato de pasta en una cena a la luz de las velas; y las recomendaciones de los conserjes de Les Clefs d'Or sobre restaurantes, tiendas, tours, galerías, exposiciones, obras de teatro o cualquier solicitud que puedan tener los huéspedes.

Un hogar lejos del hogar para vivir la experiencia más británica en uno de los fines de semana más importantes en la ciudad.