Madrí y Hermanos Pollo, la taberna más castiza y los mejores pollos en el Mercado de San Miguel

Hace más de 100 años que el Mercado de San Miguel se inauguró como mercado de abastos y ahora este edificio histórico es un monumento a la cocina española ubicado en pleno centro de Madrid. Un puno de encuentro para los amantes a la gastronomía que recibe más de 7 millones de visitantes al año.

Los torreznos de Madrí

Desde el mejor jamón ibérico o el marisco más fresco llegado diariamente de Galicia, hasta los arroces mediterráneos o los quesos más especiales de Castilla, Asturias o País Vasco. En el Mercado de San Miguel encontrarás lo más destacado de la gastronomía española a lo largo de más de 20 puestos que tienen en común su compromiso por el tapeo de calidad.

Y en un mercado en el que está lo mejor de cada casa no podía faltar la aportación del Grupo Arzábal, que ya cuenta con su Croquetería Arzábal, que vende más de 4.000 croquetas al día, y Arzábal Market, que sirve mas de 1.000 litros de cerveza al dia. Ahora, cinco años después, añade a la oferta otros dos nuevos puestos –Hermanos Pollo y Madrí– en los que disfrutarás del buen producto y de la buena cocina desde una barra. Dos propuestas únicas que comparten los valores y la filosofía que los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos le han dado al grupo.

Nuggets de pollo

Los pollos en todas sus versiones con los que Hermanos Pollo quiere revolucionar el corazón de Madrid son frescos, sabrosos y sostenibles, aves de corral criados en semilibertad. En la carta de este puesto se pueden encontrar desde pollos asados, como el espectacular contramuslo rustido con salsa cítrica; hasta pinchos elaborados con este ave como ingrediente estrella, como el pincho de Rillette de oca, mostaza y encurtidos, a opciones como el minibrioche de tinga de pollo o la miniburger de pollo frito con salsa tártara.

Además de brochetas de pollo variadas y diferentes opciones para compartir, como las alitas de pollo fritas al limón, el contramuslo crujiente de pollo o el delicioso croquetón de pollo asado, entre otras, como los espectaculares fingers y nuggets de pollo.

Una taberna castiza actualizada

Por su parte, Madrí es esa cervecería divertida y extrovertida a la que siempre se quiere volver. "Una taberna castiza pero actualizada", como nos comentan los chefs. Este espacio recrea la barra de toda la vida, con un marcado acento tradicional en el que las tapas son fundamentales y donde se pueden encontrar desde raciones clásicas, como los callos a la madrileña o la buenísima oreja crujiente con salsa brava; hasta pinchos elaborados con la mejor materia prima, como la brocheta de chistorra y salsa de yema, el Rock & Roll de rabas con mayonesa cítrica o el pincho de ensaladilla rusa, encurtidos y anchoa, entre otros.

Croquetas de cocido

Tampoco pueden faltar los grandes éxitos de la cocina arzabalera, como los gambones al ajillo, los torreznos fritos, las cremosas croquetas de cocido o los brutales mejillones tigre, entre otros, como las maravillosas patatas fritas o una increíble cogollo de ensalada César para comer con las manos y pringarte de verdad.

Los nuevos puestos, contiguos entre sí, están situados en los números 8.1 y 8.2 del Mercado de San Miguel, en frente de Arzábal Market. El arquitecto y dibujante David Cárdenas Lorenzo, conocido por realizar el mural que rinde homenaje a Lina Morgan en la estación de La Latina de Madrid, ha sido el encargado de dibujar las piezas de cerámica que se pueden apreciar desde la barra de Madrí, como un guiño y homenaje de la marca a la capital.

La idea de estas dos nuevas propuestas es disfrutar de los sabores de siempre en un contexto relajado y cercano que además cuenta con horario ininterrumpido de lunes a domingo y que también puedes pedir para llevar. Y también aportan su valor añadido a un Mercado de San Miguel que ha subido mucho el nivel de su oferta gastronómica y en el que se puede comer muy bien sin tener que pagar un ticket elevado. Además, Arzábal Market y Madrí también se pueden disfrutar para los que pases por la T4 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

To Good To Go

Grupo Arzábal se une a Too Good To Go, la mayor app para salvar comida del mundo, con la misión de evitar el desperdicio de alimentos en varios de sus establecimientos. De esta manera, el grupo de restauración basado en la esencia de la cocina tradicional y creado por los chefs Álvaro Castellanos e Iván Morales hace más de trece años, da un paso firme en su compromiso por la sostenibilidad, el consumo responsable de los alimentos y el cuidado del planeta.

Madrí y Hermanos Pollo

Con esta alianza, Grupo Arzábal ofrece, a través de la app Too Good To Go, la oportunidad de adquirir Packs Sorpresa con el excedente de comida diario de sus diferentes marcas a un precio moderado, dando una segunda oportunidad a los productos y evitando el desperdicio de la comida y el impacto que ello supondría para el planeta.

El conocido grupo de restauración ya ha implementado el uso de la app de Too Good To Go en varios de sus establecimientos situados en El Mercado de San Miguel: Arzábal Market, Hermanos Pollo, Madrí y la Croquetería de Arzábal, y el objetivo es que muy pronto también se pueda salvar comida en otros restaurantes del grupo.

Para salvar estos Packs Sorpresa, los usuarios de la app Too Good To Go sólo tienen que seleccionar el restaurante, reservar y pagar su pack a través de la app e ir a recogerlo al establecimiento a la hora indicada. El contenido de los packs puede variar cada día en función del excedente que haya en ese momento y los clientes pueden adquirirlo a un precio muy económico.