Fratelli Figurato lleva deleitando a los amantes de la pizza desde hace más de cinco años y de los muchos madrileños que han pasado por sus locales seguro que casi todos han repetido. Además ahora nos sorprende con una colaboración que hace que te enamores más de sus creaciones. Estamos hablando de la pizza O Bell' Chulapo (17,90€).

Pepa Muñoz y los hermanos Figurato presentan la pizza O Bell' Chulapo

Porque, ¿qué podría salir mal de lo mejor de Nápoles y de Madrid? Todo lo contrario. Una pizza obra de los hermanos Figurato y Pepa Muñoz, propietaria y chef del prestigioso restaurante El Qüenco de Pepa. Una pizza que rinde homenaje a la capital de España y a sus productos.

"Para nosotros es una colaboración muy especial, ya que es la primera que hacemos, y cómo no podía ser de otra manera, teníamos que dedicársela a Madrid, la ciudad que nos acogió y nos ha visto crecer. Ha sido un placer poder contar con la ayuda de Pepa Muñoz, nos ha encantado trabajar con ella mano a mano para la creación de la pizza, O Bell' Chulapo es una pizza con una selección de ingredientes y producto espectacular que sorprenderá a todo aquel que la pruebe", aseguran Vittorio y Riccardo Figurato, hermanos y propietarios de Fratelli Figurato.

Parmigiana di melanzane

En el local de Trattoria Popolare, ubicado en el número 13 de la calle de Larra, podrás saborear esta maravillosa pizza, pero también tienes entrantes y pasta fresca hecha a mano. En nuestro caso probamos una increíble parmigiana di melanzane (17€), un pastel de berenjena puesta en capas como una lasaña con salsa de tomate casera, albahaca, mozzarella fresca y queso parmesano. Acompañado por un pan casero espectacular.

Además, estrenan carta de primavera inspirada en el campo, lugar al que han ido los hermanos Figurato a buscar ideas para elaborar sus recetas y hacer la selección de los ingredientes más ideales, logrando llevar a su nueva carta la frescura y los alegres colores de la primavera con verdaderos ingredientes de temporada, del que ha salido un entrante, ocho pizzas y tres pastas perfectas para esta estación del año.

¿Cómo se hace la pizza O Bell' Chulapo?

El proceso es el mismo que con el resto de pizzas de la carta en el que la selección del producto es clave para un resultado de calidad. Está elaborada con la auténtica base napoletana y junto con Pepa, embajadora de los productos de la Comunidad de Madrid, han seleccionado los mejores ingredientes de temporada.

En la base de la pizza O Bell' Chulapo encontrarás tomates naturales de la zona de Carabaña en Aranjuez que le aportan gran sabor; la carne es de la Sierra de Guadarrama con corte de picaña marinada con especias madrileñas; el queso artesano de cabra suave La Cabezuela Tradicional de Fresnedillas de la Oliva; y, por último, un toque de romero y tomillo y aceite de Oliva Virgen Extra ecológico Oleum Laguna de Blas D.O. Madrid. Ingredientes todos sencillos pero con mucho sabor que aportan un gran equilibrio a una pizza irrepetible y que estará disponible hasta el 28 de mayo. Desde aquí mi voto para que se mantenga en carta.

La pizza O Bell' Chulapo con sus ingredientes

"Es un honor para mí colaborar con alguien que ame tanto el producto como yo. Este es el perfecto ejemplo de que no depende del tipo de restaurante, sino del amor por la cocina y las cosas bien hechas lo que importa. Además, crear esta pizza tan castiza para San Isidro es algo muy especial para mí. Italia y Madrid se dan la mano para homenajear a los buenos ingredientes, la pasión por la cocina y por nuestro maravilloso Madrid ¡Viva San Isidro!", comenta Pepa Muñoz, propietaria y chef de El Qüenco de Pepa y presidenta de Facyre.

Las pizzas O Bell' Chulapo y bufalina con datterini siciliani

Y aunque toda la carta de pasta tiene una pinta buenísima preferimos terminar la cena con otra pizza, pero más ligera como la bufalina con datterini siciliani (13,90€), con salsa de tomate, lonchas de mozzarella de búfala DOP de Caserta (después del horno), cherry datterini siciliani, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra Guglielmi Biologico y albahaca.

Y, aunque tradicionalmente la pizza y la pasta no se toma con vino, los hermanos Figurato y su tío Constantino, socio y sumiller de Fratelli Fugurato, animan a los comensales a ligar los platos de su carta con una cuidada selección de vinos italianos –blancos, tintos y espumosos– de las bodegas de mayor prestigio del país, así como de pequeños productores.de los que probamos un buen vino tinto Quater Vitis de las bodegas Firriato (28€), Terre Siciliane IGT.

Cinco años plagados de premios

Estos cinco años que lleva Fratelli Figurato en Madrid desde que en el años 2017 llegaron a la capital de España, han estado reconocidos con numerosos premios que reconocen su labor en el horno.

El año 2020 fue el de su consagración ya que Fratelli Figurato recibió el premio a la Mejor Pizzería de España y el Top 10 de Europa otorgados durante la 4ª Edición de los Premios Top 50 de Europa organizados por 50 Top Pizza, la primera guía de pizzas y pizzerías de Europa. En 2021 repitieron posición por segundo año consecutivo como la Mejor Pizzería de España y Top 3 de Europa.

Los hermanos Figurato presenta la carta de primavera

Además, recibieron el premio a la Mejor Pizza de Europa por la Diavola de León. Una pizza que hornean desde el primer día y que es un homenaje a España al tratarse de la única pizza de su carta que gira alrededor de un producto nacional, el chorizo de León que ensamblan con ingredientes como salsa de tomate, mozzarella, aceitunas negras, láminas de Parmigiano Reggiano y albahaca.

La organización de 50 Top Pizza visita y prueba de manera anónima miles de pizzerías de toda Europa para después valorar y eligir las 50 mejores teniendo en cuenta aspectos como los ingredientes, la originalidad, la masa, el ambiente, el servicio, entre otros.

Y por si fuera poco, en el 2022 subió un puesto a la segunda mejor pizzería de Europa y entró en el puesto número 12 de las mejores pizzerías del mundo.

Con todo esto que os he contado creo que os ha quedado claro que tenéis que probar Fratelli Figurato, tanto en el local que tienen en la calle de Alonso Cano como en su Trattoria Popolare de la calla de Larra, la primera con un ticket medio de 20€ y la segunda de 25€. Además, desde el año 2021 tienen servicio delivery y take away para poder disfrutar de ellas viendo alguna película o serie en tu casa, con el que venden más de 2.000 pizzas al mes y que ha ayudado a descongestionar los locales que están siempre llenos, por lo que recomiendo reservar con tiempo.

