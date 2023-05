Zen Pozuelo, la vuelta a los orígenes de un restaurante chino de calidad

El empresario de origen chino Roger Chen vuelve a sus inicios y reabre Zen Pozuelo 25 años después de su primera andadura y con la idea de ofrecer una propuesta gastronómica de cocina china de buen nivel.

Los guerreros de terracota de Xian de Zen Pozuelo.

Ubicado en el número 3 de la calle de Inglaterra de Pozuelo de Alarcón, desde que atraviesas su puerta te transportas el lejano Oriente en un salón al que llegas dejando atrás una barra y pidiendo permiso a las dos imponentes figuras de guerreros de terracota de Xian. En un salón amplio, tranquilo y cuidado hasta el más mínimo detalle, con las mesas vestidas por manteles blancos y los farolillos rojos típicos chinos.

La carta de Zen es amplia y en ella puedes disfrutar de ese viaje por la genuina cocina china que te va a apetecer probar entera y si no te decides puedes pedir ayuda o decantarte por el menú degustación pekinés en el que vas a probar lo más destacado. También te encontrarás con los platos bandera del Grupo Zen, que ya cuenta con nueve restaurantes como Zen Asian Supper Club del que ya os hablé en Libertad Digital y que pronto anunciarán novedades.

Y ese menú comienza con una muy buena sopa agripicante, un clásico caldo de Sichuan con pollo y setas shiitake. A continuación llega uno de esos clásicos del grupo y que no deberías perderte. Los spicy Sichuan dumplings de cerdo ibérico con salsa de chile. Son realmente deliciosos, picantes y con un gran sabor. De tamaño considerable por lo que a ciertas personas les puede resultar complicado comerlas de un bocado, que es lo ideal.

Spicy Sichuan dumplings

Los duros inicios de Zen

Roger Chen cuida mucho el servicio, que es muy atento, y el producto. Siempre aportando la mejor calidad a la mesa para que el comensal disfrute de la experiencia. Porque este empresario incansable sabe lo que cuesta mantenerse en un sector cada vez más competitivo y en el que no te puedes dormir porque si lo haces otros te adelantan. En éste que fue uno de los primeros restaurantes chinos de calidad de Madrid, empezó a sufrir en sus propias carnes las dificultades que conlleva una apertura y pasarse durante horas pegado ante la enorme cristalera de la fachada del restaurante a la espera de clientes. Eso sí, a base de esfuerzo, buen servicio y mejor cocina, ha logrado hacerse con una clientela fiel que le animó y sigue animando a seguir creciendo.

Pato laqueado de Zen Pozuelo

Y de ese cuidado por el producto llega a la mesa un lomo de lubina salvaje al vapor con jengibre y cebolletas, acompañado de soja supreme. Y como después del pescado siempre viene la carne, terminamos con su exquisito pato laqueado presentado con piel de pato crujiente y su carne sobre finas tortitas caseras con salsa hoisin, puerro desmenuzado y pepino. Para no parar de servirte rollitos. De postre una rica tarta de dos chocolates con helado de vainilla.

Zen Pozuelo es el restaurante perfecto para disfrutar de la tradicional comida china tanto si eres fan como si quieres adentrarte en sus deliciosos platos. Además entre semana tiene un menú lunch especial para comer por 15€, el menú degustación Pekinés del que os he hablado cuesta 35€ y el ticket medio es de 30€, por lo que no hay excusas para probarlo. También tienes la opción de servicio take away para comerlo en casa o en el trabajo.

