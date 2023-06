Música, deporte, arte... Andalucía es el destino perfecto para disfrutar de los mejores eventos del verano

No estamos descubriendo el Mediterráneo si decimos que Andalucía es una de las joyas turísticas ya no de España, sino de Europa. Y lo es porque tiene todo para serlo: el mejor clima, las ciudades más monumentales y hermosas, una historia única que es posible todavía disfrutar, una cultura excepcional y con muchísima personalidad, paisajes de ensueño, naturaleza virgen…

Lo que quizá ya no sea tan conocido, o no esté tan en la mente de todos es que, además de todo eso, Andalucía es, sin lugar a dudas un destino especial por los muchos eventos apasionantes que tienen lugar en la región, en una tradición que se remonta a muchos años atrás, porque los andaluces han demostrado hace tiempo que saben organizar cualquier evento no sólo con todas las garantías, sino con una eficacia que asegura el éxito.

En El Placer de Viajar nos hemos asomado a los mejores eventos que se celebran en Andalucía y hemos hablado con alguno de sus protagonistas para conocerlos bien y presentárselos a los oyentes de esRadio y los lectores de Libertad Digital.

Starlite Occident, un festival diferente

Una de las citas ineludibles del verano es el festival Starlite Occident que se celebra durante todo el verano en Marbella. Para hablar de él hemos contactado con Sandra García-Sanjuán, Fundadora del Grupo Starlite, y presidenta ejecutiva del festival Starlite Occident y la Fundación Starlite, que nos ha explicado que se trata de una cita completamente diferencial entre otras razones "porque nos hemos enfocado mucho en la parte experiencial, para nosotros es fundamental que la experiencia sea mágica, única" y también en que, según nos explica, siendo la música, como es obvio, lo esencial, haya también otras caras como, por ejemplo, una parte gastronómica.

Un concierto en Starlite Occident | Cordon Press

Además, García-Sanjuán recuerda que "es el único que dura tres meses" y que pese a ello tiene "diez horas de música en vivo continuas y que está abierto prácticamente todos los días". Además, recuerda que el lugar en el que se celebran la mayor parte de los conciertos "tiene una acústica fantástica y está rodeado de la naturaleza y bajo las estrellas… es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida", concluye.

Por otro lado, pese a que Sandra García-Sanjuan valoraba la experiencia que ofrece el festival porque tal y como dice, los artistas pueden tocar en otras partes, sin embargo el cartel del festival es impresionante: "Tenemos más de 200 espectáculos y en el auditorio principal de la cantera sesenta y pico", nos dice, destacando algunas de las más espectaculares citas que el Starlite Occident propone para este verano: "Lionel Ritchie, Black Eyed Peas, Anastasia, Iggy Pop, Norah Jones, Wilco, Cat Stevens que no viene a España desde el 76 y es el único concierto en España", algo que se repite este año con otros artistas como Ricky Martin, Michael Bolton, Christopher Cross. Además hay "muchos internacionales como Tom Jones, Seal, Rod Stewart, Mika…" y, por supuesto, "los latinos como Yatra, Luis Fonsi, Carlos Rivera, Juanes…".

Un concierto del festival Starlite Occident | Cordon Press

Una nómina impresionante a la que además hay que añadir lo que García-Sanjuán define como "los amigos de la casa que vienen siempre" y entre los que hay artistas como Raphael, Miguel Ríos, Bisbal, Sara Baras o Lola Índigo, por citar sólo algunos.

En resumen, un cartel "para todo tipo de público y para todos los gustos musicales" en un festival que empieza este 21 de junio y que estará en marcha hasta el dos de septiembre.

La plaza es música

Otro evento importante de este verano es el Califa Fest que también se celebra durante todo el verano, en este caso en la Plaza de los Califas de Córdoba, de los que hablamos con Francisco Núñez, responsable de comunicación de Grupo Mundo, que nos cuenta el imponente cartel en el que hay sobre todo artistas nacionales y latinoamericanos.

Por el Califa Fest han pasado o pasarán, por ejemplo "los tres españoles que más venden hoy en día: Alejandro Sanz, Pablo Alborán y Manuel Carrasco", además de otros tan exitosos como Morat, Hombres G o Miguel Poveda. "Vamos a tener una gran cantidad de artistas muy variados para llegar a todo tipo de público –nos dice Francisco– ya que intentamos atraer mucho público y promover el turismo en Andalucía, en España y también de viajeros internacionales que vengan a pasar sus vacaciones a nuestro país y quieran conocer la música española".

Alejandro Sanz, en un concierto | Cordon Press

Los conciertos del Califa Fest se celebran desde mediados de junio hasta principios de octubre con una entre el 7 de julio, el día de Hombres G, y el ocho de septiembre que será el día de Pablo Alborán.

"Una fiesta" más allá del deporte

Pero no todo lo que ocurre en Andalucía durante este verano es música, hay otros eventos también apasionantes como las carreras de caballos de Sanlúcar, que es una cita que lo tiene todo: deporte, tradición, fiesta, espectacularidad, fotogenia…

Hablamos de ella con Juan Carlos Hernández, que es Jefe de Prensa de la Sociedad de Carreras de Sanlúcar, y nos cuenta que es "una fiesta" que va mucho más allá del deporte: "Es cultural, social, tiene ingredientes de todo tipo y la ciudad lo vive a lo grande desde primeras horas de la mañana hasta la noche, no sólo en la playa sino que ese ambiente de las carreras de caballos se respira hasta en el centro de la ciudad".

Y, tal y como nos cuenta Juan Carlos, "no sólo esperan las carreras los sanluqueños, sino que miles de visitantes siguen el acontecimiento todos los veranos".

Unas carreras que tienen ya "178 años de historia", que son de interés turístico internacional y que atraen a muchos extranjeros "que quieren conocer y vivir esa fiesta del pura sangre en un hipódromo natural".

Y es que estamos ante "un espectáculo que tiene mucho color, mucha luz" y que tiene lugar en un sitio "completamente excepcional a los pies del Guadalquivir, junto a la desembocadura y con el parque de Doñana como telón de fondo y, sobre todo, con la emoción de ver un purasangre de cerca, corriendo por la playa". Y todo, encima, en una competición deportiva "a la que vienen a competir y llevarse los mejores premios" en unas carreras que este año se celebran los días 10, 11, 12, 25, 26 y 27 del mes de agosto.

Está claro que es otro acontecimiento que "hay que vivir una vez en la vida", como lo son muchos de los eventos que Andalucía celebra cada año y que todavía resultan más imprescindibles durante todo el verano.