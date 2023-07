Marisquería El Cantábrico sigue 75 años después ofreciendo muy buen producto en pleno barrio de Salamanca

La Mariquería El Cantábrico se erigió en el año 1948 como una de las primeras de la capital. Fue entonces cuando Dionisio Amorós abrió este restaurante en el número 39 de la calle de Padilla con un concepto novedoso pero que se ganaría el favor del público gracias a la calidad de su producto.

Fernando Amorós, tercera generación al frente de Marisquería El Cantábrico

Un restaurante de producto, especializado en el mejor marisco que se cuece a diario. El exquisito genéro que nos ofrece Fernando Amorós –tercera generación del negocio– viene desde Galicia, lo que es sinónimo de calidad, así que lo mejor es dar rienda suelta al gusto de cada comensal y prepararse para viajar a la costa gallega.

Puedes empezar con unos maravillosos boquerones en vinagre (12€), acompañados por unas patatas fritas (2,50€). Para mí una de las mejores combinaciones que existen para el aperitivo y que me recuerdan a mi infancia cuando mi padre me llevaba a comerlos al 'guarro', en el Bar García Bodega.

La carta está perfectamente divida para que te vayas directamente a lo que quieres. tienes la parte de mariscos, otra de conservas, los salazones –mojama, huevas y anchoas– y una de varios entre los que se encuentran los boquerones con patatas, además de embutido, queso, un canapé de salmón y un montado de lomo. Pero siguiendo con ese aperivito, probamos unos muy buenos berberechos en lata (17€), con un gran tamaño. También tienes mejillones y navajas.

Marisco de primera a buen precio

El local de Mariquería El Cantábrico es de esos de toda la vida, sin pretensiones, lo que viene a ser una tasca, con azulejos en tonos azules y blancos y motivos que recuerdan al mar y a la pesca. Una amplia barra y mesas altas en las que poder disfrutar de su carta con un buen vino o una cerveza fría bien tirada. Separado por un muro bajo, el comedor principal, con pocas mesas pero que sirven para poder comer con calma las delicias que van a ir llegando.

Gambas cocidas

Fresquísimas y con gran sabor las gambas cocidas (35€ 1/4kg) y de muy buen tamaño unos jugosos percebes (37,50€ 1/4kg) que encierran en su coraza todo el sabor del mar. También maravillosas las nécoras (22,50€ 1/4kg), de buen tamaño y con el cuerpo lleno para meter la cuchara y saborearlo. Mención especial para las cigalas (35€ 1/4kg), de esas que no caben en el plato y con una cola muy fresca, además de la cabeza que siempre hay que saborear.

Percebes

Y como os he dicho, ni café ni postre, así que toca limpiarse las manos con una toallita y pensar en lo que te vas a pedir la próxima vez que vayas a la Mariquería El Cantábrico, ya sea con amigos, con familia o con tu pareja. Eso sí, no es el sitio ideal para una primera cita a no ser que los dos seáis unos locos del marisco y no os dé pudor remangaros para saborear un marisco perfectamente cocido y con un ticket medio de 40€.

