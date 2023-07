La Mafia se sienta a la mesa renueva su carta acercando la cocina italiana a la española

La Mafia se sienta a la mesa estrena carta con nuevos platos que se alejan del típico recetario italiano y se acercan a la fusión con la cocina española en una amplísima oferta gastronómica apta para todos los públicos, también, como no, para los más pequeños. Nuevas propuestas elaboradas con productos de calidad que se incorporan para proporcionar sabores auténticos.

Para los aperitivos, incorporan el Rosso diverso, que es su versión del tinto de verano y el Amalfi Spritz, un refrescante que combina el licor de limón, tónica soda y un toque de tomillo fresco. También hay nuevas incorporaciones en las ensaladas, pastas, pizzas y en los TopOriginale, que son recetas de creación exclusiva, y en los TopTradizionale, que son recetas tradicionales a las que se añade un toque creativo y diferencial.

Degustación de los TopOriginale

De esas recetas exclusivas probamos los caramelos de morcilla, con piquillo y Pedro Ximénez con salsa mandorle y foie. Mejores los giganti de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie, que es una pasta rellena de cordero lechal al aroma de tomillo limón con salsa de setas, crema de leche, Pedro Ximénez y foie. Y mucho mejores y con ese toque español, los rotondi di cioccolato relleno de rabo de toro, una pasta rellena de rabo de toro y carrillera con salsa toffee de carne sobre parmentier de patata.

También incorporan los óvalo de brandada de bacalao con caponata siciliana y salsa romesco. Muy buenos los grandi cappelli de pollo de corral y ciruela en salsa de fondo pescador, tomate, salsa romesco, crema de leche y gambones. Y terminamos esta pequeña degustación de las novedades con los cuadrati de scamorza, higo y nduja (crema de chorizo picante), Grana Padano D.O.P. y salsa pesto de rúcula con polvo de tomate.

Más de 70 restaurantes

Restaurante La Mafia en Azca, Madrid

El grupo La Mafia se sienta a la mesa se fundó en Zaragoza en el año 2000 y cuentan con un obrador propio de 4.500 metros cuadrados que integra una plataforma logística desde la cual se distribuyen los productos a cualquiera de las más de 70 unidades de negocio de España y Portugal, por lo que en todos sus restaurantes los ingredientes son los mismos. El objetivo para este 2023 es acabar con 100 restaurantres contando con sus tres marcas: La Mafia, Ditaly y La Boutique Italian Food.

Briciole trufado

Como no podía ser de otra forma, las ensaladas también se renuevan con esta buena burrata italiana con polvo de tomate y speck, terminada obre berenjena aliñada I.G.P. Almagro, brotes de espinaca, crocante de corteza de cerdo y vinagreta de módena, almendras y tomate reposado.

De los antipasti llegan unos sorprendentes briciole trufado con huevos a baja temperatura y torrezno de Soria, una versión de las migas de hogaza trufadas con setas, huevos a baja temperatura, torrezno de Soria y parmentier de patata. Más ligero de lo que parece a primera vista.

Risottos, pastas y pizzas

Ossobuco a la milanese

La renovación de esta amplia carta continúa con esos TopTradizionale, entre los que destaca el ossobucco alla milanese. Un guiso tradicional de ossobuco sobre risotto de arroz carnaroli de azafrán con Grana Padano D.O.P., vinagreta de módena, almendras y tomate reposado. Y como no, no podría ser un italiano sin pasta, de la que ofrece una gran variedad, y sus salsas. En este caso probamos los penne con amatriciana al vodka. No asustaros porque la salsa apenas se nota el sabor del licor e incorpora tomate, pimienta, cebolla, mantequilla, Grana Padano D.O.P., albahaca, chips de panceta y crocante de corteza.

Pizza de boletus y setas con jamón ibérico

Y también hay novedades con dos pizzas, la de ventresca di tonno y la que probamos que merece mucho la pena, la pizza de boletus y setas con jamón ibérico, con huevo a baja temperatura, crema de leche, mozzarella, Grana Padano D.O.P. , boletus, setas y jamón Ibérico 100% bellota.

Para terminar este recorrido por la gastronomía italiana pero versionada con su propia crreatividad del piacereOriginale, el lingotto di carota y lotus, un esponjoso bizcocho de zanahoria combinado con queso fresco y crema de galleta lotus.

Pero en La Mafia no te esperes un gran restaurante italiano, es, eso sí, una muy buena opción para probar una de las comidas más demandadas en el mundo a un precio muy asequible. Los locales están todos decorados con el mismo aire tradicional italiano y es sin duda una opción interesante para ir a comer con amigos o con la familia por un ticket medio de 25€.

