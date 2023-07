The Penthouse by Wow, un buen restaurante en un lujoso apartamento con vistas a la Gran Vía

La Gran Vía madrileña y el centro de la capital se está convirtiendo en la nueva milla de oro con la proliferación de hoteles y restaurantes de lujo que se suman a la extensa oferta que Madrid ofrece a sus ciudadanos y turistas. Otro ejemplo de ello es The Penthouse by Wow ubicado en la planta 5 y 6 del antiguo Hotel Roma y que ahora mismo lo ocupa la tienda de ropa de marcas exclusivas Wow Concept –C/ Gran Vía, 18–, original concepto ideado por Dimas Gimenos, presidente de El Corte Inglés de 2014 a 2018.

Este nuevo proyecto gastronómico corre a cargo del Grupo TriCiclo, del chef Javier Goya y su socio Javier Mayor, y que cuentan con cinco restaurantes en el conocido barrio de las Letras entre los que se encuentra el restaurante que da nombre al grupo como emblema junto con Sua, Tándem o La Elisa, y dos en la Casa de Campo de Madrid, entre ellos El Taller del Lago de la Casa de Campo del que ya os hablé en Libertad Digital.

En The Penthouse by Wow Javier Goya es el encargado de elaborar una carta llena de platos con toque castizo y sabores viajeros que funden tradición y originalidad a partes iguales. Además está en constante renovación y con una amplia oferta de fuera de carta según el mercado.

El estudio de grabación también se ha convertido en parte del comedor de The Penthouse by Wow

Javier Goya sigue empeñado en ofrecer a sus comensales producto de primera calidad, con elaboraciones sencillas y perfectas para compartir en un ambiente muy agradable y exclusivo. No en vano el restaurante está ambientado en la residencia del antiguo director del hotel. Porque en The Penthouse by Wow tu mirada irá a su decoración antes de llegar a la mesa. Un espacio diseñado con gusto que hace sentir como en casa, ya que incluso su personal de sala atiende ataviado con batines y pijamas, lo que le da un toque informal y divertido, pero no exento de profesionalidad.

Cocina castiza en un ambiente único

En este apartamento gastronómico te encontrarás platos pensados en su mayoría para compartir y que alternan los clásicos de la cocina madrileña con incorporaciones que modernizan el concepto. Así, te puedes encontrar una buena ensaladilla con escabeche casero de bonito y piparras (M 10€ / E 17€), un maravilloso mejillón tigre (7,50€ / 2 unidades) o los torreznos caseros (16€ / 4 unidades), con huevas de arenque y ensalada de hierbas y que se comen en formato ssam que aligera el bocado y lo acompaña muy bien. También espectacular el tiradito de vieira y gamba blanca (7€), con ponzu, setas y rabanito.

Torreznos caseros

E interesante selección de verduras de la huerta como las alcachofas de Tudela con escabeche trufado y jamón ibérico, el pimiento ecológico asado en horno de leña de roble o las endivias a la brasa con crema agria, queso de Peral y anisados.

Como os decía con anterioridad, el diseño de The Penthouse by Wow recuerda a los años 70 y es obra del estudio de arquitectura External Reference. En la quinta planta se abren diferentes estancias entre las que se encuentran una imponente y elegante barra, un antiguo salón-biblioteca y un estudio de grabación.

También comerás en el baño del apartamento

En el último piso se encuentran dos de las zonas más extravagantes del concepto: el dormitorio y el baño convertidos también en salones del restaurante. Con un ambiente más desenfadado, esta planta se propone como un espacio donde pasarlo bien, tomar un cóctel en buena compañía y disfrutar de la experiencia desde otro punto de vista.

Coronando el concepto, The Penthouse by Wow cuenta con dos grandes terrazas en las que poder disfrutar de su coctelería y que se unen a las azoteas imprescindibles de Madrid con unas vistas privilegiadas a la Gran Vía y la histórica calle del Clavel, convirtiéndose en el lugar perfecto para largas sobremesas y encuentros con amigos.

Selección de carnes y pescados

Los principales también están a la altura de lo que conocemos del Grupo TriCiclo y que tiene como lema "bienhallados y biencomidos". Y también podemos añadir que bienbebidos porque la bodega de The Penthouse by Wow es extensa y variada, con referencias nacionales e internacionales de nivel. Así que acompañados por un buenísimo vino tinto Valduero 1 Cepa (58€) DO Ribera del Duero, nos disponemos a disfrutar de una maravillosa ventresca de bonito a la bilbaína. Un plato fuera de carta que está en temporada y que me parece una auténtica delicia. Pero mejor aún estaba la presa ibérica Joselito (25€), con mostaza antigua, yogur de hierbas y cogollos a la brasa.

Ventresca de bonito a la bilbaína

Además de esto, también puedes optar por sus propuestas entrepanes como el lobster roll con col morada, hinojo, aguacate y mayo picosa o el sandwich de pulled pork con chucrut, cebolla crujiente, pepinillo y hierbas frescas, entre otros. Para terminar, la carta dulce cuenta con una amplia selección de postres como con la buena tarta de queso cremosa (9€) acompañada helado de frutos rojos.

Una de las dos terrazas de The Penthouse by Wow

No os podéis perder esta reciente apertura que además contará con experiencias "cuatro manos" en las que se unirán diferentes cocineros consagrados, chefs con estrella Michelin y creadores culinarios que irán cambiando cada mes.

Sin duda es una opción muy recomendable para hacer una parada durante tus compras en pleno corazón de Madrid o para disfrutar de una estupenda y reconfortante cena después de un largo día. Sin olvidar la opción de sus terrazas con las mejores vistas de Madrid y todo con un tiquet medio de 50€.

