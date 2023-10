Tepic es considerado uno de los mejores restaurantes mexicanos de Madrid y por ello es el único de este tipo que cuenta con la distinción Bib Gourmand de la prestigiosa Guía Michelin y, además, con el sello Copil de excelencia en gastronomía mexicana. Y por si esto fuera poco, desde la llegada esta primavera del chef Jardiel Varela, procedente del Estado de Hidalgo, ha dado otro salto más de calidad.

Tostada de tinga de pollo y margarita

El nuevo chef mantiene el peso de la tradición en la carta pero aporta detalles a tener en cuenta en platos que proceden de los rincones más culinarios de México. No hay que olvidar que la gastronomía mexicana ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Invaluable de la Humanidad.

En esta segunda visita a Tepic, de la primera ya os hablé en Libertad Digital, comprobamos el buen hacer de Jardiel desde las salsas que te sirven nada más llegar para que acompañes los diferentes platillos y que tienen una intensidad de picante que va creciendo hasta alcanzar un nivel muy alto y no apto para todos. Salsa de guajillo, que no pica nada; de chile serrano, picante medio; de chile habanero, muy picante; y pasamos a otro nivel con la salsa macha, que es de chile habanero con chile de árbol; y por último la salsa cabrona que la hace elaborada por el chef y que pica de lo México lindo y querido.

Así que con esa material encima de la mesa nos disponemos a probar unas deliciosas tostadas de tinga de pollo (14,50€), con pollo sazonado con tomate y un toque de chile chipotle sobre una crujiente tortilla de maíz, con frijoles refritos, queso, crema, aguacate y lechuga. Otro plato que te transporta a Yucatán es el tiradito yucateco (23,00€) de corvina laminada, salsa de lima y chilmole yucateco, aguacate, pepino, manzana verde y huevas de trucha, todo acompañado de tostadas de maíz.

Tiradito yucateco

El chef Varela se confiesa "un fanático de la comida mexicana a quien le encanta cocinar" y cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Se formó en dos grandes templos culinarios de España, como son Martín Berasategui y El Celler de Can Roca. En México, trabajó en Pujol —en el quinto puesto de la lista The World’s 50 Best Restaurants— y Quintonil, que actualmente ostenta la novena posición de este ranking, ambos en Ciudad de México y referentes de la alta cocina de la capital. Varela ha residido, y ejercido, en varios países. En Milán trabajó en Bésame Mucho, un elegante enclave, muy apreciado en la ciudad, por sus platos originales de cocina mexicana. En Panamá, trabajó durante mucho tiempo a las órdenes de Andrés Madrigal, en su momento el chef más joven en conseguir la estrella Michelin por El Olivo (Madrid). De ahí pasó a Nueva York para ponerse a las órdenes del peruano Diego Muñoz, chef del hotel Public.

Tras este periplo tan enriquecedor, Varela se ha incorporado a las filas de Tepic dispuesto a aplicar todos sus conocimientos y, sobre todo, su amor por la cocina de su patria. Jardiel explica que "Tepic tiene una rica tradición de cocina mexicana tradicional, y actual a la vez, que quiero respetar, pero elevar de nivel: vamos a acercarnos a la alta cocina y a dar un paso más, agarrados a su excelente base".

Tacos y platillos de otoño

Con dos plantas, la superior más informal y con barra para tomar alguno de sus cócteles o improvisar una comida rápida. En la inferior mesas bajas para disfrutar de la deliciosa propuesta gastronómica y con el maravilloso servicio. Además cuenta con una espectacular terraza llena de vegetación que está disponible durante los meses con mejor tiempo del año. La cocterlería corre a cuenta del bartender gaditano Javier Quiñones, especializado en destilados y bebidas mexicanas, como la michelada o el mezcal. Nosotros acompañamos la cena con unas estupendas margaritas Tepic (10€).

Tacos arranchera

En esta casa mexicana puedes comer y cenar sin turnos así que olvídate de las prisas y sigue disfrutando también de sus deliciosos tacos como los ricos tacos Gobernador (26,50€), los más famosos de Sinaloa con unos increíbles camarones sazonados con un toque de orégano y chile, cebolla, pimiento y queso fundido sobre una tortilla de trigo. O los exquisitos tacos Arrachera (27,00€), con tortilla de maíz con costra de queso gouda, puré de aguacate que le da un toque más jugoso y una maravillosa entraña al punto.

Sopecitos de hongos

También cuentas con platos de temporada y fuera de carta. En este caso de los primeros probamos unos muy sabrosos sopecitos de hongos (15,00€), de champiñones con salsa de chiles, frijol, crema, mézclum de hojas y un toque generoso de queso parmesano que me encantó.

Si te queda hueco para los postres no dudes en dejarte seducir por la carta dulce. Nosotros probamos el chamoy (5,00€) que te sirve para refrescar el paladar después del picantito de sus platillos y tiene una salsa agridulce de chamoy, un chile mexicano infusionado con flor de Jamaica y lima, granizado de maracuyá, sorbete de mango, naranja y tajín, que en nuestro cas tenía demasiado protagonismo. Mucho mejor el chocolate en textura con helado de café (10€), de bizcochitos húmedos de chocolate con mousse de chocolate, helado de café, un crujiente de chocolate y una salsa de chocolate negro.

Tepic es un lugar perfecto para disfrutar de la gastronomía azteca en plano barrio de Salamanca, por lo que es el restaurante perfecto para hacer una parada entre compras, turismo, entre medias o después del trabajo, con un competitivo ticket medio de 40€. Además cuenta con servicio de take away y delivery, así que no tienes excusa para ir a probarlo o para llevártelo a casa.

Especial Día de Muertos

En México el Día de Muertos es, sin duda, un momento para vivir y disfrutar con los seres más queridos. Por ello, en Tepic han preparado los platos más especiales y tradicionales.

Tosta de pulpo especial para el Día de Muertos

Sólo durante los días 1 y 2 de noviembre se podrán probar tres platillos especiales para una fecha tan señalada en el calendario. La tostada de pulpo a la brasa, vieiras, salsa negra y mayonesa de habanero; el tamal de hoja santa, frijol, salsa verde, frijol y pollo a la parrilla; y el pan de muerto tradicional y chocolate caliente especiado.

