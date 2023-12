Ya puedes probar las novedosas hamburguesas de Hermanos Burgers

Son muchos los negocios de éxito que surgieron durante la pandemia del coronavirus, quizá el más conocido sea el del gran Álex Cordobés y sus famosas tartas de queso. Pero también en otras regiones y países han desarrollado ideas que han triunfado fuera de sus fronteras. El es caso de Hermanos Burgers. Su fundador, Vincenzo Rapisarda, tenía el sueño de llevar a cualquier rincón los sabores más característicos de diferentes países en formato hamburguesa y ya es una realidad también en la capital de España.

Vincenzo Rapisorda, fundador de Hermanos Burgers

Vincenzo tenía un bar restaurante en Malta cuando llegó la pandemia y tuvo que cerrar sus puertas. Junto con su mujer pensó en desarrollar esa idea que tenía en la cabeza de "traer el sabor de cada país a cada hamburguesa para recordarte que cuando estás lejos de casa, estás en casa", nos cuenta durante la presentación de sus hamburguesas. Y este emprendedor es un viajero empedernido. "Hermanos viene de un viaje por 56 países", confiesa a Libertad Digital y de ellos se impregna de su cultura, también la gastronómica porque, tal y como dice, "cada país tiene un sabor".

Y después de triunfar en Malta y abarcar toda la isla, han dado el salto a la península para que los madrileños puedan disfrutar de el sabor de cada país en una hamburguesa. Y como nos cuenta su socio Ricardo Bravo, han elegido Madrid "porque es multicultural y se parece mucho a Malta en ese sentido".

La novedad de la 'semi smashed'

A pesar de ser conocedores de la gran competencia que existe en Madrid con el boom de las hamburguesas y smashed burgers –hay hasta 120 marcas distintas de hamburguesas–, la sobresaturación del mercado no les ha disuadido de encender sus planchas porque "hacemos algo diferente". "Se ha puesto de moda el concepto smashed, pero a nosotros no nos gusta hacer una hamburguesa en la que se desvirtúa la carne", asegura el fundador de Hermanos Burgers. "Nuestra hamburguesa sigue teniendo sabor".

Paris Buger

Eso que les diferencia parte del concepto slow soul food, una cocina lenta y con alma en la que Rapisarda y su equipo trabajan desde el primer día con la técnica semi smashed, en la que cada hamburguesa se prensa y se sella para conseguir una capa crujiente pero que se conserve la jugosidad de la carne. Para Vicenzo: "La carne tiene que ser respetada, hay que darle tiempo a reposar y madurar a temperatura controlada con sus especias. Nunca se sazona durante la elaboración porque no tendría tiempo de absorberlas, por eso trabajamos la carne de noche y la cocinamos al día siguiente".

Sabores del mundo

Así surgen sabores deliciosos con hamburguesas inspiradas en París, Londres, Chicago, Puerto Rico o La Habana, siempre con ingredientes de máxima calidad y salsas preparadas a diario con recetas caseras para asegurar su frescura. En cada hamburguesa que elijas, en Madrid cuentan con 12 tipos distintos de momento, saborearás lo más característico de la ciudad que lleva su nombre.

Burger Chicago Bacon

Por Glovo y por Uber Eats tendrás en casa desde las hamburguesas más vendidas como la Burger París (13,90€) o la (11,90€). La París, por ejemplo, doble semi-smash burger, cebolla frita croquante, crispy bacon, trocitos du fromage francés et notre salsa más crémeuse marca de la casa. Todo en esponjoso pan de patata. Y la Chicago Bacon, con doble semi-smash burger, extra crunchy bacon, the real american cheese, cebolla frita crujiente & mayonesa acompañada de nuestro exclusivo pan de patata.

Pero si quieres algo más exótico te puedes pedir la Burger Sinaloa (13,90€), con doble semi-smash burger, chorizo a la plancha, cremosito mexicano, queso edam, lechuga, cebolla frita crujiente y nuestra padrísima salsa Hermanos Buffalo en esponjoso pan de papa. O la Burger Montreal (12,90€), con doble semi-smash burger, extra crunchy bacon, queso americano, cebolla caramelizada, huevo frito XL, lechuga, sirope de arce canadiense y mayonesa en esponjoso pan de patata.

Burger Puerto Rico

También tienes dos opciones con pollo frito, la Burger Puerto Rico (12,90€), con pollo frito marinado 24h en buttermilk, yankee crunchy bacon, pepinillo fresco laminado, lechuga, queso americano cremosito y mayonesa; y la Burger Havana (10€), con pollo frito marinado 24h en buttermilk cubierto de queso cheddar, cebolla caramelizada de la casa, huevo frito XL y sabrosona mayonesa en pan de papa.

Para acompañar las hamburguesas o de picoteo previo también hay interesantes opciones en la carta de Hermanos Burgers como una amplia variedad de patatas fritas (de 3,90 a 6,90€), o unos nuggets extra crujientes (6,95€) o los cheese bites (5,95€), además el viaje continúa de la manos de sus tartas Lotus Hermanos Cheese Cake (6,95€) o la Oreo Hermanos Cheese Cake (6,95€) para el postre.

Para ayudar a pasar la comida, también han creado una línea de bebidas carbonatadas con marca propia que son muy interesantes. Las tienes con mandarina bio, limón bio o naranja roja bio, todas ellas con soda.

Expansión

Un concepto que nació en Malta pero que tiene en su nombre ese carácter internacional. Porque Vicenzo y su socio venezolano no son "hermanos de sangre pero sí de amistad". "Yo soy de Sicilia pero siempre he vivido fuera y él es venezolano pero ha vivido siempre fuera, así que viviendo fuera de casa todos somos hermanos, no hay razas", comenta el fundador de Hermanos Burgers.

Disfruta de Hermanos Burgers en Madrid

Y esa multiculturalidad de Madrid es la que les ha traído hasta la capital de España donde ya tienen dos localizaciones desde las que abarcan un radio de 3-4 kilómetros en Tetuán y Atocha. Pero ya han firmado una tercera cocina para este inicio de año y hay proyectos para abrir la cuarta. Para el año 2025 son más ambiciosos y esperan abrir un local de cara al público y "de Madrid seguir creciendo por toda España siempre que sepan apreciar nuestro producto", reconocen.

Así que si estás leyengo este artículo desde casa o desde el trabajo, te invito a que abras las aplicaciones de delivery y pruebes estas deliciosas hamburguesas que se alejan de la moda de las aplastadas para mantener esos sabores que te llevarán por todo el mundo.

