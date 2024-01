Corre ve y dile, muy buena cocina y producto para ir, probar y repetir

Un correveydile es una persona que lleva y trae cuentos y chismes, pero si vas a probar el restaurante Corre ve y dile te dejarás de historias y llevarás una muy buena experiencia gastronómica que querrás contar y compartir con todos tus allegados. Porque cada vez hay más restaurantes que huyen de lo moderno y vuelven a esa cocina de antaño, la de verdad, elaborada a fuego lento, con recetas sencillas, producto de calidad y acompañamientos que suman, no disfrazan. Y los artífices de ello son Fernando López de la Hoz y su chef Álex Jiménez, perfectamente acompañados por el equipo de sala que tan bien lleva Christian.

Burrata con tartar de tomate, granada y albahaca

Celebramos una carta con una veintena de platos para compartir con producto de temporada, además de una decena de carnes y pescados para todos los gustos. Entrantes que van desde la ensaladilla rusa a los huevos rotos con jamón ibérico, pasando por los boquerones en vinagre, el chipirón encebollado o los chanquetes con huevos fritos, sin olvidar la pata de pulpo a la parrilla, las ostras Sorlut o las zamburias a la plancha. Pero como hay que elegir y no vamos a pedir toda la carta porque queremos volver en más ocasiones, empezamos con una sublime burrata con tomate, albahaca y granada (19,50€). Presentada en la mesa con la burrata entera sobre una cama de tartar de tomate y granada y que al romper la burrata saca toda su esencia para fundirse, primero en el plato, y luego en el paladar con ese aceite de albahaca que le da el toque perfecto.

El salón de Corre ve y dile

Ahora que se aproxima el Día Internacional de la Croqueta –16 de enero–, las croquetas de jamón ibérico (13,50€) son una muy buena opción para rendir homenaje a este producto tan español. Con una masa cremosa que guarda dentro del crujiente rebozado todo el sabor del jamón. Para otra visita dejamos los callos, los torreznos de Soria o la chistorra de Arbizu.

Sugerencias de temporada

Y si hablamos de producto de calidad y de temporada también tienes que prestar atención a las sugerencias que te traen fuera de carta como un maravilloso salpicón de langostinos, pulpo y mejillón (24€), una ración abundante y con gran protagonismo del marisco fresco. También de esas sugerencias que tan bien nos indica Christian, probamos unas deliciosas colas de langostinos en tempura (16€) con un toque picante de mayo con kimchi coreano. Un rebozado sutil que envuelve un marisco fresco y en su punto.

Salpivón de langostinos, pulpo y mejillones

Corre ve y dile se levanta en el número 102 de la calle de Caleruega, próxima al final de Arturo Soria, en un local amplio –caben hasta 250 peronas– en el que destaca la madera, la vetación y el papel pintado que recubre la pared del comedor. Con varios ambientes que se adaptan a las necesidades de casa comensal. Tienes desde una terraza acristalada a otra con mesas altas que es perfecta para el picoteo informal o aperitivo.

Nada más cruzar la puerta, una barra que preside otro grupo de mesas altas y al fondo el comedor principal, en dos alturas y con las mesas perfectamente revestidas de su mantel de tela blanco. En la parte superior, tras dejar los tres retratos de unos leones elegantemente vestidos, otro comedor con mesas amplias y redondas que es perfecto para celebraciones o para hacer la función de reservado.

La barra de Corre ve y dile

Como os decía al principio, entre los platos principales tienes para elegir entre pescado y carne, además de las sugerencias que, en esta ocasión, eran de carrillera estofada o calamares en su tinta, pero al ser cena nos decantamos por un fresquísimo rape a la bilbaína (27,50€) acompañado por unos estupendos pimientos asados. Te lo emplatan en una mesa supletoria y te lo entregan listo para saborearlo, limpio hasta de espinas.

Terminamos una maravillosa cena con una espectacular tarta árabe (8€), con la masa filo recién horneada que queda crujiente hasta en la zona que empapa la buenísima crema que sirve de cimiento para esa milhojas de placer.

Tarta árabe

En Corre ve y dile te vas a encontrar con un ambiente de lo más distentido y animado, más por el día que por la noche, sobre todo entre semana, con una carta de la que te va a costar decidir pero que en cuanto lo hagas comprobarás el acierto y sobre todo al comprobar cuando llega la cuenta que el ticket medio es de 40€. He de destacar, no me lo tengáis en cuenta, que casi toda la cena estuvo amenizada con el hilo musical de Julio Iglesias, weah!

