Tristeza, desolación y shock, son los adjetivos que describen el ánimo de José Moro, de toda la familia que hace posible Cepa 21 y de todos los amigos que sabemos el trabajo ingente que hay detrás de un proyecto que ha llevado a esta bodega ubicada en Castrillo de Duero (Valladolid) a lo más alto del panorama vitivinícola español. "No tiene ningun sentido, es un hecho vil, miserable, con el que estás jugando con el pan de toda una familia, es destruir por destruir, es obra de una desequilibrada", ha dicho Moro a Libertad Digital apuntando la posibilidad de que sea una mujer la autora del asalto.

La madrugada de este sábado la bodega ha sido víctima de un acto vandálico cuando una persona encapuchada sin identificar ha accedido de madrugada a las instalaciones y ha vaciado tres depósitos donde maduraban 60.000 litros de vino de la gama más alta, lo que les va a suponer unas pérdidas estimadas de 2,5 millones de euros, como ha confirmado a Libertad Digital su dueño, José Moro. Ya que de los 60.000 litros de vino derramados, 20.000 corresponden a la marca de Horcajo y representan toda la producción de este año, mientras que los 40.000 restantes se distribuyen entre Malabrigo y Cepa 21, del que se han desperdiciado unas 38.000 botellas de las 300.000 de la añada.

Evidentemente la empresa tiene un seguro pero como nos lamenta José "el seguro te paga el valor de la uva más los costes de elaboración, pero la pérdida es del año en el que lo vamos a vender, no de ahora".

Esta misma mañana han interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil para dar con el autor o la autora de este asalto e investigar cómo ha podido acceder a la bodega porque las medidas de seguridad estaban puestas. Además, no falta absolutamente nada en la bodega por lo que se descarta que haya sido un robo.

Como nos cuenta Moro, "no es fácil abrir los depósitos, es alguien que puede saber más o menos" y se ha mostrado convencido de que se descubrirá quién ha sido y que cuando así sea "tendrá que dar muchas respuestas". Para los que hemos estado en la bodega y en la escena del ‘crimen’ sabemos que no está identificada la referencia del vino que hay dentro de cada depósito por lo que se ha hecho al azar, un desgraciado azar. Aunque no lo detalla porque está la policía en ello, todo parece indicar que puede tratarse de una mujer, por lo que se ve en el vídeo y porque el propio José Moro en conversación con LD habla en todo momento de la autora en femenino. De hecho nos dice que, como se aprecia, "ella entra en la nave y abre indiscriminadamente los depósitos porque está a oscuras".

Ahora lo que tocará es "reforzar las medidas de seguridad, poner más candados o más claves y controlar mejor las visitas de seguridad que se hacen por la noche", lo que supone un incremento en los costes para la bodega.

Pero dentro de este lamentable suceso, da gusto hablar con alguien como José Moro, quien se queda con lo positvo como "el agradecimiento, la solidaridad, el cariño de todos, desde el presidente de la Junta de Castilla y León a los distribuidores, al Consejo Regulador y a los amigos". "Igual que hay gente desequilibrada, hay buena gente que nos muestra su cariño en un momento tan duro", ha sentenciado.

Cepa 21 no es sólo una bodega, además conjuga el enoturismo con visitas a las instalaciones, catas, un taller de vendimia durante la época y la gastronomía, con un restaurante con un Sol de Repsol y recomendado por la Guía Michelin. Además, Cepa 21 fue el vino que se sirvió este año en la gala de los Goya celebrada en Valladolid.