Cinco destinos a los que los expertos te dicen que no puedes dejar de ir en 2024

A partir de una serie de requisitos entre los que están la relación calidad/precio, conectividad, especialmente desde España; o las experiencias positivas previas de otros viajeros, los expertos de Travelzoo, han seleccionado cinco destinos para viajar en 2024 que son una apuesta segura para casi cualquier tipo de viajero.

Entre ellos está una ciudad española, Valencia, nuestro vecino Portugal, otro país europeo como Montenegro, un destino muy conocido pero lleno de sorpresas en Estados Unidos, Nevada; y uno de los países más atractivos de África: Kenia.

Valencia, el Mediterráneo más atractivo

De un tiempo a esta parte Valencia ha logrado posicionarse como una de las ciudades más atractivas del Mediterráneo y es un auténtico imán para los viajeros. Buena muestra de ello es cómo se ha colado los ránkings más prestigiosos, como la lista 52 places to go de The New York Times, y, además, ha sido además elegida Capital Verde Europea 2024.

Y es que la tercera ciudad más grande de España lo tiene todo: uno de los cascos históricos más bellos y mejor conservados de Europa, más de 30 museos, una escena gastronómica de gran calidad alimentada por la fantástica huerta que la rodea la ciudad, iconos arquitectónicos mundialmente famosos como la Ciutat de les Arts i les Ciències, playas irresistibles como la Malvarrosa o la Patacona y una auténtica maravillas natural a sólo unos minutos del centro: la Albufera.

Portugal, muy cerca pero con mucho por descubrir

Año tras año, Portugal es uno de los grandes ganadores de los World Travel Awards, los premios más prestigioses del mundo del turismo. Y es que nuestro país vecino tiene atractivos casi infinitos y aptos para cualquier tipo de viajero: ciudades míticas como Lisboa u Oporto; archipiélagos volcánicos como Madeira y Azores; "secretos" como las islas Berlengas, un paraíso a solo 15 kilómetros de la costa de Peniche; o regiones repletas de interés como el Alentejo, con playas como las de Comporta o Troya y lugares Patrimonio de la Humanidad como Elvás, o el Algarve, la esquina más occidental de Europa, con sus playas kilométricas y pueblos con encanto.

Además, para los españoles viajar a Portugal es muy fácil y, siempre, una experiencia muy agradable; siempre somos bien recibidos y hay una cercanía que nos hace sentirnos como en casa. Además, desde casi cualquier punto de España es posible viajar en coche y olvidarse del avión.

Montenegro: una joya a bajo precio

Sin duda alguna Montenegro es uno de esos destinos que se pueden considerar una joya oculta, que nos va a sorprender y, encima, está cerca. Bañado por el mar Adriático, en sus casi 300 kilómetros de litoral hay playas espectaculares y pueblos repletos de historia y con una notable riqueza natural pese a su pequeño tamaño: es algo mayor que el de la provincia de Córdoba. Un patrimonio natural en el que destaca sobre todo el cañón del río Tara, que con sus 80 kilómetros y sus hasta 1.300 metros de profundidad es el más grande de Europa y el segundo del mundo, solo por detrás del Gran Cañón.

Además, Montenegro es uno de los países europeos donde resulta más barato viajar: como media, el alojamiento ronda los 30€ por noche, y las comidas, los 20€ por persona y día.

Nevada, mucho más que Las Vegas

La reciente celebración en Las Vegas de la SuperBowl y hace sólo tres meses el Gran Premio de F1 no han sino afianzar el papel de la mítica ciudad del estado de Nevada como una de las capitales mundiales del ocio. Famosa por sus casinos, sus bodas exprés o su oferta de espectáculos en vivo, Las Vegas también es la puerta de entrada ideal a un estado repleto de lugares de interés, ideal para ser explorado en coche.

Un road trip de lo más cinematográfico por Nevada nos permitiría descubrir desde pueblos fantasmas y minas abandonadas, que nos hacen recordar a los westerns más famosos, a impresionantes parques nacionales como el del Valle de la Muerte o lagos, como el Tahoe, pasando por lugares donde vive el más puro kitsch, como el International Car Forest, en Goldfield.

Kenia, el corazón de África

Viajar a Kenia es hacerlo al corazón de África y a uno de sus más variados tesoros naturales. Su ubicación en el ecuador lo hace muy rico en ecosistemas y algunos de ellos son auténticos tesoros naturales como el valle del Rift o el monte Kenia. Pero además hay playas de postal como las de Che Sale o Diani Beach e, incluso, lagos de leyenda como el Victoria, el más grande de África, o el Natron, uno de los mayores lagos salados del mundo.

Pero, por encima de todos esos impresionantes lugares, destaca la reserva natural Masai Mara, uno de los lugares más bellos del mundo, donde es posible vivir la gran aventura africana: un safari. Allí, los Cinco Grandes -el búfalo, el elefante, el rinoceronte, el león y el leopardo- coexisten desde hace siglos con los Masai, los pobladores de la región, guerreros míticos que, hoy, comparten sus secretos, sus leyendas y su forma de vida con viajeros llegados de todo el mundo.