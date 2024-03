Cobardes y Gallinas te enseña a hacer la tortilla de patata perfecta en sólo 10 minutos

Este sábado es el Día Internacional de la Tortilla de Patata, un plato tan español que bien merece este reconocimiento. Pero no es un plato sencillo ni fácil de preparar. Al margen del manido debate entre la tortilla con o sin cebolla, también está el del huevo poco o muy cuajado. Para gustos los colores y si eres de los que les da pereza ponerse a pelar las patatas, cortarlas y freirlas, con o sin cebolla pochada, Cobardes y Gallinas te ofrece la solución a tus males.

El kit para hacer la tortilla de patata de Cobardes y Gallinas

Este sábado 9 de marzo, aprovechando esta efeméride, lanzan su preparado de tortilla de patata. La idea surgió hace casi tres años, cuando Jorge Camacho, fundador de Cobardes y Gallinas, se empeñó en crearlo gracias a una elaboración perfecta como las de toda la vida con la diferencia de hacerlo sin esfuerzo, sin ensuciar, sin el tiempo que conlleva elaborarla, con sabor casero y lista en pocos minutos.

Y el resultado, que pudimos comprobar en su sede y tienda física, es más que notable. Con una fórmula sencilla pero a la vez innovadora. Sólo lleva patata cocinada durante 30 minutos y cebolla pochada a fuego lento con Aceite de Oliva Virgen Extra. Depués de cocinarlo, se envasa al vacío y se somete a un tratamiento de alta presión (HPP) que le permite estar 60 días en la nevera, sin necesidad de añadir ningún aditivo o conservante.

"La tortilla de patata es un plato maravilloso que, al mismo tiempo, conlleva mucho trabajo. El reto era conseguir la misma tortilla de siempre, pero tardando 5 minutos. Por un lado, queríamos saltarnos toda la parte engorrosa de preparar una tortilla y, por otro, ofrecer una solución para que cualquier persona pueda hacerla manteniendo el sabor de una tortilla recién hecha", nos comenta Jorge.

Marcelino Alonso, más conocido como Gastrorgásmico

Además, cada uno le puede dar su toque y puede adaptar la tortilla a su gusto añadiendo sus ingredientes favoritos o su toque final. Como fue el caso del gran Marcelino Alonso, conocido en redes sociales como Gastrorgásmico y que elabora unas tortillas de patata de premio, de hecho ha asesorado la que elaboran en el restaurante Balear y que ha sido galardonada como la mejor de Madrid este 2024 en el certamen organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid). En su caso, para la demostración a la prensa de las bondades del preparado de Cobardes y Gallinas, empleó las patatas precocinadas y en lugar de la cebolla que viene en el kit, un soberbio chorizo de Joselito. El resultado, una espectacular tortilla de patata con chorizo, poco cuajada y como un estupendo sabor.

La otra gran chef que participó en la presentación a la prensa, Xandra Luque, optó por preparar la tortilla de patata con la cebolla que viene precocinada en el kit. Igualmente una tortilla perfectamente elaborada, con la patata frita en su punto y con un gran sabor que nadie diría que está hecha en 10 minutos. Es más, como aseguran, sirve de "fondo de armario o de nevera" y en la caja ponen que "nadie tiene que enterarse", por lo que es la solución ideal para tenerla en casa y si llega una visita improvisada elaborar la tortilla de patata en un visto y no visto porque es "fácil no, lo siguiente". También tiene dos sobres de sal gourmet de Añana para sazonar la tortilla al gusto.

La tortilla de patata elaborada por la chef Xandra Luque

Reconocen que en el proceso de elaboración de la tortilla han probado numerosas en restaurantes y también preparados ya comercializados pero que "no saben del todo a tortilla". El esterilizado a presión les da 60 días de consumo preferente en frío y no lleva nada más. Además de la cebolla, están pensando añadir nuevos toppings para que cada uno pueda añadir a la tortilla lo que quiera sin tener que ir al supermercado a por ello.

Como reconoce el creador de Cobardes y Gallinas, "el preparado que nos ha quedado es costoso y casi se queda en el proyecto porque se iba de precio". En la web lo puedes encontrar por 10€ o 14€ con media docena de huevos. En El Corte Inglés, por ejemplo, se puede adquirir por 11,90€ solo el preparado.

El pack incluye:

1 docena de huevos de Cobardes y Gallinas

2 preparados para Tortilla de Patata (360 g/ud.) con: Patatas cortadas a mano y fritas en sartén durante 30 minutos y cebolla pochada a fuego lento, todo en Aceite de Oliva Virgen Extra La cantidad justa de sal de Añana, una de las mejores del mundo por su pureza Envasado a alta presión (HPP) que elimina todos los microorganismos de forma natural, sin alterar su sabor, ni añadir ningún conservante



Así que no dudes en probar este preparado y sorprenderte a ti mismo y a los demás elaborando una fantástica tortilla de patata con unos de los mejores huevos que se comercializan. Además, en el kit encontrarás una tarjeta explicándote paso a paso el proceso de elaboración de la tortilla y también tienen un vídeo en el que Xandra Luque te enseña a hacerla.

Huevos gourmet

Cobardes y Gallinas nace en el año 2017-2018 y desde entonces se va profesionalizando hasta que el 1 de enero de 2020 coge la forma que tiene ahora. Fundado por Curro Ulzurrun y Jorge Camacho, quien este verano pasado compró su parte y está él solo. Nace de dos románticos que quieren "hacer algo distinto, un producto que no estaba en el mercado, un huevo como los de antes, que supiera a huevo de corral", como cuenta Jorge a Libertad Digital. Y empezaron a buscar qué se le puede dar de comer a las gallinas para que el huevo sepa mejor o buscar las razas de animales y todo lo que hay que saber para obtener el mejor producto.

Jorge Camacho con una de sus gallinas

Nos confiesa que "empezamos con más de 60 razas de gallinas y ahora tenemos cuatro" y que lo que condiciona el sabor del huevo es "la edad, la alimentación, la frescura del producto o el tipo de cría". Como reconoce, "tenía un pequeño corral en casa y se me fue de las manos, los huevos se nos salían por las orejas". Así que decidió dar salida a ese excedente. El nombre de Cobardes y Gallinas surgió en una reunión con creativos y del dicho tradicional de "cobarde, gallina, capitán de las sardinas".

En el mundo de los huevos hay una piratería bestial

Empezaron con un proyecto muy pequeño trabajando con restaurantes muy buenos como La Tasquita, Toque, Bistronómika o Estimar y ahora también están en DiverXO, Ugo Chan, entre otros. "En esa trayectoria de trabajar con estos referentes, le dimos una vuelta justo antes de la pandemia para abrir el servicio a particulares. Eso nos hizo despegar porque la gente podría recibir los huevos en su casa y cuando pruebas un huevo que sabe a huevo el boca a boca funciona", asegura Jorge.

El pienso de Cobardes y Gallinas para alimentar a los animales

Pero en este sector no es oro todo lo que reluce. Una clave de los huevos es la frescura por lo que asegura que "en el mundo de los huevos hay una piratería bestial". Porque se pregunta: "¿Con qué fecha ha sido puesto el huevo?". Y pone el ejemplo de que "llegas a un gran almacen y te dicen que tienes que llevar los huevos puestos de hace dos días como mucho, así que ¿quién te dice que no se han puesto antes? Hay trampillas".

Pero aquí no hay ni trampa ni cartón. Para darle ese color tan característico a la yema le ponen pimentón de la Vera en los ingredientes de su pienso. Además, les dan semilla de lino para que lo huevos tengan más Omega 3, tienen el 50% más que los normales. "Una vez que tienes ese huevo que sale de la gallina con la mayor calidad que puedas, se va deteriorando asi que cuanto más rápido llegue al consumidor final, mejor". Y de ahí surge también la idea del Club de Cobardes y Gallinas.

Pero no ecológicos

Los huevos son camperos, no ecológicos "porque lo que queríamos era hacer el mejor huevo, en el mundo del huevo ecológico tiene una cantidad de restricciones que hace que el pienso que recibe la gallina no pueda tener nada trasgénico y por ejemplo en España no se cultiva soja". Y como han hecho pruebas de pienso con higos, bellotas o pimentón, no son ecológicos. "Al final era un lío que mucha gente se mete en el tema ecológico para luego defender un precio del producto mucho mayor, pero también ese pienso le cuesta mucho más y las gallinas y los huevos están más birriosas", sentencia Jorge.

Los huevos de Cobardes y Gallinas

"Así que nuestro camino era otro. El precio en más caro porque nuestro pienso es muy caro. El kilo de pimentón nos cuesta 7,50€ y le echamos a cada tonelada muchísimos kilos. El pimentón lo que aporta es color a la yema y marketing porque no afecta al sabor del huevo" , reconoce.

Club de Cobardes y Gallinas

"Con el sistema que ideamos del club podíamos servir persona a persona los huevos y ponérselos en la nevera al día siguiente", cuenta el fundador de Cobardes y Gallinas. Aún así, "somos unas pulgas en el mundo de los huevos, tenemos seis pequeñas granjas en Salamanca y Extremadura, con unas 14.000 gallinas que dan una producción de unas 5.500 docenas a la semana".

Las gallinas de Cobardes y Gallinas

Para hacerse del club tienes dos opciones. La primera es meterse en la web y apuntarse a la lista de espera y cuando abren una granja te llaman. La segunda opción es que tengan el club abierto porque en ese momento tienen huevos disponibles y ahí ya dices qué cantidad de huevos quieres recibir y cada cuanto tiempo. El mínimo son dos mensuales y lo puedes recibir cada semana, quince días o cada mes.

En el club también puedes adquirir pan de masa madre de Boske Baquery, su propio Aceite de Oliva Virgen Extra, también tienen miel o un vermú que se hace con Pedro Ximénez en lugar de azúcar. También han empezado a tener tomates y naranjas. Y ahora te puedes suscribir para recibir el preparado de la tortilla de patata. En el club hay 3000 particulares y más de 300 profesionales, entre restaurantes y tiendas gourmet. Los huevos, además de en la web, se pueden adquirir en estas tiendas como El Club del Gourmet, Sánchez Romero, Formaje, Doña Tomasa, Coalla o Pasta fresca.