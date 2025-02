Barbillón cumple 12 años y renueva su carta con estos platos imprescindibles

Barbillón cumple 12 años y para celebrarlo han renovado su carta sin olvidarse de sus platos icónicos que han hecho de este restaurante un lugar al que acude su fiel clientela y quien lo conoce por primera vez, repite. Al frente de Barbillón están los hermanos Curro y Kike Sánchez del Amo, quienes han convertido al restaurante de Aravaca en todo un referente gastronómico a las afueras de capiltal.

La decoración de Barbillón es cálida y acogedora.

Hasta el número 165 de la Avenida de Valdemarín se acercan a diario multitud de comensales que quieren disfrutar de una carta en la que prima el producto de calidad y donde se mezcla en buen hacer en la sala y un ambiente de lo más animado. Todo ello no tendría éxito si su carta no estuviera plagada de producto de mercado con un toque vanguardista donde se combina la tradición, la creatividad y la calidad.

En Barbillón se conjugan varios factores que lo hacen un sitio muy recomendable, con una cocina non stop que te ofrece desde deliciosos desayunos hasta una estupenda cena, sin olvidar los aperitivos, sus comidas o su tardeo, todo con un ambiente de lo más animado que ha hecho de este restaurante que sea uno de los más reservados en la zona norte de la capital.

Vino tinto D-12, de Bodegas LAN.

En esta casa también se bebe bien, además de la cerveza perfectamente tirada cuentan con unas 60 referencias de vinos entre las que predominan los clásicos y el champán. Nosotros maridamos la comida con un vino tinto D-12 (23€) elaborado por Bodegas LAN bajo la DOCa Rioja con 100% uva Tempranillo.

El espacio que ocupa Barbillón ha tenido tres ampliaciones desde su nacimiento al ir adquiriendo locales adyacentes y contar con una agradabilísima terraza que es lo primero que se llena, una amplia barra con zona de mesas altas y otros dos espacios para mesas bajas, algunas de ellas con cómodos sofás semicirculares.

Según Curro Sánchez del Amo, Barbillón triunfa por adaptarse a los tiempos de ahora, pero manteniendo intacto el alma de un bar de toda la vida "donde conoces al cliente por su nombre y su apellido".

Nuevos platos y clásicos imprescindibles

La cocina de Barbillón es sincera, en ella descubrirás sabores de toda la vida con un toque divertido y otras elaboraciones más vanguardistas adaptadas a las nuevas modas que pueblan todos los restaurantes de la capital. Entrantes para compartir, su fantástico raw bar, sus platos clásicos de siempre y otros de nueva incorporación para dar respuesta a las modas y gustos de unos comensales cada vez más exigentes.

Brioche de anchoa 00 con mantequilla.

Ya sentados en la mesa, disfrutamos con un fantástico aperitivo de lomo de presa ibérico de bellota en el que ya compruebas la calidad del producto con la que se manejan en esta casa. De esas nuevas incorporaciones tienes que probar el brioche de anchoa 00 con mantequilla (5€ unidad), una combinación que aligera la salazón de la anchoa para darle un equilibrio estupendo.

Tartar de vieira con leche de coco.

De su apartado de crudos, tienes desde unas estupendas ostras Gillardeau Nº5 a las combinadas con un shoot de bloody Mary de las que ya os hablé cuando probamos y disfrutamos de su carta de Barbillón Marbella. También tienes la opción de un tiradito de pez limón con leche de tigre de albahaca y jalapeño. Muy bueno también el tartar de vieira con leche de coco (9€ unidad), suave y en el que se aprecia el sabor del buen marisco.

No te olvides preguntar por los platos que tienen fuera de carta aunque seguro que su amable personal se encargará de cantártelos para que puedas disfrutar, como fue nuestro caso, de unas espectaculares almejas a la sartén, creo que no había visto un producto de ese tamaño en mucho tiempo, y la salsa para mojar pan y no dejar nada en el plato.

Almejas a la sartén.

Barbillón Madrid es el buque insignia del grupo hostelero Barbillón Family & Corp., una empresa familiar, liderada por los hermanos Sánchez del Amo que desde sus inicios en 2012, han evolucionado el modelo de empresa, diversificándose en múltiples áreas de negocio hasta convertirse en uno de los referentes en el sector de la hostelería y la restauración en la capital que ya cuenta con 15 unidades de negocio –Barbillón Madrid y Barbillón Marbella, los Oyster Manto y Panorama, los 10 Bareto y el catering Bistró 1948– y más de 500 trabajadores.

Toda una empresa que no habría llegado a ser lo que es sin el restaurante del que hoy os hablo y que está de celebración. Otro de sus platos nuevos es el bikini de rabo de toro con parmesano rallado (20€), jugoso y sabroso y perfecto para compartir.

Huevo poché con parmentier y caviar.

Eso sí, no te pierdas, de su nueva sección de caviar, el huevo poché con parmentier y caviar (20€). Una auténtica maravilla que terminan de preparar en la mesa y que hará que te enamores, si no lo has hecho antes de este restaurante en el que también su decoración te atraerá. Un diseño que es combinación de elegancia y calidez y en el que te sentirás como en casa.

Recetas emblemáticas como las rabas a la andaluza con huevo frito, la ensaladilla de mi madre con gambitas de cristal fritas o las croquetas "jamón-jamón", de receta secreta, destacan por su conexión con la cocina tradicional, pero con un toque que las hace únicas. También de nueva incorporación tienes las gyozas de ropa vieja con caldo del cocido o la tortilla alla carbonara.

T-bone a la brasa y solomillo en steak tartar.

También tienes alguna opción de pescado como plato principal o de carne, como un un t-bone o el chuletón a la brasa que compartimos nosotros y que estaba perfecto. En la parte dulce te encuentras desde su tarta de queso y chocolate blanco a su mítica tarta árabe además de una oblea de Nutella y mascarpone o la tarta expreso tres leches. Así que deja hueco para el postre porque lo vas a disfrutar.

Si quieres comer bien en un ambiente informal y muy animado no dudes en reservar en Barbillón ya sea con amigos, con tu familia o con tu pareja o esa primera cita que quieres que sea especial. El éxito lo tienes asegurado con un ticket medio de 50€. Además, la carta está adaptada a intolerancias y tienen servicio de aparcacoches. Barbillón está lleno todos los días a todas horas, por lo que recomiendo reservar para evitar sorpresas.

