'La Ruta de la Croqueta' de Sánchez Romero Carvajal regresa a Madrid

Madrid acoge hasta el próximo 6 de julio la tercera edición de 'La Ruta de la Croqueta de Jamón' de Sánchez Romero Carvajal, un evento que celebra uno de los bocados más tradicionales y queridos de la gastronomía española: la croqueta.

Una ruta gastronómica que recorre barrios emblemáticos como Chamartín, Barrio de Salamanca y Chueca, y que cuenta con 14 establecimientos que ofrecen sus propias versiones de croquetas elaboradas con jamón ibérico 100% Sánchez Romero Carvajal. Entre los nuevos participantes destacan 'Jardín de los Duques' y 'La Barra de la Tasquería', ambos finalistas en Madrid Fusión 2025.

El evento coincide con el Día Mundial de la Tapa, y además de las croquetas, los restaurantes ofrecerán tapas especiales con jamón ibérico. Entre las propuestas destacan innovaciones como la tortilla "preñada" y el hummus de tomates cherry con virutas de jamón.

Corsario Ibiza

En Ibiza, el restaurante Corsario Ibiza ha lanzado una experiencia gastronómica fusionando el producto local de las islas con la técnica francesa y el teatro. Bajo el concepto de 'El sueño de una noche de verano', los comensales disfrutan de una propuesta culinaria inmersiva basada en la obra de Shakespeare, con menús que incluyen platos como macaron de caviar y porc negre, la raza de cerdo autóctona de Mallorca, para una experiencia gastronómica.

Ultramarines del Coso

En Madrid, el restaurante Ultramarines del Coso, en el barrio de Chamberí, celebra la gastronomía madrileña más castiza con su carta de casquería fina, reinterpretada con técnicas contemporáneas.

Destacan platos como torreznos crujientes, orejitas de cochinillo confitadas y mollejas de cordero con ajoblanco, que rinden homenaje a la tradición culinaria madrileña con un toque moderno y sofisticado.

Chez Michel

A tan solo 5.000 kilómetros de Beirut, Chez Michel, un restaurante de cocina libanesa en Madrid, ha revolucionado la escena gastronómica de la capital con su concepto 'Twisted Lebanese Cuisine'.

Con platos como Kofta, Ceviche libanés y el Bocado de boletus, el chef Michel ha creado una propuesta que fusiona sus raíces libanesas con toques creativos. Su pollo de corral deshuesado y su postre Viral Chez Michel Chocolate Dubai, ganador del Primer Premio en la categoría de Postre Innovador en el certamen Alcorcón Cultura Gastronómica 2025, son solo algunos de los platos.

Palacio Arriluce

Ubicado en Getxo, el Palacio Arriluce celebra su primer aniversario con una propuesta gastronómica única de autor. Bajo la dirección del chef Beñat Ormaetxea, el Menú Degustación Aniversario (136 euros) ofrece una oda a la cocina vasca con el producto de la zona como protagonista indiscutible. Este restaurante, miembro de The Leading Hotels of the World y Virtuoso, se ha consolidado como un destino gastronómico de lujo en la costa vasca.

Punto de encuentro en Zuma

La terraza de Zuma se convierte cada noche de verano en el lugar ideal para los amantes de la comida japonesa y del ambiente vibrante. Tras deleitarse con su oferta de sushi y cocina contemporánea, la velada continúa con sesiones de DJ en vivo.

Los cócteles, creativos y sofisticados, son los grandes protagonistas, convirtiendo el 'after-dinner’ en una experiencia llena de energía. Zuma no solo se distingue por su cocina, sino también por el ambiente que ofrece.