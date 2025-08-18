Estas son las playas de España donde el mar brillará gracias a la bioluminiscencia

Los mares y los océanos son algunos de los paisajes más fascinantes y estudiados por el ser humano. Sus profundidades y misterios han sido objeto de estudio durante miles de años. Sin embargo, maravillas como el "mar de ardora" aún sigue sorprendiendo a los amantes del agua.

En los últimos años, las playas bioluminiscentes han pasado de ser un secreto de marineros y pescadores a convertirse en un fenómeno viral. Las redes sociales están llenas de vídeos y fotografías en los que las olas parecen pintadas con pinceladas de neón azul, y cada vez más viajeros organizan sus escapadas para presenciar este fenómeno en vivo y en directo.

Aunque muchas de las playas más famosas del mundo donde se puede observar la bioluminiscencia están en lugares exóticos como Tailandia, Puerto Rico o las Maldivas, en España tenemos la suerte de contar con enclaves privilegiados donde la bioluminiscencia se deja ver, especialmente en Galicia, Cádiz y Murcia.

Qué es el "mar de ardora"

En Galicia, este fenómeno recibe el nombre popular de "mar de ardora". Se trata de un brillo azulado que aparece en el agua durante la noche debido a la presencia de microorganismos marinos –principalmente microalgas como Noctiluca scintillans o fitoplancton–capaces de producir luz por sí mismos.

Este resplandor se genera gracias a una reacción quimioluminiscente, cuando el organismo combina una sustancia llamada luciferina con una enzima, la luciferasa. El resultado termina siendo maravilloso, con olas que parecen hechas de neón y un brillo fosforescente que convierte la costa en un escenario de otro planeta.

Para la fauna marina, esta capacidad lumínica no es un adorno, puesto que sirve como método de defensa, deslumbrando y confundiendo a depredadores; ayuda a atraer presas; y se utiliza como señal de comunicación entre individuos de la misma especie.

El efecto es visible a simple vista y suele intensificarse cuando el agua está en calma, la temperatura es agradable y hay poca contaminación lumínica.

Las mejores playas de Galicia

En las costas gallegas, especialmente en la Costa da Morte y las Islas Atlánticas, este espectáculo es casi un ritual del verano. Eso sí, no está garantizado, ya que deben cumplirse una serie de condiciones, como las noches sin luna, el mar en calma y temperaturas agradables.

En la playa de Figueiras, en las Islas Cíes, se puede disfrutar del fenómeno. Escondida en la isla de Monteagudo, a diez minutos a pie desde el puerto, esta playa es un pequeño paraíso alejado de las multitudes. De día, aguas cristalinas y, de noche, si la suerte acompaña, un manto azul que brilla con cada ola.

También en Galicia, la playa de A Lanzada –entre Sanxenxo y O Grove– es famosa por este espectáculo. Con casi 2,5 km de arena fina, un sistema dunar protegido y llena de surfistas, resulta uno de los enclaves más fiables para ver bioluminiscencia en Galicia. Las noches tranquilas de agosto son su momento estelar.

La playa de Queiruga (Porto do Son), totalmente virgen, con dunas intactas y arena blanca, ofrece un silencio que multiplica la magia del fenómeno. Caminar por su orilla iluminada es una experiencia difícil de olvidar.

Mientras tanto, la playa de Carnota, la más extensa de Galicia con más de 7 km de arena, es otro de los pocos lugares en España donde se puede ver el "mar de ardora". Suele producirse en noches cálidas de verano, entre julio y septiembre, especialmente en agosto, cuando hay poca luz lunar, el mar está en calma y hay actividad de peces o barcos cercanos.

Otras playas gallegas con buenas probabilidades son:

Balarés (Ponteceso)

Os Riás (Malpica)

Rebordelo (Cabana de Bergantiños)

O Ézaro (Dumbría)

Muxía (Costa da Morte)

A Ermida (Corme)

Destellos también en el sur

A parte de Galicia, en distintas zonas de España también se puede disfrutar del espectáculo marino. En Andalucía, la Playa de Levante (La Línea de la Concepción) es la joya gaditana de la bioluminiscencia. Sus aguas, más cálidas en verano, ofrecen la combinación perfecta de calma y oscuridad para que el mar se encienda como un tablero de luces.

En el sureste, la Playa de Águilas, en el Mar de Águilas (Murcia), es el lugar más habitual para ver el fenómeno, aunque es más imprevisible que en Galicia o Cádiz. Sin embargo, cuando ocurre, el contraste del azul eléctrico con la arena dorada es sencillamente espectacular.