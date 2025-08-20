Viajar barato en 2025: los trucos que usan los españoles para ahorrar en vacaciones

En plena temporada estival y con precios al alza, viajar sin gastar de más es posible si se aplican las estrategias adecuadas. Plataformas como Chollometro, especializada en ofertas y descuentos, han reunido en su perfil de TikTok y en su comunidad algunos de los trucos más efectivos para disfrutar de vacaciones low cost sin renunciar a la experiencia. Asimismo, en sus redes sociales recomiendan diversos vuelos y paquetes de viajes que salen muy económicos.

Una de las recomendaciones más populares es sacar partido a las escalas largas. Algunas aerolíneas ofrecen programas de stopover que permiten visitar una ciudad adicional sin coste extra en el billete, e incluso incluyen transporte gratuito o descuentos en alojamiento, por lo que se puede visitar dos ciudades en diferentes países al precio de un viaje.

Por otro lado, es conveniente fijarse en los destinos. Por ejemplo, las ciudades y pueblos de interior suelen ser más económicos y tranquilos en verano.

Reserva con antelación y sé flexible con las fechas

Los precios de vuelos y hoteles tienden a subir cuanto más se acerca la fecha de viaje. Por ello, reservar con varias semanas de antelación y viajar en martes o miércoles suele garantizar mejores tarifas. Evitar fines de semana y festivos es clave.

Asimismo, herramientas como Google Flights, Skyscanner o Kayak permiten comparar tarifas, ver qué días son más baratos y recibir alertas cuando bajan los precios de los vuelos, por lo que conviene estar pendiente de estas plataformas. En ocasiones, los paquetes que incluyen vuelo y hotel resultan más económicos que reservar por separado. En el TikTok de Chollometro se pueden encontrar varios paquetes de viajes a muy buen precio.

Presupuesto diario y poco equipaje

Otro de los trucos fundamentales para ahorrar a la hora de viajar consiste en marcar un límite de gasto por día, ya que ayuda a controlar las finanzas del viaje. Se puede incluir todo –alojamiento, transporte y comida– o reservar partidas separadas para cada concepto.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el equipaje y su precios. Con las tarifas low cost de las compañías aéreas, como Ryanair, facturar maletas puede costar casi tanto como el propio billete. Llevar solo equipaje de mano o una mochila bien optimizada evita sobrecostes y facilita también los desplazamientos en los diferentes sitios, más aún si se viaja a distintas ciudades.

Ahorrar en comida y actividades

Ahorrar en comida durante un viaje es posible sin renunciar a la gastronomía local. Para ello, es indispensable evitar los restaurantes turísticos y apostar por menús del día, comida callejera o productos frescos comprados en mercados locales. Si tu alojamiento dispone de cocina, preparar algunas comidas con productos comprados en el supermercado puede suponer un ahorro significativo.

En cuanto a actividades, muchas ciudades ofrecen planes gratuitos: museos con entrada libre ciertos días, conciertos y eventos culturales abiertos al público son una excelente manera de disfrutar del destino sin gastar.

Priorizar el transporte público

El transporte público es la opción más económica y práctica para moverse por la mayoría de ciudades. Para distancias cortas, caminar o alquilar una bicicleta son alternativas baratas, saludables y las mejores opciones para disfrutar y descubrir una nueva ciudad. En destinos turísticos, las tarjetas de transporte suelen incluir descuentos adicionales en atracciones y viajes ilimitados durante un tiempo determinado.

Para evitar comisiones innecesarias, no cambies divisas en el aeropuerto y utiliza tarjetas que no cobren recargo por pagos en moneda extranjera. Si necesitas retirar efectivo, hazlo en pocas operaciones para reducir los gastos por transacción.

La tecnología también puede ayudar a ahorrar y planificar mejor un viaje. Entre las herramientas más prácticas están las funciones del iPhone para convertir divisas o consultar información de vuelos desde la app de notas, las aplicaciones contra el jet lag que indican cuándo dormir o tomar café, y los vídeos interactivos que se pueden encontrar en distintas redes sociales sobre las recomendaciones de qué visitar en cada país.

Por último, también se puede viajar prácticamente gratis con el intercambio de casas: ceder tu vivienda a otra persona mientras tú disfrutas de la suya. Esta fórmula puede reducir el presupuesto de viaje entre un 50% y un 70%, ya que el alojamiento no te cuesta ni un céntimo.