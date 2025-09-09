España conquista Europa con sus pizzerías: cuatro entre las 10 mejores del continente

La guía '50 Top Pizza Europa 2024' ha consagrado a la gastronomía española en su última edición, celebrada por primera vez en Madrid. Nuestro país se ha convertido en la nación con mayor representación, colocando a cuatro pizzerías en el top 10 del continente, una muestra más de la pujanza del sector hostelero nacional.

La pizzería barcelonesa Sartoria Panatieri, de Rafa Panatieri y Jorge Sastre, ha rozado la gloria cediendo el primer puesto a la londinense Napoli on the road, pero se ha alzado con una magnífica segunda plaza y el galardón de mejor de España. Le sigue muy de cerca la madrileña Baldoria, de Ciro Cristiano, que irrumpe en una meritoria quinta posición, recibiendo además el premio a la 'Mejor Propuesta de Pasta 2024'.

El dominio español en las primeras posiciones lo completan la barcelonesa La Balmesina, en el noveno puesto, y la madrileña Fratelli Figurato, que cierra el 'top-10'. Los hermanos Figurato se han mostrado "muy orgullosos" de seguir actuando como "embajadores de la gastronomía del sur de Italia" en nuestro país, donde ya han sido reconocidos tres años como la mejor pizzería.

El éxito de la presencia de pizzerías españolas no se limita a la élite, con la bilbaína Demaio en el puesto 17, Gasparic (Girona) en el 38 e Infraganti (Alicante) en el 41. Además, se reconoció el compromiso con la sostenibilidad de Sartoria Panatieri y MO de Movimiento (Madrid) con el premio 'Green Oven 2024'.

Este reconocimiento mete de forma directa a las veinte primeras clasificadas en la lista de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo. Con un total de 39 locales en la guía, España se consolida como el país mejor representado, muy por delante de competidores como Francia, con 21 establecimientos, o Alemania, con 17.