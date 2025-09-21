Dos de romanos: de la capital del Imperio a una ciudad con casas colgadas que no, no es la que te piensas

En el tercer episodio de esta quinta temporada, El Placer de Viajar vuelve a centrarse en lugares con un pasado excepcional que los hace más que interesantes para conocer hoy. Y, además, en este caso son dos ciudades que estuvieron unidas en épocas pretéritas: de un lado la aragonesa Tarazona, cuyos ciudadanos tenían la ciudadanía romana en los tiempos en los que se llamaba Turiaso; y del otro la propia Roma que era la capital de aquel mismo imperio que podía presumir de que el Mediterráneo era Mare Nostrum.

De la primera nos habla Kelu Robles, que por supuesto no olvida mencionar ese pasado romano, pero también nos cuenta muchas más cosas de la ciudad aragonesa, como sus casas colgadas, menos conocidas que las de Cuenca, pero no menos impresionantes, pues parecen pequeños rascacielos medievales encajonados que forman un gran tetris.

Un paseo completamente medieval en el que también se puede pasar por la Iglesia de Santa María Magdalena y por el Palacio Episcopal, ya en lo que era la antigua zuda.

También pasaremos por la Catedral, que es la única de España y casi de toda Europa que presenta imágenes de desnudos en su interior, que además fueron descubiertas hace poquitos años. Antes de eso solo se podían encontrar figuras desnudas en un edificio religioso en un único sitio muy especial: la Capilla Sixtina de Roma.

Y precisamente a Roma es donde nos lleva David Alonso, que vuelve a El Placer de Viajar para proponer un recorrido diferente que nos va a llevar a algunos rincones maravillosos de esa ciudad increíble, que son ciertamente espectaculares, pero que no están en los recorridos turísticos más fáciles y comunes.

La Basílica de San Clemente, por ejemplo, es uno de ellos: una iglesia medieval que esconde bajo su estructura otra iglesia del siglo IV, y aún más abajo, un antiguo mitreo, es decir, un templo dedicado al dios Mitra del siglo II. Al bajar a sus niveles subterráneos es como transportarse directamente al Imperio Romano.

O el Buco della Serratura –el ojo de la cerradura–, un mirador ubicado en la colina del Aventino, en la Piazza dei Cavalieri di Malta. Al asomarse se puede disfrutar de una vista perfecta y enmarcada de la cúpula de la Basílica de San Pedro, al final de un pasillo de esbeltos árboles. Increíble lugar para hacer una foto y presumir en Instagram.

El Largo di Torre Argentina, una gran plaza pavimentada en la que se encuentran las ruinas de cuatro templos de época republicana y que hoy es un santuario para los gatos callejeros; el Palazzo Zuccari o el cementerio Acatólico son algunos más de esos lugares por los que conviene pasar cuando se visita la capital de Italia, a pesar –o precisamente– de que no están en todas las guías.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOS o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.