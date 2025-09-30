Chefs on fire: la élite culinaria toma Madrid con un festival de carnes y pescados a la brasa

La élite de la gastronomía nacional e internacional se da cita este sábado en Madrid con motivo de la segunda edición del festival 'Chefs on Fire'. El evento, que reunirá a más de 15 cocineros que suman 10 estrellas Michelin y 15 Soles Repsol, toma el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense para convertirlo en un multitudinario asador al aire libre.

Tras el éxito de la primera edición, la organización ha ampliado el aforo hasta los 10.000 asistentes, que podrán disfrutar de las creaciones en dos turnos diferenciados. El hilo conductor volverá a ser la cocina en vivo sobre brasas, donde los chefs prepararán platos de carne, pescado, vegetales e incluso postres utilizando únicamente esta técnica ancestral.

El formato, importado tras seis años de éxito en Portugal, reta a grandes nombres de la cocina a salir de la comodidad de sus restaurantes para cocinar exclusivamente con fuego y leña. El cartel de este año incluye una notable representación internacional con chefs de Portugal, Argentina o Corea, que se suman a figuras españolas como Rafa Zafra, Coco Montes o Iván Cerdeño.

Además de la oferta culinaria, la jornada se completará con música en directo, transformando el espacio universitario en un festival donde, según la organización, la cultura y la gastronomía se dan la mano en una experiencia que busca ser 'más completa'.