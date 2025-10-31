En la víspera de Halloween, el terror no sólo se encuentra en las pantallas de cine o en las casas encantadas, sino que ha saltado a las calles y, sorprendentemente, a la cocina italiana.

La marca de pasta Garofalo, en colaboración con la plataforma Cultura Inquieta, ha lanzado la campaña "Pasta Horror Stories", una original intervención artística urbana que utiliza el humor y el arte callejero para denunciar los errores culinarios más comunes (y temidos) en España. El objetivo: concienciar, entre risas, sobre la importancia de respetar la auténtica tradición de la pasta.

Cartel de Garofalo con sus Pasta Horror Stories.

¿Pasta pasada de cocción? ¿Espaguetis partidos antes de hervir? ¿O el error capital: una carbonara con nata? Estos son los "crímenes culinarios" que la marca italiana ha decidido sacar a la luz.

Según un estudio citado por la marca, más del 60% de los consumidores españoles reconoce cocinar la pasta "a su manera", con métodos que en Italia serían considerados auténticas barbaridades. Aprovechando el espíritu de Halloween, Garofalo ha transformado estas faltas gastronómicas en una galería urbana de auténticas pesadillas gráficas.

Dato Clave: "Una pasta sobrecocida que grita desde la olla, un chef italiano horrorizado ante un espagueti partido, o un espectro de nata rondando una carbonara" son algunas de las escenas representadas en los murales.

Arte urbano con sello napolitano

Las "Pasta Horror Stories" se han materializado en cierres y escaparates de diversos establecimientos italianos de Madrid y Barcelona. Los lienzos urbanos son obra de dos reconocidos artistas italianos: Kerú de Kolorz (@kerudekolorz), destacado por su estilo vibrante y surrealista que fusiona tradición y cultura pop y Juan Conde2 (@JuanConde2) de Newpolitan Street Activism (@nsn997), un colectivo napolitano que utiliza el arte callejero como forma de crítica cultural y humor contemporáneo.

El horror de hacer la carbonara con nata que denuncia Garofalo.

Cada mural ha sido reinterpretado con ironía y un marcado estilo visual cinematográfico, mezclando la pasión italiana con el terror del mal gusto en la cocina.

Para Roberta Martinelli, Brand Manager de Garofalo España, la campaña forma parte de la filosofía de transparencia de la marca, visible incluso en sus icónicos envases.

"Queremos enseñar lo que significa realmente respetar la pasta", señala Martinelli. "No se trata de reglas rígidas, sino de preservar una cultura gastronómica que forma parte de nuestra identidad. Y si podemos hacerlo con humor, aún mejor", añade.

La iniciativa busca convertir la educación culinaria en un acto cultural, divertido y artístico, demostrando que detrás de cada plato hay historia, ciencia, arte y, sobre todo, mucha pasión italiana.

Rutas Urbanas para valientes

La exposición urbana estará disponible desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre en distintos rincones de ambas ciudades. Para los curiosos, Garofalo propone dos pequeñas rutas urbanas, de unos 30 minutos, para descubrir todos los murales y, de paso, disfrutar de un buen plato italiano (esta vez, sin horror).

Ruta Madrid: de Market Casa Italia (C/ Ponzano, 68) seguimos hasta Rosso Sole (C/ Modesto Lafuente, 29), Sapori di Tiramisú (C/ Modesto Lafuente, 31) y terminamos con sabor siciliano en Mercato Ballarò (C/ Santa Engracia, 24).

Ruta Barcelona: arrancamos en Market Casa Italia (C/ Travessera de Gràcia, 143), continuamos por Frankie Gallo Pizzeria (C/ Roger de Llúria, 155), Ostaia Osteria Genovese (C/ d’Aribau, 58) y rematamos con estilo en Punta (C/ Enric Granados, 147).

Porque si de algo sabe Italia —además de pasta— es de reírse hasta del drama… incluso cuando la carbonara lleva nata.