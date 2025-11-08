¿Sabías que España tiene una isla (casi) salvaje? Estos son los secretos para conocerla

En este episodio de El Placer de Viajar no sólo están Carmelo Jordá y Kelu Robles, sino que cuentan con una invitada muy especial: Elisa Ventoso, una gran viajera, periodista y editora de The Luxonomist, un periódico digital sobre lujo y lifestyle que es toda una referencia en su ámbito.

Elisa comparte con los oyentes su experiencia en La Gomera, una de las Islas Canarias a las que El Placer de Viajar no había tenido la oportunidad de acercarse todavía. Se trata de un auténtico paraíso natural pese a que su superficie sea sólo un poco más de la mitad del municipio de Madrid.

Eso sí, como bien explica Elisa, La Gomera no es un destino de playa al uso, sino que tiene una oferta turística que se enfoca más en su impresionante naturaleza. Por supuesto destaca la exuberante vegetación y los bosques húmedos, especialmente en el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Para llegar a La Gomera, se puede optar por vía aérea o marítima desde Tenerife, siendo esta última la opción preferida por la mayoría. Se recomienda pasar al menos unos cinco días para poder apreciar la isla en su totalidad, en lugar de la más habitual excursión de un día.

Moverse por dentro de la isla es particular, con carreteras de montaña que invitan a un ritmo más pausado y a disfrutar del paisaje. Un aspecto cultural único es el Silbo Gomero, un lenguaje silbado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, que hoy en día los niños aprenden en la escuela. La gastronomía local ofrece delicias como el Almogrote (una pasta de queso de oveja), el gofio y el potaje de berros, con restaurantes como el de Efigenia Borges que promueven la cocina sostenible y de kilómetro cero.

Además, en la segunda parte del episodio, Carmelo Jordá transporta a los oyentes a Mikulov, una pequeña ciudad de la República Checa –tiene aproximadamente 7.500 habitantes –, ubicada al sureste, cerca de la frontera con Austria y la ciudad de Viena.

Carmelo la describe como un lugar sorprendentemente hermoso, con fachadas de colores vivos y tejados empinados de teja roja, creando una imagen fotogénica y cuidada. Entre sus monumentos destaca el castillo en lo alto de una colina, que ofrece vistas espectaculares de la región, y una plaza principal con una impresionante columna de la peste barroca, reflejando la rica arquitectura de la zona.

El aspecto que eleva la experiencia de Mikulov a un nivel superior es su legado judío. La ciudad alberga una notable sinagoga del siglo XVIII, de estilo barroco, con una estructura única de cuatro cúpulas y un interior magníficamente conservado, que permite a los visitantes sentir la historia de la comunidad.

Además de la sinagoga, cuenta con un extenso y antiguo cementerio judío, cuyas lápidas en hebreo datan de siglos atrás, un lugar que no sólo es muy especial sino que demuestra la gran riqueza y tamaño que tuvo la comunidad de la ciudad. Carmelo subraya la importancia de recordar esta historia, a pesar de su trágico final durante el Holocausto, como una forma de honrar la riqueza cultural que una vez floreció allí.