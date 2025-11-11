El directorio de MICE Catering: la solución más ágil y eficaz para localizar espacios para eventos de empresa

Encontrar el espacio ideal para un evento corporativo puede convertirse en un proceso largo, incierto y lleno de obstáculos. Fechas, disponibilidad, condiciones, logística, presupuestos… A menudo, lo que debería ser una palanca de éxito para el evento se transforma en un cuello de botella. Consciente de esta realidad, MICE Catering ha desarrollado una solución pionera en el sector: un Directorio propio con más de 200 espacios singulares en Madrid, diseñado para empresas que buscan resultados inmediatos sin renunciar a la excelencia.

"Llevamos años facilitando a nuestros clientes la localización de espacios ideales para sus eventos, porque entendemos que el venue es tan importante como la gastronomía. Por eso incorporamos este servicio a nuestra propuesta, de forma ágil, eficaz y sin costes añadidos", explican desde la compañía.

Una herramienta creada para el mundo corporativo

El Directorio de Espacios de MICE Catering no es un simple catálogo. Se trata de una plataforma exclusiva, curada y pensada 100% para eventos de empresa. Desde auditorios y rooftops con vistas, hasta palacios históricos, jardines, espacios industriales o museos emblemáticos. Cada venue ha sido previamente homologado y preparado para adaptarse a diferentes formatos y necesidades.

Además, el equipo de MICE ofrece asesoramiento personalizado y propuestas en menos de 24 horas, con tres opciones adaptadas al tipo de evento, número de asistentes, localización deseada y presupuesto disponible.

Catering + espacio: la solución integral que buscan las empresas

Uno de los principales valores diferenciales de esta propuesta es su carácter integrado y sin coste adicional. Al contratar el servicio de catering, la localización y gestión del espacio se incluye como parte del servicio, lo que permite:

Reducir tiempos de búsqueda.

Garantizar disponibilidad y compatibilidad logística.

Asegurar la coherencia entre concepto, menú y entorno.

Esto convierte al Directorio en una herramienta especialmente útil tanto para departamentos de eventos in-house como para agencias DMC y organizadoras, que encuentran en MICE un partner resolutivo y de confianza.

Resultados tangibles y clientes que repiten

Multinacionales como Google, IFEMA, Ericsson, Janssen o Alsa ya han utilizado esta solución para localizar venues únicos para sus convenciones, cenas de gala, family days o lanzamientos de producto. La experiencia es positiva y los resultados, medibles: más de 10.000 visitas mensuales al directorio, con una tasa de conversión que sigue creciendo.

La tendencia es clara: menos complicaciones, más valor

En un contexto donde el tiempo es oro y las exigencias de calidad son cada vez mayores, el modelo de MICE Catering representa un cambio de paradigma. No se trata solo de servir comida en un espacio bonito, sino de crear experiencias coherentes, ágiles y memorables, donde todo encaje a la perfección.

Y eso empieza —y muchas veces se decide— por el espacio.