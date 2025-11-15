Trujillo es heredera de una de las mejores muestras de patrimonio arquitectónico de Extremadura. En el bello conjunto histórico, además del castillo y la muralla, destaca la plaza Mayor porticada, donde se encuentran los ejemplares más importantes de arquitectura nobiliaria, núcleo central de la vida económica y social trujillana. El espacio está presidido por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro. No hay que olvidar que de Trujillo partieron las principales expediciones hacia el Nuevo Mundo, capitaneadas por Francisco Pizarro y Francisco de Orellana.

El 7 de Sillerías.

En una de las calles que dan a esa plaza se encuentra El 7 de Sillerías, un restaurante donde su chef Paco Gómez presenta una cocina tradicional extremeña con su toque "neorural". Como cuenta el propio Paco: "Disfrutamos de la gastronomía desde su preparación, su disfrute y su experiencia y eso es lo que queremos plasmar en nuestros platos".

Este rincón clásico y sofisticado de la cocina tradicional extremeña se encuentra enclavado en un edificio histórico con una decoración que combina la elegancia moderna con un toque rústico que le da sus muros, arcos y dinteles de piedra, creando un ambiente acogedor para disfrutar de esta experiencia gastronómica regada con vinos de la zona y de otras DO.

Consomé de jamón con dadito de manita y yema de huevo.

La carta ha sido cuidadosamente diseñada por Paco Gómez con el mejor producto de temporada para que cada comensal se lleve el mejor recuerdo de esta casa. Dividida en entrantes, ensaladas, pescados y carnes es perfecta para compartir y también para dejarte seducir por sus sugerencias fuera de carta, entre los que te puedes encontrar desde unas ostras a unos berberechos, algo que se sale de la tradición de Extremadura pero que se agradece igualmente.

Sentados en una de sus elegantes mesas vestidas con manteles y servilletas blancos de algodón, empezamos a gozar con un delicioso consomé de jamón con dadito de manita y yema de huevo (13 €), una sopa con muchísimo sabor y con la maravilla añadida de encontrar las manitas en cada cucharada. El huevo le añade un ligero toque de untuosidad.

Bocado de alto nivel

Su propio nombre lo indica y sus ingredientes lo atesoran como una fantástica opción para los amantes de este entrante que no pasa de moda, la croqueta cremosa de Joselito con velo de papada ibérica (3,50 €), con un buen punto de la bechamel, con el rebozado crujiente y nada grasiento y el productazo que le da ese sabor especial. No me extraña que el propio chef confiese a Libertad Digital que se esté pensando participar en el próximo concurso a la Mejor Croqueta de Jamón en Madrid Fusión.

Croquetas cremosas de Joselito con velo de papada ibérica y vino tinto Balancines Gran Reserva.

La bodega de El 7 de Sillerías también merece una nota destacada, con unas 100 referencias que ofrece, además de las DO más destacadas, los mejores vinos de la zona, como el tinto Balancines Gran Reserva que tomamos, elaborado por la Bodega Pago Los Balancines con Garnacha y Garnacha Tintorera bajo la DO Ribera del Guadiana. Sobresaliente también la cristalería en la que cada copa es la apropiada para su correspondiente vino.

Paco Gómez lleva una vida dedicada a la hostelería. Su pasión se traduce en un servicio exquisito que hará que te sientas como en el mejor de los restaurantes con un equilibrio perfecto entre calidad y precio. Porque, como dice, "en El 7 de Sillerías, la calidad y el buen servicio son nuestra máxima prioridad".

Brioche de carrillera de buey y juliana de cebolla encurtida.

Y así es, su profesional y amable servicio se combina con platos que desvelan esa cocina a fuego lento para sacar todo el sabor a un producto ya de por sí de primera calidad. Una cocina de ‘chup-chup’ actualizada como muestra el sabrosísimo brioche de carrillera de buey y juliana de cebolla encurtida (12 €). Picantito la quenelle de morcilla de Guadalupe con piñones sobre brioche con mantequilla (9,60 €), una técnica de cocina que sirve para moldear alimentos blandos en forma ovalada, lo que le da un toque elegante en el que el sabor del brioche suaviza la potencia de esta morcilla, de receta única, que incluye verduras como la acelga y el repollo, además de ingredientes tradicionales como la sangre de cerdo, pimentón de La Vera y grasa de cerdo ibérico.

La zona informal de El 7 de Sillerías.

El restaurante tiene tres ambientes para que el comensal pueda sentarse donde prefiera. Un bar de tapas con mesas informales que da paso a su comedor y a un patio interior a modo de terraza donde disfrutar de la carta al aire libre en cualquier época del año.

Y si te cuentan que en El 7 de Sillerías tienen el mejor producto tienes que fiarte y, además, comprobarlo en primera persona. Ejemplo de ello lo vemos con el fantástico entrecot de rubia gallega especial infiltración (95 €), una pieza servida por el exclusivo proveedor de carnes Discarlux, del que ya os he hablado en Libertad Digital. Además, en el restaurante, se puede apreciar su cava de maduración de carne para ofrecer piezas al gusto de cada comensal en función de la potencia de sabor que prefiera.

Entrecot de rubia gallega especial infiltración de Discarlux.

El 7 es el número de la calle que da nombre al restaurante pero bien podría ser la calificación de un notable o notable alto de una cocina bien pensada y ejecutada, con un producto de primera calidad, con un ambiente tranquilo y elegante y un servicio profesional y amable, como los de antes.

Así que es perfecto para los miles de turistas que hacen parada en Trujillo para visitar su casco histórico y degustar una cocina tradicional extremeña con toques modernos. Es igualmente adecuado para una velada romántica con tu pareja o para celebraciones familiares o reuniones de trabajo.

Datos de Interés

Página web: www.el7desillerias.com

Dirección: C/ Sillerías, 7. Trujillo (Cáceres)

Teléfono: 927321856

Horario: De lunes a domingo de 13 a 16:30 h y de 20 a 23:30 h

Ticket medio: 50 €