La esperada Guía Michelin España 2026 ha desvelado este martes en Málaga su palmarés de "estrellas", confirmando una tendencia de estabilidad en la cumbre y un claro dominio geográfico en el ascenso.

Por primera vez en muchos años, la gala ha terminado con el presentador Jesús Vázquez llamando al escenario a los chefs de los 16 restaurantes que ya contaban con las tres estrellas Michelin, entre ellos Pedro Subijana, Elena Arzak o Toño Pérez o los hermanos Javier y Sergio Torres, un gran logro, ya que como ha señalado el presentador, "si conseguir tres estrellas ya es difícil, mantenerlas lo es aún más".

Así, la máxima categoría, las tres Estrellas, permanece inmutable. Los 16 establecimientos que ya ostentaban la máxima distinción en la edición de 2025 mantienen su estatus, lo que para algunos podría interpretarse como una falta de ambición o de grandes irrupciones en la cúspide de la alta cocina española.

El foco de atención se desplaza a la categoría de dos estrellas, y aquí Cataluña ha sido la gran triunfadora. Ha acaparado cuatro de los cinco nuevos ascensos, evidenciando el dinamismo y la efervescencia de su propuesta gastronómica. Los nuevosbiestrellados han sido Aleia, en Barcelona; La Boscana, en Bellvís, Lérida; Mont Bar, en Barcelona; Ramón Freixa Atelier, en Madrid; y Enigma, en Barcelona.

En una gala celebrada esta noche en el centro Sohrlin de Málaga, la Guía Michelin España 2026 ha reconocido a 25 restaurantes con una estrella:

El Taller Seve Díaz , en Puerto de la Cruz

, en Puerto de la Cruz Faralá , en Granada

, en Granada Haydée , en Adeje

, en Adeje Mare , en Cádiz

, en Cádiz Ochando , en Los Rosales

, en Los Rosales Palodú , en Málaga

, en Málaga Recomiendo , en Córdoba

, en Córdoba Barahonda , en Yecla

, en Yecla Kamikaze , en Barcelona

, en Barcelona Llavor , en Oropesa del Mar

, en Oropesa del Mar Rubén Miralles , en Vinaròs

, en Vinaròs Scapar , en Barcelona

, en Barcelona Simposio , en San Antonio de Benagéber

, en San Antonio de Benagéber Ancestral , en Pozuelo de Alarcón

, en Pozuelo de Alarcón Bakea , en Mungia

, en Mungia EMI , en Madrid

, en Madrid Èter , en Madrid

, en Madrid Islares , en Bilbao

, en Bilbao Itzuli , en San Sebastián

, en San Sebastián La Revelía , en Amorebieta

, en Amorebieta Miguel González, en Orense

También ha sido reconocida con una estrella la labor de jóvenes chefs que miran al ámbito rural a la hora de poner en marcha sus propios negocios, estableciendo una estrecha relación con el entorno y apostando por la economía circular:

Pico Velasco , en Carasa

, en Carasa Casa Rubén , en Tella

, en Tella Regueiro , en Tox

, en Tox Vértigo, en Sober

Con estas 25 nuevas estrellas Michelin, el número total de restaurantes que lucirán la distinción en la Guía 2026 llega hasta 254.

A pesar del empuje catalán en las estrellas principales, la capital española se lleva el reconocimiento en los premios personales, demostrando la calidad profesional que se mueve entre sus salas y bodegas:

Los reconocimientos al Mejor Servicio de Sala ha recaído en Abel Valverde, del restaurante Desde 1911, de Madrid, mientras que como Mejor Sommelier ha sido reconocido Luis Baselga, de Soked Room, también en Madrid.

Como nuevo Joven Chef, Michelin ha distinguido la labor del chef de 32 años Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira, en Baeza, mientras que el premio al Chef Mentor ha reconocido la labor de Quique Dacosta, quien desde su restaurante homónimo en Denia ha ayudado a formar a jóvenes promesas compartiendo sus conocimientos y buen hacer.

Y la estrella verde Michelin, que es un galardón que la Guía Michelin otorga a los restaurantes por su compromiso con la sostenibilidad y la gastronomía ecorresponsable y que en esta edición se han llevado cinco nuevos restaurantes:

Ama , de Tolosa (Guipúzcoa)

, de Tolosa (Guipúzcoa) Bakea , de Mungia (Vizcaya)

, de Mungia (Vizcaya) Garena , de Dima (Vizcaya)

, de Dima (Vizcaya) Hika , de Villabona (Guipúzcoa)

, de Villabona (Guipúzcoa) Terrae, de Puerto de Pollensa (Mallorca)

Otros 29 restaurantes han recibido el Bib Gourmand, que distingue a aquellos restaurantes o casas de comidas que se caracterizan por una buena relación calidad/precio, un reconocimiento con el que ya cuentan 204 establecimientos de toda España. También ha otorgado el carácter de recomendados a otros 128 nuevos restaurantes.