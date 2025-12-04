Las estaciones de Andorra abrirán este viernes con más de 150 km de pistas disponibles para el puente de la Inmaculada

Las estaciones de Andorra ya están listas para inaugurar oficialmente la temporada de esquí 2025-2026. Ordino Arcalís fue la primera estación en dar el pistoletazo de salida al invierno con la apertura del pasado 27 de noviembre y se une ahora Grandvalira con una preapertura de los sectores de Pas de la Casa y Grau Roig.

El inicio general de las estaciones de esquí de Andorra será este viernes 5 de diciembre, con la puesta en marcha de todos los sectores de Grandvalira y la estación de Pal Arinsal. De este modo, entre los tres dominios de Grandvalira Resorts habrá habilitados más de 150 kilómetros de pistas, una de las ofertas esquiables más amplias de los últimos inviernos para el puente de la Inmaculada. Esto ha sido posible gracias a las nevadas recibidas durante el mes de noviembre, pero especialmente al trabajo realizado por los equipos técnicos y la red de innivación de los dominios.

Grandvalira adelantará el inicio de la temporada un día antes de lo previsto con una preapertura de los sectores de Pas de la Casa y Grau Roig este jueves 4 de diciembre. Quienes deseen disfrutar de las primeras bajadas en el dominio tendrán un precio reducido de 45 euros en el forfait de día, que se podrá adquirir exclusivamente en las taquillas de ambos sectores. Este viernes se dará el pistoletazo de salida oficial a Grandvalira con la apertura de los sectores de Soldeu, El Tarter, Canillo y Encamp, y a partir del sábado se prevé disponer de la conexión esquiable entre todos los sectores.

En total, Grandvalira dispondrá de más de 100 km de pistas durante el puente de la Purísima y, como es habitual al inicio de la temporada, la intención es ir ampliando progresivamente el número de pistas a medida que los equipos de terreno las vayan habilitando y las condiciones lo permitan. Cabe destacar que para el viernes, Grandvalira pondrá a disposición una línea de bus circular gratuita entre Grau Roig y El Tarter para poder realizar la conexión entre los sectores de Soldeu, El Tarter y Canillo con los de Encamp, Grau Roig y Pas de la Casa.

Pal Arinsal también dará el pistoletazo de salida a la temporada este viernes tal como estaba previsto. Para el inicio, la estación de La Massana dispondrá de más de 30 kilómetros de pistas y el 90% de los remontes operativos, entre ellos el teleférico que conecta ambos sectores. A medida que los equipos de terreno habiliten las pistas y las condiciones lo permitan, la cifra del área esquiable irá creciendo.

En cuanto a Ordino Arcalís, que abrió la temporada el jueves pasado, tiene previsto continuar ampliando los trazados habilitados del dominio. Actualmente, dispone de prácticamente el 50% y de cara al fin de semana crecerá hasta el 65% de las pistas disponibles. La información sobre las condiciones de apertura en los dominios de Andorra se irá actualizando en las webs y en las redes sociales de las estaciones.

Actividades

Ordino Arcalís, Pal Arinsal y Grandvalira cuentan nuevamente con un amplio abanico de propuestas alternativas al esquí que permiten disfrutar de la nieve de una forma diferente y que estarán disponibles para el inicio de la temporada 2025-2026. Así, tanto las actividades como los 86 puntos de restauración repartidos entre los tres dominios estarán prácticamente 100% operativos este fin de semana. En este sentido, Grandvalira tendrá operativas las actividades de mushing, el Mon(t) Magic Family Park de Canillo con la tirolina y el Màgic Gliss, la construcción de iglús, así como las salidas guiadas con raquetas de nieve, entre otras propuestas.

En Pal Arinsal, estará operativo el Winter Bike Park, que ofrece la posibilidad de combinar esquí y ciclismo BTT gracias a los cinco trazados habilitados en la parte baja del emblemático Bike Park de la estación de La Massana, que suman un total de 16 km y 700 metros de desnivel. Además, en Pal estarán operativas las actividades de la tirolina Big Zip, el tubbing y la pista de trineos, junto con las salidas guiadas con raquetas de nieve. Finalmente, en Ordino Arcalís, se podrán realizar las salidas guiadas con raquetas al Port del Rat y al Mirador Solar de Tristaina con los Grandvalira Mountain Guides.

En cuanto a la gastronomía, las grandes propuestas de las estaciones de Andorra volverán a estar activas desde este fin de semana. En Grandvalira destacan un año más puntos gastronómicos clave como el Wine & Meat Bar by Jean Leon (Soldeu), L’Abarset (El Tarter), La Trattoria (El Tarter), el Refugi del Llac dels Pessons (Grau Roig) o el Racó de Solanelles (Encamp), entre muchos otros, así como el Piolet y el Vodka Bar (Grau Roig), gestionados por el chef cataláncon estrella Michelin, Nandu Jubany. Precisamente, el chef catalán también estrenará su novedad: Vacanal, en Coma III, de Grau Roig, sector en el que también se estrenará otra de las grandes novedades de la temporada: La Suculenta, en el edificio de Cubil de Grau Roig.

En Pal Arinsal, se podrán visitar locales icónicos como el Rústic de la Caubella, que este año incorpora un nuevo concepto de rosticería, además del Coll de la Botella o Pla de la Cot, en el sector Pal, y el Terroir, en Arinsal. Finalmente, Ordino Arcalís cuenta con su local estrella, el restaurante La Coma, así como Planells, l’Hortell, el Kokoi o el Refugi de les Portelles.

El après-ski de Grandvalira, L’Abarset, inició la temporada el sábado pasado con un gran éxito de afluencia en la fiesta de preapertura. Para este viernes, el local más famoso de El Tarter prepara uno de los primeros grandes platos fuertes del invierno: la primera fiesta Brunch Electronik. La cita contará con el estilo inequívoco y rompedor de la DJ rusa Nina Kraviz, una de las artistas más influyentes de la escena techno actual. La sesión contará también con Quest, muy vinculada a la escena underground británica y con una propuesta alejada del circuito comercial, con una faceta más experimental y oscura. El sábado, por su parte, será el turno de Syreeta en la cabina, con su música enérgica y reivindicativa, y de Calvin Clarke, una de las figuras emergentes más prometedoras del momento, con su estilo versátil que fusiona house progresivo, techno y garage.

El programa en L’Abarset se completará con el retorno de las sesiones habituales de los DJ residentes del famoso local de El Tarter. Los miércoles vuelven las vibrantes Urban Sounds, los refrescantes San Miguel Never Chill Thursdays los jueves, mientras que la oferta para el domingo se amplía a toda la familia con el espíritu festivo de la sesión Friends and Family.

El Pas de la Casa también será escenario de una gran fiesta après-ski este sábado 6 de diciembre en el CBbC Costa Rodona con la Super Snow Bowl, la fiesta de apertura del local de la mano de Pit Viper, que está previsto que empiece a las 15 horas y se alargue hasta las 21 horas. Los DJ Discodelia Music y Blade ofrecerán música en directo en un ambiente inspirado en el fútbol americano que incluirá concurso de disfraces, regalos, premios y muchas sorpresas.