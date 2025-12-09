Desde hace 125 años, la Guía Michelin ha sido el faro que guía a los amantes de la gastronomía hacia la excelencia, creando iconos como las estrellas Michelin. Desde hace poco, se ha dedicado también a evaluar los hoteles con sus llaves Michelin y ahora, este gigante de la recomendación da un paso audaz y natural entrando de lleno en el mundo del vino con el lanzamiento de su nueva distinción: la "uva Michelin" (1, 2 y 3 uvas).

Este movimiento no es casual ya que el vino es una pieza clave de la experiencia gastronómica y, aunque Michelin ya destacaba sumilleres y cartas excepcionales (con su pictograma de "vino" de 2004 y el Premio de Sumillería de 2019), ahora busca una referencia propia para los productores, viticultores y bodegas.

La uva Michelin nace con la ambición de convertirse en un referente mundial, aplicando una metodología estricta, independiente y, sobre todo, transparente, que es el sello de la Guía.

Gwendal Poullennec, director Internacional de la guía gala, lo tiene claro: "Tras guiar a los amantes de la gastronomía hacia las mejores mesas, la Guía Michelin se complace en abrir un nuevo capítulo con el universo del vino. Esta nueva referencia está dirigida tanto a los neófitos curiosos como a los expertos apasionados".

La distinción premiará no solo a los dominios, sino a los profesionales que les dan vida, poniendo el foco en historias únicas, conocimientos ancestrales e, incluso, en los enfoques más innovadores y contemporáneos.

3 uvas: Productores Excepcionales. Plena confianza en las elaboraciones de la bodega, sea cual sea la añada.

Plena confianza en las elaboraciones de la bodega, sea cual sea la añada. 2 Uvas: Productores de Excelencia. Excepcionalidad dentro de su región por calidad y consistencia.

Excepcionalidad dentro de su región por calidad y consistencia. 1 Uva: Productores de Gran Calidad. Vinos con carácter y estilo, especialmente logrados en las mejores añadas.

Vinos con carácter y estilo, especialmente logrados en las mejores añadas. Recomendado: Productores de Confianza. Seleccionados por su constancia y vinos bien elaborados.

Los cinco criterios clave

Para garantizar una selección independiente y coherente a nivel global, los inspectores especializados de Michelin aplicarán cinco criterios universales en su evaluación:

Calidad de la Agronomía: Evaluación de la salud del suelo, el equilibrio de las cepas y los cuidados en la viña. Dominio Técnico: Rigurosidad en el proceso de elaboración, asegurando que la vinificación refleje el terroir (terruño) y la variedad. Identidad: El vino debe expresar la personalidad, el lugar y la cultura que lo han moldeado. Equilibrio: Armonía entre los elementos fundamentales del vino: acidez, taninos, madera, alcohol y dulzor. Constancia: Verificación de la regularidad de la calidad a través de múltiples añadas, destacando los vinos que mejoran con el tiempo.

Debut de lujo

Al igual que en la gastronomía, las futuras selecciones se basarán en la experiencia de inspectores especializados en vino. Este equipo estará compuesto por profesionales del grupo Michelin, incluyendo antiguos sumilleres, críticos y expertos en producción, que evaluarán de forma colegiada y con total independencia.

El bautismo de fuego para la uva Michelin será en 2026, y no podría ser en un escenario más emblemático: Burdeos y Borgoña. El primero como referente histórico de prestigio e innovación, famoso por sus grandes châteaux; y el segundo distinguido por sus fincas familiares y una tradición de rigor que moldea su identidad.

Con esta nueva distinción, la Guía Michelin no solo busca celebrar el talento vitivinícola actual, sino también ofrecer una brújula fiable a los consumidores, replicando en el mundo del vino el éxito y la influencia que ha tenido durante más de un siglo en la alta cocina y, recientemente, en la hotelería con las llaves Michelin.