El menú de Nochevieja con wagyu, torreznos y chuleta gallega: otra forma de celebrar sin salir de casa

Ni marisco ni cordero. Una propuesta alternativa para celebrar la Nochevieja se ha hecho viral en redes sociales: un menú cerrado basado en cortes de carne madurada, con piezas poco habituales en las cenas de fin de año, como la picaña de wagyu japonés A5, novilla gallega de alta infiltración y torreznos listos para horno.

La idea parte de un carnicero de Colmenar Viejo (Madrid), Rubén Martínez Díaz, que ha consolidado en redes un perfil centrado en divulgación cárnica, despieces, maduración de carne y cocina casera. Con más de 90.000 seguidores en TikTok, su estilo directo ha convertido sus propuestas en contenido recurrente en la semana previa a las fiestas.

Un menú completo en cinco partes

La cena está diseñada para dos personas e incluye:

Torreznos precocinados para horno , listos en 15 minutos

Guacamole picante como entrante frío

Cadera de buey para cortar en crudo , al estilo tataki

Filetes de picaña de wagyu japonés , madurados en cámara

Chuleta de novilla gallega y entrecot de Simmental, con posibilidad de elección

Aunque el menú no se comercializa como experiencia gastronómica, ha servido de ejemplo para quienes buscan alternativas al menú tradicional de Nochevieja, con productos que requieren poco tiempo de cocinado y permiten una experiencia de carne madura en porciones ajustadas.

El auge del contenido gastronómico centrado en el producto

El fenómeno no responde tanto a una campaña como al aumento de interés por el producto cárnico de calidad entre el público general. Frente a menús elaborados o experiencias de restauración, muchas personas optan por cocinar en casa, pero con materia prima distinta: carne de larga maduración, cortes poco habituales o técnicas vistas en redes y adaptadas al entorno doméstico.

El caso de este menú navideño se suma a una tendencia más amplia de creadores de contenido vinculados a oficios tradicionales —como pescaderos, panaderos o carniceros— que combinan la divulgación con el seguimiento diario de sus preparaciones.

Un ejemplo más de cómo cambian las cenas festivas

Lejos de los grandes banquetes o los menús cerrados de catering, cada vez más propuestas virales plantean una Nochevieja diferente: cenas para dos, formatos personalizables, platos que no requieren horas de preparación y que permiten disfrutar de producto de gama alta sin necesidad de grandes despliegues técnicos ni económicos.

La carne madurada, los cortes internacionales y los acompañamientos precocinados en formato individual se consolidan como una alternativa que combina rapidez y diferenciación. Y detrás, cada vez más, hay perfiles que conectan directamente con los consumidores desde redes sociales, sin pasar por los canales habituales.