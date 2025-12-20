La historia (viajera) de dos ciudades que luchan por ser la más importante de su isla

El episodio de esta semana de El Placer de Viajar empieza con una curiosa nota histórica, recordando cómo fuerzas anglo-holandesas conquistaron Menorca en 1708, manteniéndola bajo su control durante casi un siglo. Un preámbulo que, por supuesto, responde a que la isla balear es el primero de los destinos del capítulo, con un viaje centrado en las ciudades de Mahón y Ciudadela.

Sin embargo, antes de explorar Menorca, el programa hizo una escala en Tailandia, más concretamente en la ciudad de Chiang Mai, la antigua capital del Reino Lanna, destacando su riqueza cultural, espiritual y su gastronomía exótica.

En Chiang Mai, se puede vivir la cara más tradicional y espiritual de Tailandia. Se detallaron las costumbres locales en los templos, el respeto a los monjes y una peculiar experiencia interactiva de "dar de beber a Buda".

La gastronomía local también ocupa un lugar central en el viaje del programa, con especial énfasis en los mercados nocturnos y comida la callejera, donde se pueden degustar platos como los fideos Khao Soi. Una nota singular fue la mención de una prisión de mujeres donde las reclusas se forman como masajistas, ofreciendo sus servicios al público.

Uno de los puertos más grandes del mundo

De vuelta de Tailandia, el podcast se trasladó a Menorca, comenzando por Mahón. Se resaltó la belleza de su puerto natural, que es uno de los más grandes del mundo, y el notable legado británico todavía visible en la arquitectura, como los característicos boyanders.

Entre los lugares imprescindibles, se mencionó el Mercat del Peix como punto de encuentro gastronómico, la iglesia de Santa María con su monumental órgano, y la imponente fortaleza de La Mola, que ofrece vistas panorámicas y alberga una curiosa galería de arte en la Isla del Rey.

La otra joya menorquina explorada fue Ciudadela, cuyo centro histórico es un monumento en sí mismo, ideal para perderse entre sus calles. Se destacó su encanto particular, el puerto y el Castillo de Sant Nicolau.

En el ámbito culinario, se hizo hincapié en la caldereta de langosta, un plato emblemático de la isla, y también es digna elogió la ginebra local, Gin Xoriguer, como una bebida de gran calidad para disfrutar con moderación. El recorrido por la isla también incluyó sugerencias para actividades acuáticas como el snorkeling y el buceo, el senderismo por el Camí de Cavalls, y la visita al Monte Toro para admirar impresionantes puestas de sol, además de la famosa cueva-discoteca Cova d'en Xoroi (actualmente cerrada).

Finalmente, Kelu narra su experiencia en el Royal Continental Hotel, un hotel de 4 estrellas situado en el paseo marítimo de Nápoles, con vistas panorámicas al golfo, al Mediterráneo y al Castel dell’Ovo. Un gran hotel con todos los servicios para todo tipo de viajeros, los más enamorados de Nápoles, pero también para los que sólo van de negocios. En el mismo paseo marítimo, hay varias ofertas gastronómicas interesantes como el distinguido restaurante Otto s.l.m, a 8 metros sobre el nivel del mar y con una propuesta creativa e internacional basada en ingredientes locales con un enfoque contemporáneo. El bar Elements es el cocktail bar más innovador del paseo, ideal para hacer el famoso aperitivo italiano. Y por último, Desìo Gelato & Pastry, una heladería y pastelería artesanal junto al mar, con helados artesanales y dulces autóctonos e inolvidables como la sfogliatella o la pastiera.

