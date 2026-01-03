De las Merindades a El Cairo, pasando por EEUU o Estambul: las mejores ideas para viajar en 2026

En el primer episodio de El Placer de Viajar de 2026 Carmelo Jordá y Kelu Robles presentan una guía de destinos destacados para este nuevo año.

El episodio empieza con Kelu hablando de Estambul, una ciudad de frontera entre Oriente y Occidente y un lugar para acercarse a lo que es un país de religión musulmana. Un destino con el que conviene no equivocarse ya que es un lugar frío en enero. Y sobre todo, una ciudad llena de interés, con sus mercados, su color y su toque exótico, que además es la cuna del Imperio Bizantino, situada en un lugar muy especial: en el estrecho del Bósforo y, finalmente, con una gastronomía excelente.

Siguiendo con las opciones internacionales, la primera de las recomendaciones de Carmelo es Estados Unidos, que ese año celebrará el 250º aniversario de su independencia y acogerá el Mundial de Fútbol, junto a la histórica Estambul, descrita como un fascinante puente cultural entre Oriente y Occidente.

El continente asiático tiene en China un destino fundamental por su equilibrio entre milenaria tradición y vanguardia tecnológica. Por otro lado, Perú se consolida como una apuesta segura gracias a su gastronomía de prestigio internacional, con platos como el ceviche, y a iconos arqueológicos como el Machu Picchu o las enigmáticas Líneas de Nazca.

Nuevos y grandes museos

Respecto a las grandes aperturas culturales, Egipto será protagonista con la inauguración total del Gran Museo Egipcio de El Cairo, un proyecto de dos décadas que mostrará el esplendor faraónico de una forma espectacular que ya está llevando viajeros al país del Nilo.

En el ámbito nacional, Valencia destaca por la llegada de las obras de la Hispanic Society de Nueva York para un nuevo Museo Sorolla que, aunque se está enfrentando a algunas dificultades administrativas, será uno de los grandes motivos para viajar a la ciudad del Turia. Y, por supuesto, tampoco se puede olvidar el atractivo de las Fallas, una fiesta espectacular.

La oferta española se completa con la ciudad de Gerona, valorada por su Barri Vell y su herencia judía, y San Sebastián, que sigue siendo el destino predilecto para los amantes de los pintxos y que cuenta con eventos como el Jazzaldia. Ambas ciudades ofrecen una combinación única de elegancia urbana y riqueza paisajística con una oferta cultural de calidad.

Finalmente, la última recomendación es explorar la España rural, poniendo como ejemplo de los muchos tesoros que hay en nuestro país a la comarca burgalesa de las Merindades para desconectar en pueblos como Puentedey o Frías. Asimismo, se hace una mención especial a Israel, deseando una estabilidad que permita volver a recorrer lugares de una carga espiritual e histórica inigualable como Jerusalén.