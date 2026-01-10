Quizá estos no son (o sí) los mejores carnavales del mundo: pero estás a tiempo de pasártelo como nunca

En este episodio de El Placer de Viajar, Carmelo Jordá y Kelu Robles nos invitan a un recorrido por cinco celebraciones de Carnaval imprescindibles y lo hacen con tiempo suficiente para que todavía se pueda organizar un viaje para vivirlos en directo.

Cinco carnavales muy diferentes, cuatro de ellos en España y un quinto en Estados Unidos, pero que pese a sus tradiciones tan distintas, tienen un punto en común: son muy divertidos y serán una experiencia viajera inolvidable para aquel que se atreva a visitarlos.

El capítulo comienza por el de Badajoz. Esta festividad, declarada de Interés Turístico Internacional, destaca por su carácter participativo y sus famosas murgas, agrupaciones que hacen canciones utilizando el ingenio y la sátira para ejercer una dura pero divertida crítica política hacia los gobernantes de allí y de otras partes, un ejercicio de libertad de expresión fundamental frente al poder y en el que lo principal sigue siendo pasárselo muy bien.

El viaje continúa hacia las Islas Canarias, donde sobresale el majestuoso Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, famoso por las impresionantes fantasías que toman las calles en los desfiles oficiales, pero en el que también hay que destacar su ambiente vibrante y muy divertido, con las calles llenas de gente y todo el mundo disfrazado en una fiesta que es para todos: desde las familias de varias generaciones hasta aquellos que juegan con el lado más sexy de los disfraces.

Y sin salir de Canarias el episodio sigue con otro carnaval muy singular: el de Los Indianos en Santa Cruz de La Palma, una delirante parodia de los emigrantes retornados de América donde los asistentes, vestidos rigurosamente de blanco, se sumergen en nubes de polvos de talco al ritmo de música cubana en un frenesí que llena la ciudad y que resulta en una fiesta frenética y muy simpática.

La siguiente parada está cruzando el Atlántico y se trata del Mardi Gras de Nueva Orleans, que no se puede definir mejor que como una explosión cultural única que combina desfiles de carrozas, los míticos collares de cuentas de colores por los que se hacen cosas muy sorprendentes y una herencia que mezcla influencias africanas y europeas.

Desde el French Quarter hasta los rituales del Skull and Bones Gang con los que la ciudad se limpia de malos espíritus, esta fiesta demuestra cómo la tradición y el desenfreno conviven en una de las ciudades más carismáticas e interesantes de Estados Unidos.

Finalmente, el podcast rescata el valor de los carnavales de la España rural con el de Luzón, en Guadalajara. En esta pequeña localidad de la Alcarria, los diablos cubiertos de hollín y aceite, con sus grandes cornamentas, y las mascaritas mantienen vivos ritos ancestrales. Este tipo de celebraciones subrayan la importancia de preservar nuestra identidad frente al olvido del campo, recordándonos que las raíces de la nación residen en las tradiciones más auténticas de nuestra geografía.

